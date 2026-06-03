Solapur MLC Election : सोलापूर विधान परिषदेत मोठा गेम! काँग्रेस उमेदवाराचा अर्ज बाद; एका सहीमुळे संपूर्ण निवडणूक फिरली? फत्तेपूरकरांनी उच्च न्यायालयात घेतली धाव

पंढरपूर : सूचकाने हरकत घेतल्यानंतर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी काँग्रेसचे विधान परिषदेचे उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकर यांचा उमेदवारी अर्ज बाद केला आहे. त्यांच्या निर्णयाविरोधात श्री. फत्तेपूरकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली (Aditya Fattepurkar nomination rejected) आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात यावर का निर्णय होतो, याकडे लक्ष लागले आहे. .दरम्यान, उमेदवारी अर्जावर माझी बोगस सही करुन माझे नाव बदनाम केले आहे. या प्रकरणाची एसआयटी चौकशी करावी, अशी मागणी नागेश भोसले यांनी केली आहे. तर पालकमंत्री जयकुमार गोरे हे पाताळ यंत्री आहेत, त्यांनी माझा उमेदवारी अर्ज बाद करण्यासाठी षढयंत्र रचल्याचा आरोप फत्तेपूरकर यांनी केला आहे. उमेदवारी अर्जावरुन आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडू लागल्या आहेत..सोलापूर विधान परिषदेसाठी भाजपने माजी आमदार राजेंद्र राऊत यांना उमेदवारी दिली आहे. त्यांच्या विरोधात काँग्रेसने पंढरपूरचे शहर अध्यक्ष आदित्य फत्तेपूरकर यांना उमेदवारी दिली होती. दरम्यान, उमेदवारी अर्ज छाननीवेळी सूचक नागेश भोसले यांनी फत्तेपूरकर यांच्या उमेदवारी अर्जावर केलेली सही माझी नसून ती बोगस असल्याचे प्रतिज्ञापत्र जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्याने फत्तेपूरकर यांचा उमेदवार अर्ज बाद झाला आहे. त्यानंतर आरोप -प्रत्यारोप सुरु झाले आहेत. दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्चन्यायालयात दाद मागणार असल्याचे आदित्य फत्तेपूरकर यांनी बुधवारी (ता.3) 'सकाळ'शी बोलताना सांगितले..West Bengal Political Crisis : ममतांना मोठा धक्का, 60 बंडखोरांनी मांडली वेगळी चूल; गटनेते पदी ऋतब्रत यांची निवड, पक्ष चिन्हावरही केला दावा.नागेश भोसले यांनी मला बोलावून माझा अर्जावर सही केली आहे. त्यांच्या सहीच्या नमुन्याची फॉरेन्सिक लॅबमध्ये तपासणी करावी. नागेश भोसले आणि माझे फोनवर बोलणे झाले, तेव्हा त्यांनी माझावर तीन जणांचा दबाव असल्याचे सांगितले. त्यांच्या आणि माझा मोबाईलवरील संभाषणाची आॅडिओ क्लिप काढून त्याचीही चौकशी करावी अशी मागणीही फत्तेपूरकर यांनी केली आहे..DK Shivakumar Net Worth : डी. के. शिवकुमार देशातील 'सर्वात श्रीमंत मुख्यमंत्री! 5 वर्षांत संपत्तीत 500 कोटींची वाढ, त्यांच्यावर अनेक गुन्हे दाखल.बहुमत असताना पालकमंत्री गोरे यांनी नागेश भोसले यांच्यावर दबाव टाकून त्यांच्या मार्फत षढयंत्र रचून उमेदवारी अर्ज बाद केला आहे. परंतु, सोलापूरची निवडणूक बिनविरोध होणार नाही. भाजपचे मतदार सुध्दा या निवडणुकीत पालकमंत्र्यांना त्यांची जागा दाखवतील. या निवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडीचा उमेदवार निवडून येईल, असा दावाही फत्तेपूरकर यांनी केला आहे..नागेश भोसलेंचे फत्तेपूरकरांच्या आरोपाला चोख प्रत्युत्तरत्यानंतर नागेश भोसले यांनीही फत्तेपूरकर यांच्या आरोपाला चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. काँग्रेसचे उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकर यांच्या अर्जावर केलेली सही बनावट आहे. या प्रकरणाची एसआयटी चौकशी करावी. माझावर कोणत्याही राजकीय नेत्याचा दबाव नाही. मी कोणाच्या दबावाला घाबरणारा नाही. मी स्वतः जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली आहे. वेळ पडली तर पोलिसांत तक्रार करु. विनाकारण मला बदनाम करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. योग्य वेळी सडेतोड उत्तर देऊ, असा इशाराही नागेश भोसले यांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.