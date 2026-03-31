प्राजक्ता माळीने ज्वेलरी ब्रॅण्ड 'प्राजक्तराज' बद्दल घेतला मोठा निर्णय; कारण सांगत म्हणाली, 'मला खूप अडथळे...'

मराठमोळी अभिनेत्री प्राजक्ता माळी हिने तिच्या अभिनयाने आणि सौंदर्याने प्रेक्षकांना मोहिनी घातली. तिच्या नृत्याचेही अनेक चाहते आहेत. ती स्वतः डान्स क्लास घेते. सोबतच प्राजक्ता एक उद्योजिकादेखील आहे. प्राजक्ताचं फार्म हाऊसदेखील आहे. सोबतच तिचा ज्वेलरीचा ब्रॅण्डदेखील आहे. तिने २०२३ रोजी स्वतःचा दागिन्यांचा ब्रॅण्ड सुरू केला होता, आता ३१ मार्चरोजी नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होत असतानाच प्राजक्ताने तिच्या ज्वेलरी ब्रॅण्डसाठी मोठा निर्णय घेतलाय. तिने आपल्या ज्वेलरी ब्रॅण्डचं नाव बदललंय. .प्राजक्ताच्या ज्वेलरी ब्रॅण्डचं नाव 'प्राजक्तराज' होतं. मात्र इथून पुढे हा ब्रॅण्ड 'प्राजक्तसाज' म्हणून ओळखला जाणार आहे. प्राजक्ताने एक व्हिडिओ शेअर करत याबद्दल माहिती दिली आहे. यात तिने हा निर्णय घेण्यामागचं कारणंही सांगितलंय. या व्हिडिओमध्ये प्राजक्ता म्हणाली, 'नमस्कार! आजच्या लाइव्हमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. आजचं लाइव्ह अतिशय स्पेशल आणि एका स्पेशल कारणासाठी आहे. अर्थात हे माझ्या आणि आपल्या ब्रँडसंदर्भात आहे. आता नव्या आर्थिक वर्षात माझ्या ज्वेलरी ब्रँडचं नाव असणार आहे 'प्राजक्तसाज – Reviving Maharashtra's Legacy'. मला माहितीये ही खूप मोठी गोष्ट आहे.' .ती पुढे म्हणाली, 'मी तीन-सव्वातीन वर्षांपूर्वी हा ब्रँड सुरू केला होता. तेव्हा मला बिझनेसविषयी काहीच कल्पना नव्हती. फक्त यामागे एकच विचार होता की, आपले मराठमोळे, पारंपरिक दागिने पुन्हा एकदा प्रकाशझोतात आणायचे. अर्थात तीन वर्षांपूर्वी मला बिझनेसमध्ये इतकं काहीच कळत नव्हतं. पण, आता हा बिझनेस इतका मोठा होईल याची मला खरंच कल्पना नव्हती. आता जेवढा खप आपला महाराष्ट्रात आहे…तेवढाच खप भारतात आणि संपूर्ण जगात आहे. ग्राहकांच्या अतिशय उत्तम प्रतिक्रिया येत आहे. पण, अनेकदा शिपिंगदरम्यान खूप अडथळे आले…म्हणून ठरवलं यातून आता मार्ग काढायचा.'.तिने पुढे म्हटलं, 'यातूनच 'प्राजक्तसाज – Reviving Maharashtra's Legacy' हे नाव जन्माला आलेलं आहे. आम्हाला लोगो सुद्धा बदलायचा होता पण, आता जो आहे त्याच्यापेक्षा सुंदर लोगो आम्हाला सापडला नाही. त्यामुळे लोगो सेम राहील. याशिवाय मला टॅगलाइनमध्ये महाराष्ट्र शब्द हवा होता. अर्थात यामागे अजूनही बरीच कारणं आहेत. जी मी तुम्हाला कधीच सांगू शकणार नाही आणि तुम्हाला ती कधीच कळणार नाहीत. पण, माझा विश्वास आहे की, जे होतं ते चांगल्यासाठीच होतं. आता या क्षणापासून तुम्ही गुगलवर गेलात तर तुम्हाला नावात बदल झालेला दिसेल. तुम्ही तुमचं प्रेम आणि पाठिंबा कायम ठेवा….खूप खूप धन्यवाद!'.