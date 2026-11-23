पिंपरी: पुणे-नाशिक महामार्गाचे नाशिक फाटा (कासारवाडी) ते खेड (राजगुरुनगर) दरम्यान आठ पदरी रुंदीकरण करून उन्नत मार्ग (एलिव्हेटेड कॉरिडॉर) केला जाणार आहे. त्याची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यामुळे रुंदीकरणाला चालना मिळाली आहे. आता केवळ कार्यादेशाची प्रतीक्षा आहे. रुंदीकरण व उन्नत मार्ग झाल्यानंतर वारंवार होणाऱ्या वाहतूक कोंडीतून नागरिकांसह वाहनचालकांची सुटका होणार आहे..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.कासारवाडी ते राजगुरूनगरपर्यंत कामासाठी कार्यादेश निघाल्यानंतर निर्धारीत कालावधी तीन वर्षांचा आहे. या महामार्गाचे नाशिक फाटा ते राजगुरूनगरपर्यंत रुंदीकरण रखडले आहे. त्यामुळे परिसरात वारंवार वाहतूक कोंडी होते. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी रुंदीकरण आणि एलिव्हेटेड कॉरिडॉर प्रस्तावित आहेत. त्यासाठी पिंपरी चिंचवड महापालिकेने नाशिक फाटा ते मोशीतील इंद्रायणी नदी पुलापर्यंतची दोन्ही बाजूची बांधकामे हटवली होती. भूसंपादनही झाले आहे. ग्रामीण हद्दीतील विशेषतः इंद्रायणी नदी पुलापासून चाकण आणि पुढे राजगुरूनगरपर्यंत भूसंपादन रखडले होते. .त्याला चालना मिळाली असून सर्व भूसंपादन झाले आहे. ‘एनएचएआय’चे उपमहाव्यवस्थापक तथा प्रकल्प संचालक सचिन गौतम यांनी प्रादेशिक मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नाशिक फाटा ते राजगुरूनगर दरम्यान महामार्ग रुंदीकरण व उन्नत करण्याबाबत पत्र दिले आहे. त्यानुसार, उन्नत मार्गावर जाण्यासाठी व त्यावरून उतरण्यासाठी स्वतंत्र रॅम्प आवश्यक आहेत. त्यासाठी १०.६९ हेक्टर जमिनीची गरज होती. ती पिंपरी चिंचवड महापालिका आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून मिळाली आहे. राज्य सरकारनेही मंजुरी दिलेली आहे..असा असेल महामार्गएकूण लांबी २९.९२ किलोमीटर, उन्नत मार्ग आठ पदरी, प्रमुख नऊ जंक्शन, मोठे दोन पूल, दोन्ही बाजूस सेवा रस्ते, उन्नत मार्गावर ये-जा करण्यासाठी स्वतंत्र रॅम्पमहामार्ग रुंदीकरणाचा फायदाभोसरी, चाकण औद्योगिक पट्ट्यातील वाहतुकीचा ताण कमी होणारनाशिक फाटा ते राजगुरूनगर वाहतूक कोंडी सुटणारदेहू-आळंदी रस्त्यासह महामार्गाला मिळणाऱ्या रस्त्यांवरील कोंडी सुटणारमहामार्गालगतच्या ग्रामीण भागाचा विकास होणार.MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...अशी मिळाली जागा (जागा क्षेत्र हेक्टरमध्ये)पिंपरी चिंचवडमहापालिका३.८६९पीएमआरडीए४.१०४रस्ते विकासमहामंडळ६.१२८ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.