'लग्न पंचमी नाटकातून अमृता खानविलकरची एक्झिट; ही गोष्ट ठरली कारण; आता स्वप्नीलसोबत दिसणार 'जीव झाला वेडापिसा' फेम अभिनेत्री

आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण करणारी लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री अमृता खानविलकर अनेक हिट चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीला आलीये. मराठीसोबतच ती हिंदी सिनेमांमध्येही झळकलीये. नुकतीच तिची 'तस्करी' ही सीरिज आली होती. ज्यातील अमृताच्या अभिनयाचं चांगलंच कौतुक झालं. त्यानंतर ती 'लग्नपंचमी' हे नाटक नाट्यरसिकांच्या भेटीला आलं. दमदार अशा या नाटकाचे लवकरच १०० प्रयोग पूर्ण होणार आहेत. मात्र त्यापूर्वीच अमृताने 'लग्न पंचमी' हे नाटक सोडलंय. तिने त्यामागचं कारणही सांगितलंय. .अमृता या नाटकाची निर्मातीदेखील आहे. मधुगंधा कुलकर्णीचं लेखन आणि निपुण धर्माधिकारीचं दिग्दर्शन यामुळे हे नाटक चांगलाच लोकप्रिय झालं. त्यातही या नाटकाचे अनेक प्रयोग हाऊसफुल झाले. मात्र आता अमृताने नाटकाचा तात्पुरता निरोप घेतलाय. तिच्या आगामी चित्रपटांचं ' 'श्री रामभूमी' आणि 'चिरंजीवी हनुमान' या सिनेमांचं चित्रीकरण सुरू होणार असल्यामुळे अमृताने नाटकातून ब्रेक घेतलाय. याबद्दल बोलताना अमृता म्हणाली, 'नाटक करायचं हे माझं स्वप्न होतं आणि ते पूर्ण झालं. निपुण, मधुगंधा, स्वप्नील आणि सुनील अभ्यंकर यांच्यासोबत काम करण्याचा अनुभव समृद्ध करणारा होता. त्याचबरोबर या नाटकाची निमांती म्हणूनही काम करता आलं, याचा विशेष आनंद आहे.' .ती पुढे म्हणाली, 'हे नाटक म्हणजे एक संकल्प होता, स्वतःला दिलेलं वचन होतं आणि ते पूर्ण करता आलं याचं समाधान आहे. या प्रवासात 'हाऊसफुल्ल' प्रयोग करत आमच्यावर भरभरून प्रेम करणाऱ्या, नाटकाला आपलंसं करणाऱ्या प्रेक्षकांचे आभार! प्रत्येक सुंदर प्रवासाला एक अल्पविराम असतो. पुढच्या वाटचालीसाठी मी उत्सुक आहे. रंगभूमीनं मला प्रेम, आठवणी, आत्मविश्वास आणि प्रेक्षकांशी एक अतूट नातं दिलं. त्यासाठी मी कायम ऋणी राहीन.'.आता विदुला दिसणार अमृताच्या जागी यापुढे नाटकात अमृताच्या जागी लोकप्रिय अभिनेत्री विदुला चौगुले दिसणार आहे. तिने 'जीव झाला वेडापिसा' या मालिकेतून प्रेक्षकांच्या मनात घर केलं. त्यानंतर ती 'बॉईज ३', 'सुपर डुपर' या चित्रपटात दिसली. आता विदुला या नाटकात दिसणार आहे. .नुकताच साजरा केला वाढदिवस; किती वर्षांची झाली तेजश्री प्रधान? फोटो शेअर करत सांगितलं स्वतःचं खरं वय\n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.