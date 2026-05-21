कॉकरोच जनता पार्टीला बॉलिवूडकरांचाही जोरदार पाठिंबा; 'या' कलाकारांनी केलंय फॉलो, नावं वाचून चकीत व्हाल

जर तुम्ही सोशल मीडिया आणि इंटरनेटच्या जगात थोडे जरी सक्रिय असाल, तर कॉकरोच जनता पार्टी हे नाव गेल्या काही दिवसांत तुमच्या कानावर नक्कीच पडलं असेल. इन्स्टाग्रामवर एका साध्या विनोदाने सुरू झालेली ही प्रोफाईल आज इंटरनेटवर प्रचंड व्हायरल झालीये. अवघ्या ६ दिवसांत या 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे तब्बल ११.३ दशलक्ष (11.3M) फॉलोअर्स झाले आहेत. या उपरोधात्मक आणि काल्पनिक राजकीय चळवळीने सोशल मीडियावरील एक नवा टप्पा गाठलाय. लोकप्रियतेच्या बाबतीत या पार्टीने देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भारतीय जनता पार्टीलाही (८.७M फॉलोअर्स) मागे टाकलंय. इतकंच नाही तर अनेक बॉलिवूड कलाकारांनीही या पेजला फॉलो केलंय. .या आगळ्यावेगळ्या 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) ची सुरुवात आम आदमी पार्टीचे माजी सोशल मीडिया रणनीतिकार अभिजीत दिपके यांनी १६ मे रोजी केली. त्यांनी या नावाचं इंस्टाग्राम अकाउंट सुरू केलं. मात्र त्यांना अपेक्षितही नव्हता तितका प्रतिसाद या अकाउंटला मिळाला. ही कोणतीही खरी राजकीय पार्टी नसून, देशातील सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांच्या एका वादग्रस्त विधानाचा निषेध करण्यासाठी सुरू झालेली एक 'व्यंग्यात्मक राजकीय चळवळ' होती. यामुळेच अनेक बॉलिवूड कलाकारांनीही हे अकाउंट फॉलो केलं. अनुराग कश्यप, दिया मिर्झा, विशाल ददलानी, कोंकणा सेन शर्मा, फातिमा सना शेख, ईशा गुप्ता, उमर रियाझ, उर्फी जावेद, पूरव झा आणि कुणाल कामरा यांसारख्या अनेक प्रसिद्ध व्यक्तींनी या पेजला फॉलो केले आहे.. १५ मे २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी, व्यवस्थेवर हल्ला करणाऱ्या आणि सोशल मीडिया व आरटीआयचा गैरवापर करणाऱ्या काही घटकांची तुलना 'कॉकरोच' (झुरळ) शी केली होती. हे विधान देशातील बेरोजगार तरुणांचा अपमान करणारं असल्याचा आरोप करत तरुणांनी या काल्पनिक पक्षाची स्थापना केली आणि आज हा पक्ष 'जेन झी' (Gen Z) चा नवा इंटरनेट ट्रेंड बनला आहे..मुख्य म्हणजे या काल्पनिक पक्षाने आपला जाहीरनामा (मेनिफेस्टो) देखील प्रसिद्ध केला आहे, ज्यामध्ये सिस्टीम सुधारण्यासाठी काही गंभीर मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत. यामध्ये कोणत्याही मुख्य न्यायाधीशांना निवृत्तीनंतर राज्यसभेची जागा न देणे, संसदेत महिलांना ५०% आरक्षण देणे, पक्षांतर करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींवर २० वर्षांची निवडणूक बंदी घालणे आणि स्पर्धा परीक्षांमध्ये री-चेकिंगच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांकडून घेतली जाणारी फी बंद करणे अशा मागण्यांचा समावेश आहे. तसेच या पक्षाचे सदस्य होण्यासाठी व्यक्ती 'बेरोजगार, आळशी आणि सतत ऑनलाईन राहणारी' असावी, अशी गमतीशीर अट ठेवण्यात आली आहे. देशाची व्यवस्था इतकी सडली आहे की आता तरुणांना रस्त्यावर उतरावे लागत आहे, हे दर्शवण्यासाठी पक्षाच्या लोगोमध्ये 'कॉकरोच'चा वापर करण्यात आला आहे.