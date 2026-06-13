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'लग्न पंचमी नाटकातून अमृता खानविलकरची एक्झिट; ही गोष्ट ठरली कारण; आता स्वप्नीलसोबत दिसणार 'जीव झाला वेडापिसा' फेम अभिनेत्री

AMRUTA KHANVILKAR LAGNAPANCHAMI EXIT: लोकप्रिय अभिनेत्री अमृता खानविलकर हिने नुकतीच 'लग्नपंचमी' या गाजणाऱ्या नाटकातून एक्झिट घेतलीये. त्यामागचं कारणही समोर आलंय.
AMRUTA KHANVILKAR

AMRUTA KHANVILKAR

ESAKAL

Payal Naik
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आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण करणारी लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री अमृता खानविलकर अनेक हिट चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीला आलीये. मराठीसोबतच ती हिंदी सिनेमांमध्येही झळकलीये. नुकतीच तिची 'तस्करी' ही सीरिज आली होती. ज्यातील अमृताच्या अभिनयाचं चांगलंच कौतुक झालं. त्यानंतर ती 'लग्नपंचमी' हे नाटक नाट्यरसिकांच्या भेटीला आलं. दमदार अशा या नाटकाचे लवकरच १०० प्रयोग पूर्ण होणार आहेत. मात्र त्यापूर्वीच अमृताने 'लग्न पंचमी' हे नाटक सोडलंय. तिने त्यामागचं कारणही सांगितलंय.

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