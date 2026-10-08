कोट्यवधींची संपत्ती, अनेक घरं तरीही गावातल्या फार्महाउसवर का राहत होते नाना पाटेकर? हे होतं खरं कारण

मराठी आणि हिंदी सिनेसृष्टी गाजवणारे ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांनी वयाच्या ७५ व्या वर्षी गोव्यात अखेरचा श्वास घेतला. त्यांनी आपल्या अभिनयाच्या जोरावर संपूर्ण सिनेसृष्टी हादरवली होती. दिवंगत अभिनेत्री स्मिता पाटील यांच्यामुळे या क्षेत्रात आलेले नाना इतके मोठे कलाकार होतील असं कुणाला स्वप्नातही वाटलं नसेल. मात्र त्यांनी आपल्या मेहनतीच्या जोरावर भल्याभल्या कलाकारांना पाणी पाजलं. मात्र करिअरमध्ये अफाट संपत्ती कमवूनही शहरातील लक्झरीयस लाईफस्टाईल सोडून नाना गावात येऊन का राहिले होते? कौन बनेगा करोडपती मध्ये बिग बींना त्यांनी याचं कारण सांगितलेलं. .पुण्यातील खडकवासला परिसरात डोणजे गावात त्यांची 'नानाची वाडी' म्हणून फार्महाउस आहे. नाना त्यांचा बहुतांश वेळ इथेच घालवायचे. तब्बल २७ एकर परिसरात पसरलेल्या या फार्महाऊसवर ते शेतीही करायचे. त्यांच्याकडे गायी म्हशी होत्या. सोबतच पुस्तकही होती. ते स्वतः जेवण बनवायचे. मात्र त्यांनी हे जीवन का निवडलं होतं? नाना पाटेकर यांनी ‘कौन बनेगा करोडपती’च्या मंचावर अमिताभ बच्चन यांच्या प्रश्नांना उत्तरं देताना याचं कारण सांगितलेलं. अमिताभ बच्चन यांनी त्यांना विचारलं होतं की, आयुष्यात इतकं काही मिळवल्यानंतरही त्यांनी शहरातील आयुष्य सोडून गावात राहण्याचा निर्णय का घेतला?.या प्रश्नाचं उत्तर देताना नाना पाटेकर म्हणाले, 'मी सिनेसृष्टीचा नाही. मी फक्त काम करण्यासाठी इथे येतो आणि नंतर परत जातो. मी कधीही कोणत्याही पार्टीत गेलो नाही किंवा शहरात जास्त काळ राहिलो नाही. मी गावातला आहे आणि मला तिथेच राहायला आवडतं. मला तिथलं जीवन आवडतं, माझ्या आईकडून मला जे हवं होतं, त्यापेक्षा कितीतरी पट जास्त मिळालं. गरजा मर्यादित करणं खूप सोपं आहे. माझ्याकडे एसी नाही, कारण मला त्याची गरज वाटत नाही. ज्याप्रमाणे शहराभोवती भिंती आहेत, त्याचप्रमाणे माझ्या घराभोवती डोंगर आहेत. माझं घर डोंगरांनी वेढलेलं आहे आणि मी तिथे आरामात राहतो. मला ते खूप आवडतं.' त्यांचं हे उत्तर ऐकून सगळ्यांनाच अप्रूप वाटलेलं. .सगळ्यांना वाटलं नाना झोपलेत पण ते रूममध्ये निपचित पडलेत हे केअरटेकरला कसं समजलं? नानांच्या मित्राने सांगितला घटनाक्रम .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.