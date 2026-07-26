Ujani Dam: उजनी धरणाकडे ७४ हजार क्युसेक पाण्याची आवक; साठा ७४ टक्क्यांवर, शेतकऱ्यांना दिलासा

सोलापूर: भीमा नदीच्या खोऱ्यात सुरू असलेल्या पावसामुळे उजनी धरणात पाण्याची आवक वेगाने वाढत आहे. शनिवारी सायंकाळी ६ पर्यंत दौंड येथून ७४ हजार ०३० क्युसेक पाणी उजनी धरणाकडे येत होते. सोलापूर जिल्ह्यात जरी मुसळधार पाऊस नसला तरीही उजनीच्या पाणीपातळीत झपाट्याने वाढ होऊ लागल्याने सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकरी आणि नागरिकांना मोठा दिलासा मिळत आहे. .Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.सायंकाळी ६ वाजता धरणाची पाणीपातळी ४९५.६०५ मीटर इतकी नोंदविण्यात आली. धरणातील एकूण पाणीसाठा २, ९२९.७१ दशलक्ष घनमीटर (१०३.४५ टीएमसी) असून, उपयुक्त पाणीसाठा १, १२६.९० दशलक्ष घनमीटर (३९.७९ टीएमसी) इतका आहे. .त्यामुळे धरणातील उपयुक्त साठा ७४.२८ टक्क्यांवर पोचला आहे. सध्या धरणातून सांडवा, वीजगृह किंवा नदीपात्राद्वारे कोणताही विसर्ग केला जात नसला तरी विविध योजनांसाठी पाणी सोडण्यात येत आहे. मुख्य कालव्यातून २, ००० क्युसेक, बोगद्यातून ९०० क्युसेक, सीना-माढा उपसा सिंचन योजनेसाठी २८० क्युसेक आणि दहिगाव उपसा सिंचन योजनेसाठी ९० क्युसेक पाणी सोडण्यात येत आहे. .Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.दौंड येथे भीमा नदीची पाणीपातळी ५०१.७५० मीटर नोंदली गेली असून, धरणाकडे मोठ्या प्रमाणात आवक सुरू असल्याने पुढील काही दिवसांत उजनी धरणातील पाणीसाठ्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.