Sangola Accident: टायर फुटल्यानंतर नियंत्रण सुटले, दुसऱ्या वाहनाची जोरदार धडक; सांगोल्यात हृदयद्रावक घटना

सांगोला : तालुक्यातील जुनोनी गावाजवळ राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक १६६ वर सोमवारी (ता. २५) दुपारी सुमारे बाराच्या सुमारास झालेल्या भीषण अपघातात आई व मुलाचा मृत्यू झाला असून, अन्य चारजण जखमी झाले आहेत..Pune Satara Highway: प्रवाशांना मिळणार मोठा दिलासा! पुणे-सातारा प्रवास होणार अवघ्या एका तासात; महामार्गावर उभारणार पाच ते सहा उड्डाणपूल.पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पलूस येथील कुटुंबीय चारचाकी वाहनातून सांगोल्याकडे येत होते. जुनोनीजवळ एमएच ४३ डीजे ३४४७ हा क्रमांक असलेल्या गाडीची हवा गेल्याने चालकाने वाहन रस्त्याच्या बाजूला घेण्याचा प्रयत्न केला. त्याचवेळी पाठीमागून आलेल्या एमएच १० डी-क्यू ०६७० क्रमांकाच्या दुसऱ्या चारचाकी वाहनाची जोरदार धडक बसली. .धडकेनंतर वाहन रस्त्याच्या डिव्हायडरवर आदळून उलटले. या अपघातात संदीप चिंतामणी भोसले (वय ३२) व रेखा चिंतामणी भोसले (वय ६०, रा. एमआयडीसी, पलूस, जि. सांगली) यांचा गंभीर दुखापतीमुळे मृत्यू झाला. जखमींना तातडीने १०८ रुग्णवाहिकेद्वारे ग्रामीण रुग्णालय, सांगोला येथे दाखल करण्यात आले; मात्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी उपचारापूर्वीच दोघांना मृत घोषित केले..Visapur Fort: विसापूर दुर्गाच्या पायथ्याशी सापडले प्राचीन भुयार; संशोधकांनी व्यक्त केली महत्त्वाची शक्यता, मावळच्या इतिहासात नवा शोध!. अपघातात जखमी झालेल्या अन्य चार जणांवर सांगली येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या प्रकरणी सांगोला पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून, पोलिस उपनिरीक्षक बाळासाहेब भातुंगडे अधिक तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.