कोल्हापूर

Gokul Election Expenses : 'गोकुळ'च्या निवडणुकीत लाखो रुपयांची उधळण! नेमका पैसा कुठे खर्च झाला? आकडा वाचून व्हाल थक्क

Gokul Election Expenses Reach Nearly ₹1 Crore : कोल्हापूरच्या गोकुळ दूध संघाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी सुमारे ९५ लाख रुपये खर्च झाल्याचे सांगण्यात आले. अधिकृत निवडणूक खर्च ६५ लाख असून, न्यायालयीन कामकाजासह इतर खर्चाची भर पडली.
Gokul cooperative election expenses in Kolhapur

Gokul cooperative election expenses in Kolhapur

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : गोकुळच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत ९५ लाखांपर्यंत खर्च झाला आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरणाकडे ६५ लाख रुपये भरले (Kolhapur Gokul election court case expenses) आहेत. उर्वरित तीस लाख न्यायालयीन खर्चासह मंडप व इतर साहित्यांवर झाला आहे.

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