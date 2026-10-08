भोंदू मनोहर मामा अन् भाजप नेत्यासह ८ जणांवर मोक्का; सोलापूर पोलिसांची कारवाई

भोंदूगिरी आणि आर्थिक फसवणुकीचे आरोप असलेला भोंदूबाबा मनोहर मामा भोसले आणि भाजप नेते रामदास झोळ यांच्यासह ८ जणांवर मोक्का अंतर्गत कारवाई करण्यात आलीय. सोलापूर ग्रामीण पोलिसांनी ही कारवाई केली असून पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी यांनी याबाबत माहिती दिलीय. मनोहर मामा भोसले याच्यावर आर्थिक फसवणूक, भोंदूगिरी आणि इतर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. नागरिकांच्या अडचणी सोडवून देण्याचे आमिष दाखवून पैसे घेतल्याचे आरोप त्याच्यावर आहेत. कर्करोगासारखे गंभीर आजार बरे करण्याचे आश्वासन देऊन आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी बारामतीत, तर मणक्याचा आजार बरा करण्याचे सांगून फसवणूक केल्याप्रकरणी दौंड पोलिस ठाण्यातही गुन्हा दाखल आहे..मनोहर भोसले प्रकरणी तपासात भाजप नेते रामदास झोळ यांच्यासह काही जणांची नावे समोर आली होती. मनोहर मामाशी संबंधित आर्थिक व्यवहार आणि फसवणुकीच्या प्रकरणात झोळ यांच्यावरही आरोप करण्यात आले आहेत. याच प्रकरणात त्यांची पत्नी माया झोळ यांच्यासह अन्य व्यक्तींचाही समावेश आहे. रामदास झोळ यांच्यावर मनोहर मामाकडील कथित काळा पैसा शैक्षणिक संस्थांच्या माध्यमातून पांढरा केल्याचा आरोप आहे..घरात पत्नीसोबत वादानंतर २९ वर्षीय तरुणाने मारली नाल्यात उडी, रात्रभर शोधानंतर पहाटे सापडला मृतदेह.झोळ यांच्या संस्थेतील कर्मचाऱ्यांमार्फत रोख रक्कम स्वीकारून ती ऑनलाइन पद्धतीने पुन्हा मनोहर भोसलेशी संबंधित व्यक्तींच्या खात्यावर जमा केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात झोळ यांच्याविरोधात कुर्डूवाडी आणि करमाळा पोलिस ठाण्यांत गुन्हे दाखल आहेत. दरम्यान, रामदास झोळ हे काही दिवसांपासून फरार असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले आहे. त्यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयात अर्ज केले होते. मात्र, बार्शी येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाने त्यांचे दोन्ही अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळले आहेत..मनोहर मामा प्रकरणाचा तपास सोलापूर ग्रामीण पोलिसांकडून सुरू आहे. या प्रकरणात यापूर्वीच विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना करण्यात आलीय. तपासादरम्यान आर्थिक व्यवहार, संबंधित व्यक्तींची भूमिका आणि फसवणुकीच्या प्रकरणांमधील परस्पर संबंध तपासले जात आहेत..आता मनोहर मामा भोसले, रामदास झोळ, माया झोळ यांच्यासह एकूण आठ जणांवर मोक्का अंतर्गत कारवाई झाल्याने या प्रकरणाला आणखी गंभीर वळण मिळाले आहे. या कारवाईनंतर पोलिसांकडून संबंधित आरोपींच्या आर्थिक व्यवहारांची तसेच संघटित पद्धतीने गुन्हे करण्यात आले होते का, याची चौकशी केली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.