पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Crime : ईश्वरपूर हादरले! लॉजवर नेऊन शीतपेयातून दारू पाजून महाविद्यालयीन तरुणीवर दोघांकडून जबरदस्तीने बलात्कार; मारहाण करत जिवे मारण्याचीही धमकी

Ishwarpur Student Case : ईश्वरपूर येथे महाविद्यालयीन विद्यार्थिनीवर कथित सामूहिक बलात्कारप्रकरणी दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिसांनी एका संशयिताला अटक केली असून, प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.
Islampur Police Arrest Two Suspects in Alleged Assault Case

Islampur Police Arrest Two Suspects in Alleged Assault Case

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

ईश्वरपूर (जि. सांगली) : येथील कामेरी रस्त्यावरील एका लॉजवर नेऊन शीतपेयातून दारू पाजून महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या वीस वर्षीय विद्यार्थिनीवर दोघांनी बलात्कार केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली (Ishwarpur Sangli college student) आहे. याप्रकरणी वाळवा तालुक्यातील दोघांना पोलिसांनी अटक केली आहे. शार्दुल विद्यापती पाटील (वय २१, रेठरे धरण, ता. वाळवा), प्रथम सचिन पाटील (रा. ईश्वरपूर) अशी त्या दोघांची नावे आहेत. पीडित विद्यार्थिनी परजिल्ह्यातील असून, येथे शिक्षण घेत आहे. पीडित विद्यार्थिनीने ईश्‍वरपूर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. घटनेमुळे जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे.

Loading content, please wait...
Sangli
student
Sexual harassment
College
police department
sexual assault
Marathi News Esakal
www.esakal.com