“आऊबरोबर मी पहिल्यांदा…” सई ताम्हणकरने उषा नाडकर्णीबरोबर पहिल्यांदा केलं काम, म्हणाली, 'त्या जे काही आहे ते...'

TUMBADCHI MANJULA MOVIE SAI TAMHANKAR INTERVIEW: मराठी सिनेसृष्टीत सई ताम्हणकर ही प्रसिद्ध अभिनेत्री आहे. तिने अनेक हिंदी मराठी सिनेमा, वेबसिरीजमधून आपल्या अभिनयाची छाप पाडलीय. सनई चौघडे, दुनियादारी, नो एन्ट्री पुढे धोका आहे या मराठी सिनेमांमध्ये तिने आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. तसंच मटका किंग या वेबसीरिजमधील तिच्या अभिनयाचं मोठं कौतूक झालं. तिने इमरान हाश्मीसोबत स्क्रीन सुद्धा शेअर केली आहे. .दरम्यान आता ती लवकरच तुंबाडची मंजुळा या सिनेमात पहायला मिळणार आहे. गेल्या अनेक दिवसापासून प्रेक्षक या सिनेमाची वाट पाहताय. या सिनेमात तिच्यासोबत अनेक लोकप्रिय कलाकार पहायला मिळणार आहे. दरम्यान ज्येष्ठ अभिनेत्री उषा नाडकर्णी यांच्यासोबत सईनं या सिनेमात पहिल्यांदा काम केलंय. त्यांच्यासोबतच्या कामाचा अनुभव तिने शेअर केला..नवशक्तीला दिलेल्या मुलाखतीत नाडकर्णी यांच्यासोबतच्या कामाचा अनुभव सांगताना सई म्हणाली की, 'आऊ म्हणजेच उषा नाडकर्णी बरोबर मी पहिल्यादांच काम केलं. तिचा सहवास, व्यक्तीमहत्त्व मला खूप आवडतं. ती जे आहे ते तोंडावर बोलून मोकळी होते, पुढे एक मागे एक असा तिचा स्वभाव नाही. ते मला फार आवडतं, कारण मी देखील तशीच आहे. तिच्यासोबत काम करताना खूप मजा आली. बाकी यश-अपयश येतात जातात. चांगले अनुभवं येणं महत्त्वाचं आहे.' .दरम्यान जितेंद्र जोशीसोबतच्या काम एकत्र काम करण्याबद्दल ती म्हणाली की, 'आम्हाला एकत्र काम करण्याची संधी मिळाली, परंतु शेवटच्या क्षणी सगळं बदललं. आता इतक्या वर्षांनंतर एकमेकांबरोबर काम करण्यात मजा आलीय.' दरम्यान तुंबाडची मंजुळा हा सिनेमा ५ जून २०२६ रोजी संपुर्ण महाराष्ट्रात प्रदर्शित होणार आहे.