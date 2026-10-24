Karmala News : अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार प्रकरणातील संशयिताचा पोलीस कोठडीत मृत्यू; मृत्यूच्या कारणाची चौकशी करण्याची कुटुंबीयांची मागणी

करमाळा - अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यात अटक करण्यात आलेल्या कृष्णा ज्ञानदेव मोहिते (वय ३८, रा. बिटरगाव सांगवी, ता. करमाळा) याचा पोलीस कोठडीत असताना उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. शुक्रवारी (ता. २३) सोलापूर येथील शासकीय रुग्णालयात त्याचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेमुळे परिसरात चर्चेला उधाण आले असून, मृत्यूच्या कारणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी त्याच्या कुटुंबीयांनी केली आहे..याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, कृष्णा मोहिते याच्याविरुद्ध अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार प्रकरणी करमाळा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणाचा तपास पोलीस निरीक्षक रणजित माने यांच्याकडे होता. पोलिसांनी २० ऑक्टोबर रोजी मोहिते याला अटक केली होती..अटकेनंतर पोलीस कोठडीत असताना मोहिते याने भिंतीवर जोरजोरात डोके आपटून स्वतःला इजा करून घेतल्याची माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली. यात तो गंभीर जखमी झाल्याने त्याला तातडीने करमाळा येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यानंतर पुढील उपचारासाठी सोलापूर येथील शासकीय रुग्णालयात हलविण्यात आले. मात्र, उपचार सुरू असताना शुक्रवारी त्याचा मृत्यू झाला..मृत्यूच्या कारणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणीपोलीस कोठडीत असलेल्या संशयित आरोपीचा मृत्यू झाल्याने या घटनेबाबत विविध चर्चा सुरू आहेत. मोहिते याचा मृत्यू भिंतीवर डोके आपटल्याने झालेल्या दुखापतीमुळे झाला की त्यामागे अन्य काही कारण आहे, याबाबत स्पष्टता येणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट करावे, अशी मागणी मोहिते याच्या कुटुंबीयांनी केली आहे.या घटनेतील मृत्यूचे नेमके कारण अधिकृत चौकशीतून स्पष्ट होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.