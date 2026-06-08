Panhala Fort Tourism Tax : पन्हाळा गडावर पर्यटकांची मोठी कोंडी! 15 रुपये कर देऊनही 'या' एका सुविधेसाठी करावी लागतेय कसरत; पाहा काय आहे स्थिती

कोल्हापूर : पन्हाळ गडावर येणाऱ्या पर्यटकांकडून प्रतिव्यक्ती १५ रुपये पर्यटन कर आकारला जातो. या करातून वर्षाला अंदाजे २८ ते ३२ लाख जमा होतात. मात्र, त्याबदल्यात पर्यटकांना दोन-तीन तासांच्या वेळेत केवळ एकच स्वच्छतागृह मोफत वापराची सुविधा (Panhala Fort tourist facilities issue) मिळते. एवढ्याच सुविधेसाठी १५ रुपयांचा कर का आकारला जातो, असा प्रश्न पर्यटकांकडून विचारला जात आहे..तीन दरवाजाजवळ दोन स्वच्छतागृहे आहेत. त्यापैकी एक स्वच्छतागृह मोडकळीस आले असून, ते एका संस्थेने सामाजिक बांधिलकीचा भाग म्हणून विशेष निधीतून उभारून दिले होते. दुसऱ्या स्वच्छतागृहातील साहित्य तुटके-फुटके झाले आहे. पाण्याच्या टाकीत अवघे एक बॅरल पाणी भरले जाते. टाकीच्या तळाशी साचलेल्या पाण्यात शेवाळ व जंतू निर्माण झाल्याचे दिसून येते..Ancient Heritage Discovery : भुदरगड तालुक्यात सापडला मध्ययुगीन काळातील दुर्मीळ ठेवा; ज्योतिर्लिंग मंदिराबाहेर आढळल्या गूढ शिळा, शेकडो वर्षांपूर्वीचा इतिहास उजेडात.पुढे पुसाटी बुरुजाकडे जाताना आणखी एक स्वच्छतागृह आहे. तेथे पुरेसे पाणी असून, स्वच्छताही चांगली राखली जाते. या स्वच्छतागृहात सहा शौचालये आणि सहा स्वच्छतागृहाची व्यवस्था आहे. मात्र, येथे केवळ एकच कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहे. त्याची ड्यूटी सायंकाळी सहा वाजता संपताच स्वच्छतागृह बंद केले जाते. याच वेळेत कोल्हापूरसह परिसरातील अनेक कुटुंबे पन्हाळा फिरण्यासाठी येतात तेव्हा त्यांची गैरसोय होते..तिसरे स्वच्छतागृह पन्हाळ्यातील जुन्या उद्यानात आहे. मात्र, त्या भागात पर्यटक फारसे जात नसल्याने त्याचा वापर अत्यल्प आहे. सज्जाकोटी व तबक उद्यान परिसरातील प्लास्टिकची स्वच्छतागृहांची सध्या नासधूस झाल्याचे दिसते. पन्हाळागडावरील रस्ते चांगले आहेत. अनेक ठिकाणी पेव्हर ब्लॉकचे फूटपाथ चांगले आहेत. तसेच रंगरंगोटी सुंदर केली आहे..Kolhapur Politics : 'मंत्री हसन मुश्रीफ हे सर्वांना पुरून उरणारे नेते'; असं का म्हणाले मंत्री बाबासाहेब पाटील? मुंबईत ताकद दाखवण्याचंही केलं आवाहन.या सर्व कामांवर मिळून सुमारे दोन कोटी खर्च झाला असावा. त्यासाठी आमदार निधी, शासकीय अनुदान, पंचायत समिती, तसेच जिल्हा नियोजन मंडळाच्या निधीचा वापर झाल्याचे सांगितले जाते. असे असताना पाच वर्षांत पर्यटन करातून जमा झालेला निधी नेमका कोठे खर्च झाला, हा खरा प्रश्न आहे..‘‘स्वच्छतागृह उभारण्यासाठी जागेची अडचण होती. आता नव्या जागेत आधुनिक रचनेची स्वच्छतागृहे उभारण्यात येतील. सायंकाळी बंद होणारी स्वच्छतागृहे सुरू ठेवण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था केली जाईल. पर्यटन कर संकलनाबाबतही चौकशी करण्यात येईल.’’-चेतनकुमार माळी, मुख्याधिकारी, पन्हाळा.दृष्टिक्षेपातसुटीच्यादिवशी एका तासात येणारे पर्यटक- १०० ते २००दिवसभरातील पर्यटक - १,५०० ते ३,०००दररोज जमा होणारा पर्यटन कर : ७,५०० ते १५,००० रुपये.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.