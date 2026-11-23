मंगळवेढा: तालुक्याच्या दक्षिण भागात दुष्काळाची तीव्रता भीषण तीव्रता असताना, म्हैसाळ जलसंपदा विभागाने केवळ दोनच तलावांत पाणी सोडल्याने इतर तीन तलावाच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांतून परिसरात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.शिरनांदगी-जाडरबबलाद रस्त्यावरील पाझर तलाव आणि पडोळकरवाडी तलावात पाणी सोडण्यात आले असले, तरी शिरनांदगी (मुख्य), मारोळी आणि लवंगी हे तीन महत्त्वाचे तलाव अद्याप रिकामेच ठेवण्यात आले. प्रशासनाच्या या धोरणामुळे इतर गावांना सवतीची वागणूक मिळत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांमधून होत आहे. .दरम्यान तालुक्यातील जनता पाण्यासाठी वणवण भटकत आहे शिरनांदगी मध्यम प्रकल्पाच्या परिसरातील चारा हिरवा व जनावरे जगवण्याच्या दृष्टिकोनातून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी थेट अधीक्षक अभियंत्याकडे पाणी सोडण्याची मागणी केली तरीही दुर्लक्ष केले असताना, दुसरीकडे सोडण्यात आलेल्या या मर्यादित पाण्यावरून काॅग्रेस व भाजपच्या कार्यकत्यातून राजकीय श्रेयवाद रंगला. "हे पाणी केवळ आपल्या नेत्याच्या प्रयत्नांमुळे आले," असा दावा करत सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही पक्षांचे कार्यकर्ते स्वतःची पाठ थोपटून घेत आहेत. मात्र, ज्या तीन तलावांत अद्याप पाणी सोडलेले नाही, त्या तलावांमध्ये पाणी सोडण्याची साधी मागणी होताना दिसत नाही. या राजकीय भूमिकेवर नागरिकांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे..दोन तलावांत पाणी सोडल्याने त्या ठराविक भागातील नागरिक आणि जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न तात्पुरता मार्गी लागला. "शिरनांदगी, मारोळी आणि लवंगी या तीन तलावांच्या लाभक्षेत्रात माणसे आणि जनावरे राहत नाहीत का?" दुष्काळाच्या या कठीण काळात प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी केवळ मोजक्याच भागाचा विचार न करता, सर्वच तलावांत समान न्याय तत्त्वाने पाणी सोडावे, -बसवराज पाटील संचालक दामाजी शुगर.कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे टेल टू हेड याप्रमाणे पाणी सोडण्यात आले आहे शिवाय मंगळवेढा येथील प्रशासनाकडून भविष्यात सात गावाचा टँकर पॉईंट म्हणून दोन तलावात पाणी सोडण्याची मागणी हे पत्र प्राप्त झाल्यामुळे सध्या हे दोन तलाव भरून देण्यात येत आहेत मारोळी व लवंगी तलावासाठी च्या पाईप लहान लहान आहेत त्यामुळे या लहानपणापासून सोडलेले पाणी आणि पाणी जिरपण्याचा वेग समान असल्यामुळे सध्या तरी या तलावात सोडलेल्या पाण्याचा साठा होत नाही.स्वप्निल गोसावी सहाय्यक कार्यकारी अभियंता म्हैसाळ.MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...शिरनांदगीच्या मध्यम प्रकल्पाच्या तलावात पाणी सोडावे म्हणून तीन-चार महिन्यापूर्वी म्हैसाळच्या अधीक्षक अभियंत्याला पत्र देऊन मागणी केली मात्र जलसंपदा विभागाने आमच्या मागणीकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले.आबा खांडेकर कार्याध्यक्ष स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.