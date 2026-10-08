पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli ST Ganeshotsav Special Buses : सांगली एसटी विभागाची कमाल! कोकण बसफेऱ्यांमधून तब्बल 1 कोटी 84 लाखांचे उत्पन्न, 460 जादा बस धावल्या

Sangli ST Department Runs 1,519 Special Bus Trips : गणेशोत्सवासाठी सांगली एसटी विभागाने ४६० जादा बसेसच्या १,५१९ फेऱ्या केल्या. ५७,८०९ प्रवाशांनी प्रवास केला असून विभागाला १ कोटी ८४ लाखांचे उत्पन्न मिळालेय.
Sangli ST 1519 special bus trips Ganesh festival

Sangli ST 1519 special bus trips Ganesh festival

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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सांगली : गौरी-गणपती उत्सवासाठी मुंबई, ठाणे परिसरातून कोकणात जाणाऱ्या आणि उत्सवानंतर परतणाऱ्या गणेशभक्तांसाठी सांगली विभागाने सोडलेल्या जादा बसफेऱ्यांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद (Sangli ST special bus service Mumbai Thane Konkan) मिळाला. यंदा ४६० जादा बसेसच्या माध्यमातून १ हजार ५१९ फेऱ्या करण्यात आल्या. यातून ५७ हजार ८०९ प्रवाशांनी प्रवास केला. विभागाला १ कोटी ८४ लाख ७४ हजार १२६ रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा उत्पन्नात तब्बल २९ लाख ८० हजार १९१ रुपयांची वाढ झाली.

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