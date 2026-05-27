"त्यावेळी फॅनने स्वतःचा जीव घेण्यापासून रोखलं" प्रवीण तरडेंनी सांगितली स्ट्रगलची भयंकर आठवण

Entertainment News : देऊळ बंद २ हा प्रवीण तरडे दिग्दर्शित सिनेमा सध्या बॉक्स ऑफिस गाजवत आहे. या सिनेमाची चर्चा सगळीकडे आहेच पण दिग्दर्शक प्रवीण तरडे यांनी यानिमित्ताने दिलेल्या मुलाखतींची चर्चाही सगळीकडे आहे. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी त्यांच्या स्ट्रगलच्या काळावर भाष्य केलं. .प्रवीण तरडे यांनी नुकतीच राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. यावेळी स्ट्रगलच्या काळात कॉट बेसिसवर राहत असलेल्या रूममध्ये असलेल्या फॅनने त्यांच्या एकटेपणावर कशी मात केली ? त्या फॅनमुळे ते नैराश्यातून कसे बाहेर आले हे त्यांनी उघड केलं. ."मी कॉट बेसिसवर ज्या रूममध्ये राहायचो. त्या पंख्याला ना एक आवाज होता खट खट असा. ते frustration, यश नाही, काम तर करतोय काही मिळत नाहीये पैसे नाहीयेत असं सगळं त्या काळात होतो. तो पंखा आणि मी असं आमचं रिलेशन झालं होतं. कॉट बेसिसवर राहायचो. दोन तीन तिथे रूम होत्या. तो असा आवाज करत फिरणारा पंखा, तो आवाज त्या शांततेला भेदायचा."."आणि मी सांगू शकत नाही जेव्हा तुम्ही ज्यावेळी एकटे राहत असता, मनात काय काय विचार येत असतात, खिशात पैसे नसतात, तुम्हाला यश नसतं, प्रयत्न तर तुम्ही खूप करत असता. बोलायचं कुणाशी काय अशी वेळ असते. तुमचं ऐकणारं कुणीच नसतं. एक दिवस मी आलो दोन चार दिवस कुठेतरी बाहेर गेलेलो शूटिंगसाठी ते काम संपवून घरी आलो. झोपलो. परत आपला तो पंखा पण आवाजच येईना. तर मी इतका त्रासलो तर ती शांतता मला खायला लागली. थोड्यावेळाने दुसरा रूम पार्टनर आला. त्याला मी विचारलं की पंख्याचा आवाज का येत नाहीये. तर तो म्हणाला त्याला नीट केलं आज. मी विचारलं नीट केलं म्हणजे ? तर तो म्हणाला आवाज येत होत होता ना तर नीट केला. तर मला आपलं जवळच माणूस जावं इतका डिस्टर्ब झालो. त्या एकटेपणात, त्या शांततेत तो आवाज माझा होता. त्या शांततेला भेदायचा. माझ्या मनातील गोंधळ आणि तो आवाज एक समीकरण झालं होतं. मी खूप डिस्टर्ब झालो. त्यानंतर मी परत तसा आवाज आणता येईल का ? असा प्रयत्नही केला त्या पंख्याचा पण ते झालं नाही. आजही मी तो आवाज मिस करतो."."विनायक हेगाने यांच्या पुस्तकामध्ये त्यांनी आत्महत्या करण्याआधीची शेतकऱ्याची लक्षण सांगितली आहेत. मी सिनेमातून हे सांगितलं आहे. आत्महत्या ही अशी स्टेज आहे जर तुम्ही त्या स्टेजला त्या माणसाशी बोललात तर ती आत्महत्या टळते. तो माणूस वाट बघत असतो. मरायचं कुणाला नसतं. कुणीही सुखाने आत्महत्या करत नाही. तो वाट बघत असतो कुणीतरी येईल, कुणीतरी माझ्याशी बोलेल. मला मोकळं करेल. नाही येत कुणी आणि आत्महत्या होते. "."शेतकऱ्याचं हित त्याच्या कुटूंबाने केलं पाहिजे. त्याच्या कुटूंबाने त्याच्याशी बोललं पाहिजे. मुलांनी, बायकोने त्यांच्याशी बोललं पाहिजे. तो अख्ख्या कुटूंबाची दुःख घेऊन फिरतो आणि तो त्याचं दुःख कुटुंबाला सांगत नाही कारण त्यांना त्रास होईल. आपण आपल्या कुटूंबाची विचारपूस केली पाहिजे जशी माझ्या स्ट्रगल काळात माझी विचारपूस तो पंख्याचा आवाज करत होता. तो माझ्याशी बोलत होता. त्याच्या आधारावर मी दिवस काढले. तो आवाज नसता तर काहीतरी विचित्र घडलं असतं. " असं ते म्हणाले.