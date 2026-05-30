मी सगळं सोडूनच गेलेलं... लग्नानंतर अभिनय करणार नव्हती मृणाल दुसानिस; बाळ झाल्यानंतर का बदलला निर्णय?

मराठमोळी अभिनेत्री मृणाल दुसानिस हिचा स्वतःचा चाहतावर्ग आहे. 'माझिया प्रियाला प्रीत कळेना' या मालिकेतून घराघरात पोहोचलेली मृणाल 'हे मन बावरे', 'असं सासर सुरेख दिसली. बाई', 'तू तिथे मी' अशा अनेक लोकप्रिय मालिकांमध्ये तिची प्रत्येक मालिका गाजली. आताही 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' या मालिकेत ती प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करतेय. मात्र लग्नानंतर काही वर्ष ती नवऱ्यासोबत परदेशात होती. तिथे बाळंतपणापासून सगळंच तिने एकटीने केलं. शिवाय भारतातून जातानाच आपण अभिनय क्षेत्रात परत येणार नाही असं ठरवूनच ती गेली होती. आता एका मुलाखतीत तिने या निर्णयाबद्दल सांगितलंय. .मृणालने नुकतीच अल्ट्रा मराठीला मुलाखत दिली. यात बोलताना ती म्हणाली, 'मी आई झाले हाच किस्सा आहे. आई होणं ही जबाबदारीची गोष्ट आहे. आईसाठी सगळंच कठीण असतं. आता मी जेव्हा माझ्या आईला बघते तेव्हा असं वाटतं की तिने त्यावेळी सगळं कसं केलं असेल आणि मी किती सहज तिला काहीही बोलून जायचे, पण एक बाळ सांभाळायला गाव लागतं असं म्हणतात ना ते खरं आहे. आई होणं सोपं नाहीये.' .जेव्हा करिअरबद्दल विचारणा करण्यात आली तेव्हा मृणाल म्हणाली, 'मी जेव्हा या आधीची मालिका करत होते. तेव्हाच ठरवलेलं की मला आता पुढे काम नाही करायचं आहे. अभिनय नाही करायचाय ही माझी शेवटची मालिका. मी तिकडे गेले होते ते सगळं सोडूनच गेले होते. खूप अनअपेक्षितपणे मला कळलं की मी आई होतेय. त्यामुळे मी आनंदी होते. पण, बाळ झाल्यानंतर मला वाटायला लागलं की आता मी काय करू. ज्या देशात मी होते. तिथे माझी माणसं नव्हती, माझ्याशी बोलायला कोणी नव्हतं. माझा नवरा त्याच्या कामात खूप व्यग्र होता. त्यामुळे त्यानेच मला सांगितलं की तुला तुझं करिअर करायचं असेल तर कर कशाला काळजी करतेस बाकीची माणसं आहेत.' .मृणाल पुढे म्हणाली, '"नशिबाने मी पुन्हा काम सुरू करू शकले, त्यासाठी खूप चांगली माणसं लागतात. त्यामुळेच मी काम सुरू करू शकले. या संपूर्ण प्रवासात माझा नवरा माझ्यासोबत होता. आपला जोडीदार कायम आपल्याबरोबर असतो. लग्नानंतर तुमच्या नवऱ्याशिवाय दुसरं कोणी नसतं. तोच तुम्हाला समजून घेतो, सहन करतो. पण, जेव्हा मी आई होणार होते तेव्हा मला अशी भीती नव्हती की काम मिळेल की नाही. उलट मी खूप आनंदी होते.'.