रितेश आणि जिनिलिया देशमुख सहकुटुंब अजमेर शरीफ दर्ग्यावर; चादर, फुलंही चढवली; व्हिडिओ व्हायरल, नेटकरी चकीत

मराठी आणि बॉलिवूड अभिनेता रितेश देशमुख आणि अभिनेत्री जिनिलिया देशमुख यांना महाराष्ट्राने डोक्यावर घेतलंय. ते चाहत्यांचे आवडते आहेत. ते कायमच सगळ्यांना कपल गोल्स देताना दिसतात. मात्र आता रितेश आणि जिनिलिया एका वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आहेत. शुक्रवारी रितेश आणि जिनिलिया यांनी सहकुटुंब अजमेर शरीफ दर्ग्याला भेट दिली. त्यांचे तिथले काही व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झालेत. दर्ग्यावर जाऊन त्यांनी फुलं आणि चादर अर्पण केली. तसेच कुटुंबाच्या सुख-समृद्धीसाठी आणि सुरक्षिततेसाठी प्रार्थनाही केली. हे व्हिडिओ पाहून आता नेटकऱ्यांमध्ये दोन गट पडले आहेत. .रितेश आणि जिनिलिया यांच्यासोबत दोन्ही मुलं रियान आणि राहिल, त्याचा भाऊ धीरज देशमुख व त्याचं कुटुंबही त्यांच्याबरोबर उपस्थित होतं. यावेळी त्यांनी ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती यांच्या दर्ग्यात चादर आणि फुलं अर्पण केली. दर्ग्याचे खादिम आणि बॉलीवूडमधील दुआगो सय्यद कुतुबुद्दीन सखी यांनी देशमुख कुटुंबाला जियारत (दर्शन) घडवले. जिनिलियाने डोक्यावर ओढणी घेतली होती तर पुरुषांनी डोक्यावर तुरबान बांधले होते. देशमुख कुटुंबाने दर्ग्यात मन्नतीचा धागाही बांधला. ख्वाजा गरीब नवाज यांच्या दरबारात ते सगळे एक एक करून दर्शन घेताना दिसले. ते बाहेर आल्यावर तिथले चाहते त्यांच्यासोबत फोटो घेताना दिसले. .रितेश आणि जिनिलिया तिथे दर्शनासाठी गेले असले तरी त्यांच्या या वागण्याने आता नेटकऱ्यांमध्ये दोन गट पडले आहेत. काही नेटकऱ्यांनी त्यांचं कौतुक केलंय. तर बहुतेक नेटकऱ्यांनी त्यांना ट्रोल केलंय. याआधीही रितेश देशमुख ‘राजा शिवाजी’ या चित्रपटामुळे चर्चेत होता. मे २०२६ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटात त्याचा मुलगा राहिलदेखील दिसला होता..KBC Marathi: तू चूक मान्य केलीस म्हटल्यावर... गौतमी पाटीलने माधुरी दीक्षित समोर दिली त्या गोष्टीची कबुली; अभिनेत्री म्हणाली- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.