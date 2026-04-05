छावा फेम अभिनेत्याच्या घरी चिमुरड्याचं आगमन; लग्नानंतर पाच वर्षांनी दिली आनंदाची बातमी

Marathi Entertainment News : लक्ष्मण उतेकर दिग्दर्शित छावा सिनेमाने सगळ्यांची मनं जिंकली. या सिनेमामुळे अनेक मराठी कलाकारही प्रसिद्ध झाले. त्यातीलच एक म्हणजे आशिष पाथोडे. आशिषने या सिनेमात अंताजी ही भूमिका साकारली होती. पण नुकतीच त्याने चाहत्यांसोबत गुड न्यूज शेअर केली. आशिष बाबा झाला आहे. .आशिषच्या घरी चिमुरड्याचं आगमन झालं आहे. त्याची पत्नी प्रियांकाने हनुमान जयंती दिवशी मुलाला जन्म दिला. सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत त्याने त्याच्या भावना व्यक्त केल्या. .आशिषने पोस्ट शेअर केली की,"आमचा हात धरण्यासाठी एक इवलासा हात, त्याचं प्रेम सोन्यासारखंच अनमोल, देवाने दिलेलं एक अमूल्य भेट आणि त्यामुळे आमचं मन भरून आलं आहे. " 2 एप्रिल 2026 ला आशिषच्या मुलाचा जन्म झाला आहे. लग्नानंतर पाच वर्षांनी त्यांच्या घरी पाळणा हलला आहे. .आशिषच्या पोस्टवर अनेकांनी कमेंट करत त्याचं अभिनंदन केलं. सिनेइंडस्ट्रीमधील सेलेब्रिटी मित्रांनीही कमेंट्सच्या माध्यमातून त्याच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव केला. तर चाहत्यांनाही त्याचं अभिनंदन केलं आहे. .आशिषने छावा बरोबरच घरत गणपती या सिनेमातही काम केलं होतं. याबरोबरच तो लेखक आहे. हिंदी नाटकांमध्येही त्याचा सहभाग असतो.