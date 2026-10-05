Mangalwedha News : दिल्लीच्या सीमेवर पंढरपूर मंगळवेढ्याच्या शेतकऱ्यांना रोखले; गनिमी पद्धतीने जंतर-मंतरवर धडक, मागण्यांसाठी आंदोलन

मंगळवेढा - साखरेला ५० रू प्रति किलो एमएसपी आणि इथेनॉलला ७५ रू प्रति लिटर हमीभाव मिळावा, या मागणीसाठी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांबरोबर मंगळवेढ्यातील दिल्लीच्या दिशेने रवाना झाले होते. मात्र, दिल्ली-नोएडा बॉर्डरवर पंढरपूर तालुक्यात पंढरपूर बरोबर मंगळवेढा तालुक्यातील सिद्धापूर तांडोर अरळी तामदर्डी या भागातील शेतकऱ्यांना अडवून स्थानबद्ध करण्यात आल्याचे आंदोलकांनी सांगितले..शेतकऱ्यांना लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्यापासून रोखल्याचा निषेध व्यक्त करत, साखरेच्या ₹५० एमएसपी आणि इथेनॉलच्या ₹७५ हमीभावाच्या मागणीवर केंद्र सरकारने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.शेतकऱ्यांना दिल्लीमध्ये आंदोलन करण्यापासून रोखण्यात आले असतानाही आंदोलनाची दिशा थांबली नाही..रयत क्रांती संघटनेचे दीपक भाऊ भोसले, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे सचिन पाटील, अजित बोरकर, समाधान फटे व इतर सहकाऱ्यांनी गनिमी पद्धतीने जंतर-मंतरवर पोहोचून धरणे आंदोलन केले.तर तालुक्यातील सिद्धाराम काकणकी,सिद्धाराम तळे,अनिलकुमार अंजुटगी, अशोक तळे, गंगाधर काकणकी, संतोष सोनगे, राजेंद्र राजपूत, मल्लिकार्जून इंदापूरे, बाहुबली जोशी, कल्पेश वांजे, गोटू पुजारी, गोटू पुजारी, संजय हाके, अक्षय दोषी आदीसह शेतकरी सहभागी झाले. जंतर-मंतरवरील आंदोलनानंतर आता शासन शेतकऱ्यांच्या निवेदनावर काय भूमिका घेते, याकडे शेतकरी वर्गाचे लक्ष लागले आहे..शेतकऱ्यांना अडवून प्रश्न सुटणार नाहीलोकशाही मार्गाने आपल्या मागण्या मांडण्यासाठी दिल्लीकडे निघालेल्या शेतकऱ्यांना सीमेवरच अडवून स्थानबद्धची कारवाई केली. शेतकऱ्यांचा आवाज दडपण्याऐवजी त्यांच्या मागण्यांवर सरकारने चर्चा करून निर्णय घ्यावा. मात्र आम्हा शेतकऱ्याला अडवून सरकार काय साध्य केले आहे.- अक्षय दोषी, शेतकरी अरळी मंगळवेढा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.