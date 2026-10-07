कियारा अडवाणी- सिद्धार्थ मल्होत्रा यांनी पुन्हा एकदा दिली गुड न्यूज; मुलगी सामायराही सोबत; फोटो व्हायरल

बॉलिवूड अभिनेत्री कियारा अडवाणी आणि अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा कायम सोशल मीडियावर चर्चेत असतात. पॉवर कपल म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जातं. आता त्यांनी चाहत्यांना एक आनंदाची बातमी दिली आहे. दोघांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करत कियारा दुसऱ्यांदा प्रेग्नंट असल्याची घोषणा केली आहे. या खास पोस्टमध्ये त्यांची मुलगी समायरादेखील दिसत आहे. वर्षभरापूर्वी ते दोघे आई वडील झाले होते. त्यांना मुलगी झाली होती. आता पुन्हा एकदा त्यांनी आनंदाची बातमी चाहत्यांसोबत शेअर केलीये. चाहत्यांनी त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव केलाय..‘आई झाल्यानंतर मी पूर्णपणे बदलले’आई झाल्यानंतर आपल्या आयुष्यात मोठा बदल झाल्याचं कियाराने यापूर्वी सांगितलं होतं. राज शामानी यांच्या पॉडकास्टमध्ये बोलताना आई होण्याआधीची आणि आई झाल्यानंतरची व्यक्ती मी पूर्णपणे वेगळी आहे असं कियारा म्हणाली होती. 'आई झाल्यानंतर मी आणखी ‘टायग्रेस’ झाले आहे,” असं कियाराने म्हटलं होतं. कियाराने प्रेग्नन्सीदरम्यानही ‘टॉक्सिक’च्या शूटिंगला हजेरी लावली होती. या काळातील तिच्या मेहनतीचं अभिनेत्री हुमा कुरेशीनेही कौतुक केलं होतं. आता कियारा दुसऱ्यांदा आई होणार आहे. .‘शेरशाह’च्या सेटवर झाली पहिली भेटकियारा अडवाणी आणि सिद्धार्थ मल्होत्रा यांची पहिली भेट २०२१ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘शेरशाह’ चित्रपटाच्या सेटवर झाली. चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यानच कियारा आणि सिद्धार्थ एकमेकांना डेट करू लागल्याच्या चर्चा रंगल्या होत्या. त्यांनी ७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी राजस्थानमधील जैसलमेर येथे पारंपरिक हिंदू पद्धतीने लग्न केलं. त्यांच्या लग्नाची बॉलिवूडमध्ये मोठी चर्चा झाली होती. लग्न सोहळ्यातील फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले होते. .हे मुंबईत घडलंय... 'बिगबॉस' फेम अभिनेत्रीच्या नव्या कॅफेमध्ये चोरी; शेअर केलं CCTV फुटेज, काय दिसलं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.