Sangli ST Ganeshotsav Special Buses : सांगली एसटी विभागाची कमाल! कोकण बसफेऱ्यांमधून तब्बल 1 कोटी 84 लाखांचे उत्पन्न, 460 जादा बस धावल्या

सांगली : गौरी-गणपती उत्सवासाठी मुंबई, ठाणे परिसरातून कोकणात जाणाऱ्या आणि उत्सवानंतर परतणाऱ्या गणेशभक्तांसाठी सांगली विभागाने सोडलेल्या जादा बसफेऱ्यांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद (Sangli ST special bus service Mumbai Thane Konkan) मिळाला. यंदा ४६० जादा बसेसच्या माध्यमातून १ हजार ५१९ फेऱ्या करण्यात आल्या. यातून ५७ हजार ८०९ प्रवाशांनी प्रवास केला. विभागाला १ कोटी ८४ लाख ७४ हजार १२६ रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा उत्पन्नात तब्बल २९ लाख ८० हजार १९१ रुपयांची वाढ झाली..गणेशोत्सवापूर्वी १० ते १४ सप्टेंबरदरम्यान सांगली विभागातून मुंबई, ठाणे ते कोकण मार्गावर २८० जादा बस पाठविण्यात आल्या. या बसनी ९६७ फेऱ्यांतून २ लाख ८७ हजार ६४९ किलोमीटर इतकी लालपरी पळाली. यातून ३३ हजार ४२९ प्रवाशांनी प्रवास केला असून, विभागाला १ कोटी २४ लाख ४९ हजार ५५९ रुपयांचे उत्पन्न मिळाले..उत्सवानंतर १९ ते २३ सप्टेंबरदरम्यान कोकणातून मुंबईकडे परतणाऱ्या गणेशभक्तांसाठी १८० जादा बस सोडण्यात आल्या होत्या. या बसनी ५५२ फेऱ्यांतून १ लाख ६५ हजार १६९ किलोमीटरचा प्रवास केला. त्यातून २४ हजार ३८० प्रवाशांनी प्रवास केला असून ६० लाख २४ हजार ५६७ रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. गतवर्षी ३८५ वाहनांच्या १ हजार ४०३ फेऱ्यांतून ६३ हजार ४७७ प्रवाशांनी प्रवास केला होता. त्यातून १ कोटी ५४ लाख ९३ हजार ९३५ रुपये उत्पन्न मिळाले. यंदा जादा बस आणि फेऱ्यांमुळे एसटीच्या उत्पन्नात वाढ झाली..Sangli District Bank Election : आमदार सुरेश खाडेंसह सात जणांचे अर्ज बाद; पडळकर, विशाल पाटील, देशमुख यांना दिलासा, 21 जागांसाठी 295 अर्ज.सांगली विभागातून जादा बस पाठविण्याचे नियोजन प्रभारी विभाग नियंत्रक तथा विभागीय यंत्र अभियंता सुकन्या साठे, विभागीय अधिकारी संतोष बोगरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली विभागीय अधीक्षक सतीश पाटील, सहायक अधीक्षक प्रवीण डोंगरे, वाहतूक निरीक्षक मुनीर अंबेकरी, अनिकेत घोरपडे, अक्षय पाटील, प्रेरणा खरे आदींसह विभागातील दहा आगारांतील आगार व्यवस्थापकांनी नियोजन केले..Ladki Bahin Yojana : 'कोणी माई का लाल आला तरी लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही'; एकनाथ शिंदेंची मोठी घोषणा, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरही केलं भाष्य.आगारनिहाय पाठविलेली वाहनेआगार वाहने फेऱ्या उत्पन्न प्रवासीसांगली ४८ ७७ २५१०६१३ ६५६०मिरज ४७ १४४ १८२९४६८ ४६५१ईश्वरपूर ५७ १६२ १७७९६०५ ३९४८तासगाव ५२ १५६ १९७८४६३ ६५७२विटा ५२ १५० २१६६१५६ ७९९७जत ५० १५० १७००४८६ ३९००आटपाडी ४० २१० १४९९०१७ ४२४२क.महांकाळ ४८ २५२ २३७३६८९ १०४५५शिराळा ३६ ११२ १२४४९९० ३६७५पलूस ३४ १०६ १३९१६३९ ५८०९एकूण ४६० १५१९ १८४७४१२६ ५७८०९.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.