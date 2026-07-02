संजय कपूर अन् शाहीरच्या सूडाचा खेळ; 'अब होगा हिसाब २' चा ट्रेलर आऊट

पहिल्या सीझनच्या दणदणीत यशानंतर, प्रेक्षकांची लाडकी रिव्हेंज ड्रामा सीरिज ‘अब होगा हिसाब’ अवघ्या काही दिवसांतच आपल्या दुसऱ्या सीझनसह परत येत आहे. ॲमेझॉन एमएक्स प्लेअरने (Amazon MX Player) नुकताच या सीरिजच्या ‘सीझन २’ चा अंगावर काटा आणणारा ट्रेलर रिलीज केला आहे. अरे स्टुडिओची निर्मिती असलेला हा हाय-व्होल्टेज ड्रामा येत्या ३ जुलैपासून प्रेक्षकांच्या भेटीस येत आहे. गेल्या १८ जूनला रिलीज झालेल्या पहिल्या सीझनला प्रेक्षकांनी डोक्यावर घेतलं होतं. उत्कंठावर्धक कथानक आणि कलाकारांच्या दमदार अभिनयामुळे ही सीरिज अल्पावधीतच कमालीची लोकप्रिय ठरली. प्रेक्षकांचा हाच उदंड प्रतिसाद पाहून मेकर्सनी अगदी विचार कल्यापेक्षाही लवकर दुसरा भाग आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. .काय पाहायला मिळणार 'सीझन २' मध्ये?दुसऱ्या सीझनची कथा तिथेच सुरू होते जिथे पहिला सीझन संपला होता. यात बॉबी (शाहीर) हा बंटीचा (अविनाश मिश्रा) शोध घेण्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्यास तयार आहे. या शोधादरम्यान त्याची एन्ट्री होते गोल्डीच्या (संजय कपूर) धोकादायक आणि गूढ जगात. गोल्डी हा अत्यंत प्रभावशाली आणि सहजासहजी कोणावरही विश्वास न ठेवणारा माणूस आहे. बॉबी त्याचा विश्वास जिंकण्यासाठी प्रत्येक पाऊल जपून टाकतो, पण जसजसा तो गोल्डीच्या जवळ जातो, तसतशी अनेक धक्कादायक गुपिते समोर येतात. संशय, फसवणूक आणि सूडाच्या या खेळात नात्यांचे पदर कसे उलगडतात, हे पाहणे रंजक ठरणार आहे..या सीरिजमध्ये संजय कपूर आणि शाहीर यांच्यासोबत मौनी रॉय, अविनाश मिश्रा, निम्रत कौर अहलुवालिया, हरमन सिंघा आणि आशिमा वर्दान यांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिका आहेत. ‘अब होगा हिसाब’ सीझन २ हा ३ जुलैपासून पूर्णपणे मोफत (Free) स्ट्रीम करता येणार आहे. प्रेक्षक हा शो मोबाईल डिव्हाइसेस, कनेक्टेड टीव्ही, ॲमेझॉन शॉपिंग ॲप, प्राइम व्हिडीओ, फायर टीव्ही, जिओटीव्ही आणि एअरटेल एक्सस्ट्रीम या सर्व माध्यमांवर सहज पाहू शकतात..श्रेयस तळपदेचं घर पाहिलंत का? भलीमोठी बाल्कनी अन् ५० वर्ष जुनी भांडी, पाहा आतले सुंदर फोटो!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.