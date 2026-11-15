Ration Card Separation: रेशनकार्ड विभक्त केल्यावर धान्य बंद! धान्य सुरू करण्यासाठी 'हा' दाखला बंधनकारक; नवे रेशनकार्ड ३० दिवसांत

सोलापूर : रेशनकार्डवरील काही सदस्यांचा पत्ता बदलला किंवा काहींचा विवाह झाला, अशा वेळी रेशनकार्ड विभक्त केले जाते. मात्र, त्यावेळी जुन्या रेशनकार्डवरील धान्य बंद होते. दुसरीकडे, नव्या रेशनकार्डधारकालाही धान्य मिळत नसल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. त्यांना आता वार्षिक उत्पन्न ४४ ते ५९ हजार रुपये असल्याचा तहसीलदारांचा उत्पन्नाचा दाखला जोडून अर्ज करणे बंधनकारक आहे..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...केंद्र सरकारच्या ‘मिशन सुधार’अंतर्गत शहरातील ५३ हजार आणि ग्रामीण भागातील ४४ हजार लाभार्थ्यांचे रेशनधान्य बंद झाले आहे. यात सुमारे ३५ हजार जणांनी तीन ते सहा महिने रेशनधान्यच घेतले नसल्याने त्यांचे धान्य आपोआप बंद झाले आहे. दुसरीकडे, केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, वार्षिक उत्पन्न मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेले लाभार्थीही आहेत. .दरम्यान, रेशनधान्यासाठी शिधापत्रिकेवरील कुटुंबप्रमुखाचे (ग्रामीण भाग) वार्षिक उत्पन्न ४४ हजार रुपये असणे बंधनकारक आहे. तसेच, शहरातील लाभार्थ्यांचे वार्षिक उत्पन्न ५९ हजार रुपयांच्या आत असणे आवश्यक आहे. आता रोजगार हमी योजनेवर काम करणाऱ्या कामगारांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखावर आहे, तरीही रेशनधान्यासाठी २०१३ मध्ये ठरलेलीच उत्पन्न मर्यादा ग्राह्य धरली जात आहे. त्यामुळे लाखो गरजूंचे धान्य बंद होत आहे..नवीन रेशनकार्ड काढण्यासाठी किंवा ज्यांचे रेशनधान्य बंद झाले आहे, त्यांना तहसीलदारांकडील उत्पन्नाचा दाखला देणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी ग्रामीण भागातील शिधापत्रिकाधारकाचे वार्षिक उत्पन्न ४४ हजार रुपये आणि शहरातील लाभार्थ्यांचे उत्पन्न ५९ हजार रुपयांपर्यंतच असणे आवश्यक आहे. ‘अंत्योदय’चे रेशनकार्ड काढणाऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न १५ हजार रुपयांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे.- ओंकार पडोळे, प्रभारी जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सोलापूर.Success Story: दिवसा शिक्षण, रात्री सफाईचे काम; जिद्दीने मिळवली सूक्ष्मजीवशास्त्राची पदवी, कोथरूडच्या रेश्माचा प्रेरणादायी प्रवास...नवीन रेशनकार्ड ३० दिवसांतरेशनकार्ड विभक्त करण्यासाठी किंवा नवीन रेशनकार्ड काढण्याची प्रक्रिया आता ऑनलाइन केली आहे. महा-ई-सेवा केंद्र चालकांकडे जाऊन कागदपत्रे अपलोड करावी लागतात. नवीन रेशनकार्ड काढताना सर्व सदस्यांचे आधारकार्ड, रहिवासी पुरावा आणि तहसीलदारांचा उत्पन्नाचा दाखला जोडून ऑनलाइन अर्ज करावा लागतो. विभक्त रेशनकार्डासाठी या सर्व कागदपत्रांसोबत जुने रेशनकार्ड जोडून अर्ज करावा लागतो. त्यानंतर ३० दिवसांत रेशनकार्ड मिळते. उत्पन्न मर्यादेनुसार अंत्योदय की प्राधान्यक्रम कुटुंब, हे ठरते आणि त्यानुसार संबंधितांना ते रेशनकार्ड मिळून धान्य सुरू होते, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.