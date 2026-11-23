सोलापूर : जिल्ह्यातील पाच नगरपंचायतींच्या निवडणुकांची तयारी लवकरच सुरू होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील १०५ नगरपंचायतींची मुदत २७ फेब्रुवारी २०२७ रोजी संपत आहे. त्यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील वैराग (ता. बार्शी), माढा, श्रीपूर, माळशिरस आणि नातेपुते (ता. माळशिरस) या नगरपंचायतींचा समावेश आहे. या नगरपंचायतींच्या प्रभागरचनेसाठी शासन पातळीवर हालचाली सुरू असल्याचे सुत्रांनी सांगितले. लवकरच निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे..या पाच नगरपंचायतींमध्ये प्रत्येकी १७ याप्रमाणे नगरसेवकांच्या एकूण ८५ जागांसाठी, तसेच पाच नगराध्यक्षपदांसाठी निवडणूक होईल. मागील निवडणुकीच्या वेळी राज्यात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार होते. त्यानंतर सत्तेत आलेल्या महायुती सरकारने नगराध्यक्ष निवडीच्या पद्धतीत बदल केला. या पाचही नगरपंचायतींचे नगराध्यक्षही जनतेतून निवडले जाणार आहेत.कायद्यातील बदलानुसार प्रभागरचनेचे अधिकार नगरविकास विभागाकडे आहेत. त्यामुळे ही प्रक्रिया विभागामार्फत राबविली जाणार आहे. प्रभागरचनेसाठी साधारण एक महिन्याचा कालावधी लागतो. डिसेंबरमध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यास जानेवारीत प्रभागनिहाय मतदारयाद्या तयार करण्याचे काम होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर जानेवारी-फेब्रुवारीमध्ये निवडणूक होऊ शकते.भारत निवडणूक आयोगाच्या एसआयआर मोहिमेनंतर अंतिम मतदारयादी २२ डिसेंबरला प्रसिद्ध होणार आहे. हीच यादी निवडणुकीसाठी वापरली जाण्याची शक्यता आहे..पुन्हा पालकमंत्री विरुद्ध मोहिते-पाटील संघर्षाचे संकेतसोलापूर जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका, विधान परिषद निवडणूक आणि सध्या सुरू असलेली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक यात पालकमंत्री जयकुमार गोरे विरुद्ध खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील आणि माजी आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील असा राजकीय संघर्ष पाहायला मिळाला आहे. आगामी पाच नगरपंचायतींच्या निवडणुकीतही हा संघर्ष पुन्हा उफाळण्याची शक्यता आहे. वैराग वगळता उर्वरित चार नगरपंचायती माढा लोकसभा मतदारसंघात आहेत. त्यापैकी तीन नगरपंचायती माळशिरस तालुक्यातील आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.