Solapur: ZP अध्यक्षांना २० हजार, सभापतींना १२ हजार मानधन; पदाधिकाऱ्यांच्या प्रवास भत्ता अन् इंधनासाठी लाखोंची तरतूद

सोलापूर: नव्याने निवडून आलेल्या जिल्हा परिषद अध्यक्षांपासून पंचायत समिती उपसभापतींपर्यंतच्या पदाधिकाऱ्यांसाठी मानधन, प्रवास भत्ता आणि वाहनांच्या इंधनासाठी तब्बल ६८ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये सर्वाधिक ३३ लाख ९२ हजार रुपये मानधनासाठी, तर वाहनांच्या इंधनासाठी २६ लाख रुपयांची - तरतूद करण्यात आली आहे. .प्रशासनाकडील माहितीनुसार, जिल्हा परिषद अध्यक्षांना दरमहा २० हजार रुपये, उपाध्यक्षांना १५ हजार रुपये मानधन दिले जाणार आहे. विषय समिती सभापतींना १२ हजार रुपये, तर पंचायत समिती सभापतींना १० हजार आणि उपसभापतींना ८ हजार रुपये मानधन देण्यात येणार आहे..चालू आर्थिक वर्षात (२०२६-२७) मानधनासाठी ३३.९२ लाख रुपये, प्रवास भत्त्यासाठी ४.७० लाख रुपये, वाहन इंधनासाठी ३.३१ लाख रुपये, बैठक भत्त्यासाठी १६.६९ लाख रुपये, तर पदाधिकाऱ्यांच्या दौऱ्यांसाठी प्रवास भत्त्यापोटी ४०.९० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे..सामान्य प्रशासन विभागामार्फत मागील आर्थिक वर्षात (२०२५-२६) एकूण ३ कोटी ८६ लाख रुपये खर्च करण्यात आले होते. त्यामध्ये ई-गव्हर्नन्स अंतर्गत संगणक व आयटी सुविधांवर १.७२ कोटी रुपये, पंचायत.समितीच्या वाहनांच्या दुरुस्तीवर ५९.५७लाख रुपये, परिचार व वाहनचालकांच्या गणवेशासाठी २० लाख रुपये, तसेच विद्युत उपकरणे व फर्निचर खरेदीसाठी १० लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत..मागील वर्षी अल्पोपाहारावर १३.१५ लाखांचा खर्च२०२५-२६ या आर्थिक वर्षात स्टेशनरीसाठी २ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. सर्वसाधारण सभा, स्थायी समिती व विषय समिती सभांच्या अल्पोपाहारावर ७.५० लाख रुपये, तर पंचायत समिती सभांच्या अल्पोहारावर १.६५ लाख रुपये खर्च झाले आहेत. तसेच सार्वजनिक स्वागत समारंभ व चहापानासाठी २ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. चालू आर्थिक वर्षातही या खर्चासाठी १३ लाख १५ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.