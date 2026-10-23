Gokul Election Expenses : 'गोकुळ'च्या निवडणुकीत लाखो रुपयांची उधळण! नेमका पैसा कुठे खर्च झाला? आकडा वाचून व्हाल थक्क

कोल्हापूर : गोकुळच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत ९५ लाखांपर्यंत खर्च झाला आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरणाकडे ६५ लाख रुपये भरले (Kolhapur Gokul election court case expenses) आहेत. उर्वरित तीस लाख न्यायालयीन खर्चासह मंडप व इतर साहित्यांवर झाला आहे. .गोकुळची निवडणूक जाहीर होताच अनेक न्यायालयीन बाबी पुढे आल्या. त्यामुळे यावेळेच्या निवडणूक खर्चात वकिलांसह इतर खर्चांची भर पडली आहे. सुमारे साडेपाच लाख दूध उत्पादकांचा हा संघ आहे. यामध्ये पाच हजार ४१८ मतदार होते. त्यांच्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात मतदान केंद्र उभारले. रमणमळा येथील बहुउद्देशीय सभागृहात निवडणूक कार्यालय उभारले..निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात पोलिस बंदोबस्तही ठेवावा लागला. मंडपाची उभारणी करावी लागली. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना भत्तेही द्यावे लागले. निवडणुकीसाठी आवश्यक साहित्य खरेदी करावे लागले. यासाठी सुमारे ६५ लाख खर्च गोकुळच्या दफ्तरी पडला आहे..Gokul Election Result 2026 In Kolhapur : 'गोकुळ'च्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट! अध्यक्ष निवडीत महायुती टाकणार मोठा डाव? 'समविचारी'ने 13 जागा जिंकूनही....गतवेळेच्या निवडणुकीत सुमारे ३५ लाख खर्च झाला होता. आता तो ६५ लाखांपर्यंत पोहोचला. मात्र, यावेळी या खर्चात न्यायालयीन कामकाजासाठीच्या खर्चाची मोठी भर पडल्यामुळे निवडणूक खर्चाने सुमारे एक कोटीपर्यंतचा आकडा गाठल्याचे सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.