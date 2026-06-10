Pimpri Encroachment: अतिक्रमणविरोधी पथकावर दगडफेक; कुदळवाडीतील घटना, २६ पोलिसांसह जमावातील २५ पेक्षा अधिक जखमी

पिंपरी: विकास आराखड्यातील रस्त्यांसह विविध प्रकल्प उभारण्यासाठी पिंपरी चिंचवड महापालिकेने अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम सुरू केली आहे. त्याअंतर्गत चिखलीतील कुदळवाडी, पवारवस्ती आणि प्राधिकरण पेठ क्रमांक १६ मधील अनधिकृत बांधकामांवर मंगळवारी पहाटे कारवाई केली. त्याला विरोध झाल्याने हिंसक वळण लागले. जमावाने पोलिसांवर दगडफेक करीत वाहनांच्या काचा फोडल्या. यात २६ पोलिस अधिकारी-कर्मचारी जखमी झाले असून, जमाव पांगवण्यासाठी केलेल्या लाठीमारात २५ पेक्षा अधिक नागरिक जखमी झाले. .Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...अनधिकृत ११ बांधकामे पाडलीमहापालिकेने २८ हजार चौरस फूट क्षेत्रफळावरील ११ अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त केली. यात विविध प्रार्थना स्थळांसह पत्राशेड व कुस्ती आखाड्याचा समावेश आहे. २२ पोकलेन, २६ जेसीबी आणि १२० मजुरांच्या साहाय्याने बांधकामे हटवली..गेल्या वर्षी मोठी कारवाईमहापालिकेने फेब्रुवारी २०२५ मध्ये कुदळवाडीतील ८५० एकरांवरील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली होती. यात गाेदामे, पत्राशेड, भंगार दुकानांचा समावेश होता. सलग १५ दिवस ही कारवाई सुरू होती. त्यानंतर मे २०२५ मध्ये इंद्रायणी नदीच्या पूररेषेतील सात हजार २४५ चौरस मीटर भूभागावरील ६३ हजार ९७० चौरस फूट क्षेत्रफळ असलेले ३६ अनधिकृत बंगले जमीनदाेस्त करण्यात आले होते. गेल्या महिन्यात ११ मे रोजी कुदळवाडीतील तीन धार्मिक स्थळांवर कारवाई केली होती. आता पुन्हा ही कारवाई करण्यात आली आहे..पूर्वसूचना न दिल्याचा आरोपजाधववाडी ः कुदळवाडी परिसरातील कारवाई अचानक केल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला आहे. दरम्यान, कारवाईची माहिती मिळताच परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येने घटनास्थळी जमा झाले होते. दगडफेक व लाठीमारामुळे काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. कारवाईत पारदर्शकता, पूर्वसूचना आणि नागरिकांशी संवाद साधायला हवा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. दगडफेक करणाऱ्यांची ओळख पटविण्याचे काम पोलिसांकडून सुरू आहे..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.अनधिकृत बांधकामांवर कठोर कारवाई केली जात आहे. नियोजित विकास आणि शहरातील पायाभूत सुविधांसाठी कारवाया सातत्याने केल्या जातील. नागरिकांनी आवश्यक परवानग्या घेऊनच बांधकाम करावे.- डॉ. विजय सूर्यवंशी, आयुक्त, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.