Shri Vitthal Temple: ऐतिहासिक श्री विठ्ठल मंदिरात आद्य मूर्तीची विशेष पूजा; भाविकांच्या दर्शनासाठी रांगा..

-किरण चव्हाणमाढा: रविवारी (ता. २९) चैत्री एकादशीनिमित्त माढ्यातीलकसबा पेठेतील ऐतिहासिक श्री विठ्ठल मंदिरात विठ्ठलाच्या आद्य मूर्तीची विशेष पूजा मोठ्या भक्तिभावाने पार पडली. सकाळपासूनच मंदिर परिसरात भाविकांची गर्दी उसळली होती. दिवसभर शेकडो भाविकांनी विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी रांगा लावून दर्शन घेतले. . मराठवाडा, विदर्भासह राज्यातील विविध भागांतून आलेल्या भाविकांनी माढा येथे दाखल होऊन विठ्ठलाच्या मूर्तीचे दर्शन घेतले. मंदिरात पारंपरिक विधी, अभिषेक व आरतीचे आयोजन करण्यात आले होते. भक्तांनी गजरात विठ्ठलनामाचा जयघोष करत वातावरण भक्तिमय केले. माढा तालुक्यातील हे मंदिर विठ्ठलाच्या आद्य मूर्तीमुळे ऐतिहासिक मानले जाते. .चैत्री एकादशीच्या निमित्ताने दरवर्षी येथे भाविकांची मोठी गर्दी होत असते. यंदाही भाविकांनी उत्साहाने सहभाग घेतला. मंदिर परिसरात दिवसभर धार्मिक वातावरण निर्माण झाले होते. पंढरपूर वरून परतीचा प्रवास करतानाही अनेक भाविकांनी सायंकाळी उशिरापर्यंत माढयातील या ऐतिहासिक मूर्तीचे दर्शन घेतले. माढा शहरात दिवसभर उत्साहाचे व भक्तीमय वातावरण होते. अनेक भाविकांनी विठ्ठलाच्या दर्शनाचा लाभ घेत एकादशीचा उपवास पूर्ण केला. बापू कुंभेजकर यांनी पूजेचे विधी केले.