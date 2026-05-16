"आम्ही एकमेकींच्या दुष्मन नव्हतो पण इंडस्ट्रीतील.." सोनाली-अमृताने अखेर भांडणाविषयी सोडलं मौन

Enteratainment News :बॉलिवूड मध्ये दोन अभिनेत्रींमध्ये असणारी स्पर्धा, त्यांच्यातील कॅट फाईटचे किस्से नवे नाहीत. मराठी इंडस्ट्रीमध्येही अभिनेत्रींमध्ये भांडण असल्याच्या चर्चा असतात पण त्यावर अजून कुणीही उघडपणे भाष्य केलं नव्हतं. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी आणि अमृता खानविलकर यांनी धक्कादायक खुलासा केला. .नुकतीच त्यांनी फिल्मफेअरला मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी त्यांच्यात कधी दुष्मनी किंवा स्पर्धा नव्हतीच असा खुलासा केला. काय म्हणाल्या त्या जाणून घेऊया. .सोनाली म्हणाली की,"आमच्या इंडस्ट्रीमधील सगळ्यात जास्त चर्चेत असलेली दुष्मनी ज्याचा मी भाग होते ती म्हणजे माझ्या आणि अमृतामधील दुष्मनी किंवा स्पर्धा. विशेष म्हणजे कोणत्याही मीडियाने ही दुष्मनी किंवा स्पर्धा तयार केलेली नव्हती तर आमच्याच इंडस्ट्रीमधील अभिनेत्यांनी तयार केली होती. हे मी उघडपणे सांगितलं. तोपर्यंत आमच्यात काहीच वाद नव्हता.".त्याबाबतीतील एक घटना अमृताने उघड केली. ती म्हणाली,"आम्ही दोघी विमानात एकदा शेजारी बसलो होतो. आम्हाला सीटच तशा मिळाल्या होत्या. पण आमच्या इंडस्ट्रीमधील अभिनेते तिथे येऊन आमचे फोटो काढत होते. मी नाव नाही घेणार त्यांची पण ते असं वागले होते. त्यानंतर त्यांच्यात चर्चाही झाली होती की, अरे या आता एकाच रूममध्ये राहणार का ? या आता पुढे काय करणार ? सगळ्यांनाच त्यात इंटरेस्ट होता. याचं कारण एकच होतं की आम्ही एका सिनेमात दोन वेगवेगळी गाणी केली होती. तो सिनेमा होता नटरंग. त्यामुळे हे खूप विचित्र आहे की मीडियाने नाही तर इंडस्ट्रीनेच निर्माण केलं होतं.".अमृता आणि सोनालीने काही महिन्यांपूर्वी रिहर्सलचा एकत्र फोटो शेअर केला होता. त्यापूर्वी त्यांचं एकमेकींशी पटत नाही अशा बऱ्याच चर्चा होत्या. पण त्यावर त्या फोटोने मात केली.