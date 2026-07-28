"Gen Z तरुणी कुरूप आणि भ्रष्ट' कंगना रनौतचं वादग्रस्त वक्तव्य, म्हणाली... 'अनेकांसोबत शारीरिक संबंध ठेवण्याला स्वातंत्र्य मानतात'

KANGANA RANAUT INSTAGRAM STORY VIRAL: भाजप खासदार आणि अभिनेत्री कंगना रनौत पुन्हा एकदा तिच्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे चर्चेत आलीय. नीट पेपर लीक प्रकरण, विद्यार्थी आंदोलन आणि Gen Z पिढीबाबत केलेल्या वक्तव्यामुळे तिला चांगलंच ट्रोल केलं जातय. कंगनाने तिच्या इन्स्टाग्राम स्टोरीवर तरुण हिंदू मुली आणि Gen Z पिढीवर टीका करत अत्यंत आक्षेपार्ह शब्दांचा वापर केलाय. .कंगनाने पोस्टमध्ये लिहलं की, 'आजच्या काही तरुण मुली स्वतंत्र आयुष्य जगणाऱ्या महिलांचं अनुकरण करतात. पंरतु त्यासाठी लागणारी जबाबदारी स्वीकारत नाही. जेव्हा महिला स्वत: निर्णय घेतात, वेगळा करिअरचा मार्ग निवडतात तेव्हा त्या कृतीची जबाबदारी स्वत: घेतात. परंतु Gen Z तरुणी कुटुंबाच्या आधारावर जगतात आणि स्वतंत्र असल्याचा आव आणतात.' असा आरोप तिने कलाय. .पुढे तिने Gen Z तरुणींना 'जनरेशन गटर' अशी उपमान दिली आहे. ती म्हणाली, 'या पिढीकडे समाजाला देण्यासारखं काहीच नाही. तसंच अभ्यासात चांगल्या नाहीत आणि इतक्या भ्रष्ट आहेत की, त्या चांगल्या गृहिणीही होऊ शकत नाही. तसंच ड्रग्स घेणं, दारु पिणं, आणि अनेक लोकांसोबत शारीरिक संबंध ठेवण्याला स्वातंत्र मानतात आणि अभिमान बाळगतात. तसंच आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र नसतानाही पालकांच्या पैशावर जगतात' असा आरोप तिने केलाय. .यापूर्वी कंगनाने विद्यार्थी आंदोलनावर टीका केली होती. त्यावेळी Gen Z आंदोलनकर्त्यांचं व्हिडिओला 'उलटी येण्यासारखं असल्याचं' म्हटलं होतं. तसंच विद्यार्थ्यांचा उल्लेख 'कॉकरोच' करत त्यांच्या वागणुकीवर टीका केली होती. .“आई आणि बहीण ५ वर्षांपासून बोलत नाहीत” राम कपूर खुलासा करत म्हणाला...'वडिलांना मृत्यू स्वीकारण्यात मदत केली' .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.