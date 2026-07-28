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"Gen Z तरुणी कुरूप आणि भ्रष्ट' कंगना रनौतचं वादग्रस्त वक्तव्य, म्हणाली... 'अनेकांसोबत शारीरिक संबंध ठेवण्याला स्वातंत्र्य मानतात'

KANGANA RANAUT GEN Z CONTROVERSY: भाजप खासदार आणि अभिनेत्री कंगना रनौतने Gen Z आणि तरुण महिलांबाबत केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे सोशल मीडियावर नव्या चर्चेला तोंड फुटलं आहे.
KANGANA RANAUT

KANGANA RANAUT

esakal

Apurva Kulkarni
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KANGANA RANAUT INSTAGRAM STORY VIRAL: भाजप खासदार आणि अभिनेत्री कंगना रनौत पुन्हा एकदा तिच्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे चर्चेत आलीय. नीट पेपर लीक प्रकरण, विद्यार्थी आंदोलन आणि Gen Z पिढीबाबत केलेल्या वक्तव्यामुळे तिला चांगलंच ट्रोल केलं जातय. कंगनाने तिच्या इन्स्टाग्राम स्टोरीवर तरुण हिंदू मुली आणि Gen Z पिढीवर टीका करत अत्यंत आक्षेपार्ह शब्दांचा वापर केलाय.

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