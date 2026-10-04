Solapur Accident: जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरचा गतिरोधक ठरला जीवघेणा; अपघातात शिक्षिकेचा मृत्यू, सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह

सोलापूर: सात रस्ता ते पत्रकार भवन या रस्त्यावर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर वाहनांचा वेग रोखण्यासाठी बांधलेला गतिरोधकच एका शिक्षिकेच्या मृत्यूचे कारण ठरला. गतिरोधकावर मारलेले पांढरे पट्टे पुसट झाले असताना रिफ्लेक्टर, सूचना फलक आणि पुरेशा प्रकाशाची व्यवस्था नसल्याने सुरक्षिततेचे नियम पायदळी तुडवले गेल्याचा आरोप होत आहे. महापालिका प्रशासन व वाहतूक शाखेकडून पांढरे पट्टे मारल्याचे सांगून सारवासारव केली जात असल्याने संताप व्यक्त होत आहे. सामाजिक कार्यकर्त्यांनी घटनास्थळी आंदोलन करून निषेध नोंदवला. तसेच संबंधितांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे..MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सूचनेनुसार काही दिवसांपूर्वी या रस्त्यावर कार्यालयासमोर गतिरोधक बांधण्यात आला. त्यावर पांढरे पट्टे मारले होते; मात्र ते लवकरच पुसट झाले. शुक्रवारी (ता. २) रात्री दुचाकीवरून जाताना सुजित हावळे यांना गतिरोधकाचा अंदाज न आल्याने दुचाकी आदळून अपघात झाला. यात मागे बसलेल्या त्यांच्या पत्नी शीला हावळे (रा. देगाव, ता. उत्तर सोलापूर) यांचा मृत्यू झाला. राष्ट्रीय महामार्गाकडील हा रस्ता काही वर्षांपूर्वी महापालिकेकडे हस्तांतरित झाला आहे. गतिरोधक बांधल्यानंतर रात्रीच्या प्रकाशव्यवस्थेची खातरजमा करणे, रिफ्लेक्टर बसवणे आणि सूचना फलक लावणे आवश्यक होते. मात्र, महापालिका बांधकाम विभागासह शहर वाहतूक शाखेनेही याकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसते..चुकीच्या पद्धतीने गतिरोधक बांधल्याचा आरोपसागर तुरके यांच्यासह सामाजिक कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करून प्रशासनाचा निषेध केला. चुकीच्या पद्धतीने गतिरोधक बांधल्याचा आरोप मृत शिक्षिकेच्या नातेवाइकांसह कार्यकर्त्यांनी केला. यापूर्वीही येथे दोन ते तीन किरकोळ अपघात झाल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रशासनाने तातडीने पाहणी करून कार्यवाही करावी, अशी मागणी केली..आवश्यक रंगकाम अपेक्षितनव्याने बांधलेल्या गतिरोधकावर रात्री स्पष्ट दिसण्यासाठी आवश्यक रंगकाम अपेक्षित होते. मात्र, पांढरे पट्टे पुसट झाले होते. गतिरोधकापूर्वी सावधानतेचा फलक तसेच ८० ते १०० मीटर आधी कॅटआय किंवा तत्सम व्यवस्था नसल्याचा आरोप आहे. तांत्रिक पाहणी आणि काम पूर्ण झाल्यानंतर सुरक्षिततेची तपासणी झाली होती का, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरच रात्रीच्या सुरक्षिततेचा विचार का झाला नाही, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. याबाबत संबंधित प्रशासनाकडून उत्तरे मिळू शकली नाहीत. अपघाताची स्वतंत्र तांत्रिक चौकशी करण्याची मागणी होत आहे..गतिरोधक बांधताना ‘आयआरसी’चे नियम पाळणे आवश्यक आहे. जिल्हाधिकारी हे रस्ते सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष आहेत. त्यांच्या कार्यालयासमोर चुकीच्या पद्धतीने गतिरोधक बनवून सुरक्षा नियम पाळले गेले नाहीत. दोन दिवसांत झालेले अपघात हे व्यवस्थेचे बळी आहेत. संबंधित दोषींवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा.- श्रीकांत टाकळीकर, सामाजिक कार्यकर्ते, सोलापूर.जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सूचनेनुसार गतिरोधक बांधण्यात आला आहे. पावसात त्यावरील पांढरे पट्टे पुसट झाल्याने पुन्हा पट्टे मारले आहेत. तातडीने पाहणी करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. तेथे रिफ्लेक्टर, सूचना फलक बसवण्याबाबत कार्यवाही केली जाईल. याबाबत महापालिकेकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे.\r- मनोजकुमार यादव, सहाय्यक पोलिस आयुक्त, सोलापूर.Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.गतिरोधकाच्या ठिकाणी कालच पांढरे पट्टे मारले आहेत. संबंधितांना पाहणी करण्याच्या सूचना दिल्या जातील.- नीलकंठ मठपती, प्रमुख, बांधकाम विभाग, महापालिका .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.