Sangli Crime : ईश्वरपूर हादरले! लॉजवर नेऊन शीतपेयातून दारू पाजून महाविद्यालयीन तरुणीवर दोघांकडून जबरदस्तीने बलात्कार; मारहाण करत जिवे मारण्याचीही धमकी

ईश्वरपूर (जि. सांगली) : येथील कामेरी रस्त्यावरील एका लॉजवर नेऊन शीतपेयातून दारू पाजून महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या वीस वर्षीय विद्यार्थिनीवर दोघांनी बलात्कार केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली (Ishwarpur Sangli college student) आहे. याप्रकरणी वाळवा तालुक्यातील दोघांना पोलिसांनी अटक केली आहे. शार्दुल विद्यापती पाटील (वय २१, रेठरे धरण, ता. वाळवा), प्रथम सचिन पाटील (रा. ईश्वरपूर) अशी त्या दोघांची नावे आहेत. पीडित विद्यार्थिनी परजिल्ह्यातील असून, येथे शिक्षण घेत आहे. पीडित विद्यार्थिनीने ईश्वरपूर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. घटनेमुळे जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे..पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, पीडित विद्यार्थिनी शिक्षणासाठी वाळवा तालुक्यात आली आहे. शुक्रवारी सकाळी दहा वाजता संशयित शार्दुल व प्रथम पाटील यांनी पीडितेला ईश्वरपूर ते कामेरी रस्त्यावरील एका लॉजवर नेले. तिला शीतपेयातून दारू पाजली. तिच्या इच्छेविरुद्ध दोघांनी आळीपाळीने जबरदस्तीने बलात्कार केला. घडलेला प्रकार कोणास सांगितल्यास ठार मारण्याची धमकी देऊन मारहाणही केली..याप्रकरणी पीडितेने दिलेल्या तक्रारीवरून ईश्वरपूर पोलिस ठाण्यात संशयितांविरुद्ध सामूहिक बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत संशयित शार्दुल पाटीलला अटक केली..Ichalkaranji Powerloom Factory Accident : कामावर गेलेल्या माऊलीवर काळाचा घाव! खोतवाडीत यंत्रमागावर कांडी भरताना ओढणी अडकून 36 वर्षीय महिलेचा मृत्यू.दरम्यान, शार्दुल पाटील याला आज येथील न्यायालयात हजर करण्यात आले. त्याला तीन दिवस पोलिस कोठडी सुनावली. पसार संशयित प्रथम पाटील काल सायंकाळी पाचच्या सुमारास स्वतःहून पोलिस ठाण्यात हजर झाला. पोलिस निरीक्षक संदीप पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली महिला उपनिरीक्षक तपास करत आहेत. घटनेचे गांभीर्य ओळखून पोलिसांनी तत्काळ संशयितांना अटकेची कारवाई केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.