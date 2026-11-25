मराठी चित्रपटसृष्टीत सध्या चर्चेत असलेल्या ‘बंधू’ चित्रपटाला आता प्रसिद्ध दिग्दर्शक नागराज मंजुळे यांच्याकडूनही कौतुकाची थाप मिळाली आहे. नागराज यांनी सोशल मीडियावर खास पोस्ट शेअर करत चित्रपटाचं आणि त्यातील कलाकारांचं तोंडभरून कौतुक केलं आहे. त्यामुळे त्यांच्या या पोस्टची सध्या मनोरंजनविश्वात चर्चा रंगली आहे. नितीन सिंधूविजय सुपेकर लिखित आणि दिग्दर्शित ‘बंधू’ हा चित्रपट २० नोव्हेंबर रोजी चित्रपटगृहांत प्रदर्शित झाला. .रजत बेदी प्रस्तुत या चित्रपटाची निर्मिती प्रणव देसाई, जुही देसाई आणि कुलदीप सुनील ओझा यांनी केली आहे. जे एस् डी स्टुडिओ आणि ट्रायफ्लिक्स एंटरटेनमेंट यांच्या सहकार्याने साकारलेल्या या चित्रपटात उपेंद्र लिमये आणि जितेंद्र जोशी प्रमुख भूमिकेत आहेत. त्यांच्यासोबत मृण्मयी देशपांडे, मिताली जगताप, स्मिता तांबे, रेणुका दफ्तरदार, श्रीकांत यादव आणि यशपाल यांच्याही महत्त्वपूर्ण भूमिका आहेत. नागराज मंजुळे यांनी आपल्या पोस्टमध्ये चित्रपटातील कलाकारांच्या अभिनयाचा विशेष उल्लेख केला आहे. मृण्मयी देशपांडे, मिताली जगताप, स्मिता तांबे, रेणुका दफ्तरदार, यशपाल आणि श्रीकांत यादव यांच्या कामाचं त्यांनी कौतुक केलं. तर जितेंद्र जोशी आणि उपेंद्र लिमये यांनी फारच भारी काम केल्याचंही म्हटलं आहे. . विशेष म्हणजे, बालकलाकार शौर्य पाटील याच्या सहज आणि निरागस अभिनयानेही मंजुळे प्रभावित झाले आहेत. चित्रपटाच्या संवेदनशील विषयाचाही त्यांनी आवर्जून उल्लेख केला. नितीन सुपेकर यांनी हा विषय अत्यंत संवेदनशीलपणे पडद्यावर उभा केल्याचं सांगत त्यांनी संपूर्ण टीमला मनापासून शुभेच्छा दिल्या आहेत. .चित्रपट पाहताना अनेक प्रसंगांनी डोळ्यांच्या कडा ओलावल्याचंही त्यांनी पोस्टमध्ये नमूद केलं आहे. नागराज मंजुळे यांच्यासारख्या संवेदनशील दिग्दर्शकाने ‘बंधू’च्या टीमचं केलेलं हे कौतुक त्यामुळे विशेष लक्ष वेधून घेत आहे. त्यांच्या या पोस्टमुळे चित्रपटाच्या चर्चेला आणखी एक नवा पैलू मिळाला आहे. .ऐश्वर्या आणि अविनाश नारकर यांचा जबरदस्त डान्स, सोबतीला तितीक्षाही थिरकली! video पाहून नेटकरी म्हणाले.....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.