सस्पेन्स आणि भावनांचा दुहेरी डोस! बहुप्रतीक्षित 'राख'चा दुसरा ट्रेलर प्रदर्शित

Entertainment News : भारताच्या सर्वाधिक लोकप्रिय मनोरंजन प्लॅटफॉर्मपैकी एक असलेल्या प्राइम व्हिडिओने आज आपल्या आगामी प्राइम ओरिजिनल इन्व्हेस्टिगेटिव्ह क्राइम थ्रिलर ‘राख’चा दुसरा ट्रेलर प्रदर्शित केला. ही मालिका 1970 च्या दशकाच्या उत्तरार्धातील पार्श्वभूमीवर आधारित असून, एका धक्कादायक गुन्ह्याची कथा सांगते. या गुन्ह्याने संपूर्ण देश हादरून जातो आणि न्याय व गुन्हेगारी यांच्यातील संघर्ष उलगडणाऱ्या राष्ट्रव्यापी शोधमोहीमेची सुरुवात होते..ट्रेलरची सुरुवात डोळ्यांच्या प्रभावी क्लोज-अपने आणि एका भयावह हास्याने होते, जे पुढील कथानकाचा सूर निश्चित करते. वेगवान आणि तीव्र दृश्यांनी भरलेला हा ट्रेलर प्रेक्षकांना बाबू (आकाश मखीजा) आणि रज्जो (रमनदीप यादव) यांच्या जगात घेऊन जातो. त्यांनी केलेल्या गुन्ह्यांच्या झलकांमधून त्यांच्या अस्वस्थ करणाऱ्या भूतकाळाची ओळख होते, त्यांच्या गुंतागुंतीच्या मानसिकतेचे स्तर उलगडले जातात आणि त्यांना या टोकाच्या मार्गावर नेणाऱ्या शक्तींचा शोध घेतला जातो..दुसरीकडे, एसआय जयप्रकाश (अली फझल) वेळेशी स्पर्धा करत त्यांचा शोध घेत आहेत, कारण हे दोघे आपल्या मागे विध्वंसाचा माग सोडत पुढे जात आहेत. शोधमोहीम अधिक तीव्र होत जाते आणि परिस्थिती अधिक गंभीर बनत जाते. अशा वेळी हा ट्रेलर एका जिद्दी पोलिस अधिकारी आणि त्याने कधीही न पाहिलेल्या सर्वात धोकादायक गुन्हेगारांमधील थरारक संघर्षाचे आश्वासन देतो..सतत वाढणारा तणाव, खिळवून ठेवणारा सस्पेन्स आणि भावनिक खोली यांनी परिपूर्ण असलेला हा दुसरा ट्रेलर ‘राख’बद्दलची उत्सुकता आणखी वाढवतो. ही मालिका दोन कुख्यात व्यक्तींच्या मनाचा वेध घेणाऱ्या मानसशास्त्रीय प्रवासाचे चित्रण करते. एसआय जयप्रकाश त्यांना पकडण्यात यशस्वी ठरणार का, की ते कायमच त्याच्या एक पाऊल पुढे राहतील? मांजर-उंदीराच्या या धोकादायक खेळात अखेर विजय कोणाचा होणार, हे पाहण्यासाठी ‘राख’चा प्रीमियर 12 जून रोजी फक्त प्राइम व्हिडिओवर पाहता येणार आहे..या मालिकेबद्दल बोलताना निर्माते, लेखक आणि सह-दिग्दर्शक अनुषा नंदकुमार आणि संदीप साकेत म्हणाले, “दिवसाच्या शेवटी, उत्तम क्राइम कथांमध्ये तुमच्या मनात राहते ते केवळ गुन्हे किंवा तपास नव्हे, तर त्यामागील मानवी भावना. ‘राख’च्या माध्यमातून आम्हाला प्रेक्षकांनी अशा भावनिक पैलूंचा अनुभव घ्यावा असे वाटले, ज्याची अपेक्षा ते एका क्राइम थ्रिलरकडून सहसा करत नाहीत. कारण गुन्ह्याची कथा केवळ गुन्ह्यापुरती मर्यादित नसते; ती त्या घटनेनंतर उरलेल्या परिणामांचीही कथा असते..सुरुवातीपासूनच आमचा उद्देश फक्त रहस्याभोवती फिरणारे जग उभे करण्याचा नव्हता. आम्हाला त्याभोवती दुःख, अपराधीपणा, प्रेम, राग आणि एखादी घटना ज्यांच्या आयुष्याला स्पर्श करते त्या प्रत्येकावर होणारा परिणाम दाखवणारे संपूर्ण भावनिक विश्व उभे करायचे होते. या घटनेनंतर मागे राहिलेल्या लोकांवर काय परिणाम होतो हा होता. .‘राख’ ही एक काल्पनिक मालिका असून तिचे दिग्दर्शन आणि एक्झिक्युटिव्ह प्रोडक्शन प्रोसित रॉय यांनी केले आहे. अनुषा नंदकुमार आणि संदीप साकेत यांनी तिची निर्मिती, लेखन आणि सह-दिग्दर्शन केले आहे, तर संवाद आयुष त्रिवेदी यांनी लिहिले आहेत. या मालिकेत सोनाली बेंद्रे, अली फझल आणि आमिर बशीर प्रमुख भूमिकांमध्ये आहेत. त्यांच्यासोबत आकाश मखीजा, रमनदीप यादव, दिव्या शर्मा, विवान शर्मा, अंशुल चौहान, राकेश बेदी आणि दिब्येंदु भट्टाचार्य महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये दिसणार आहेत..‘राख’चा प्रीमियर 12 जून रोजी भारतासह जगभरातील 240 हून अधिक देश आणि प्रदेशांमध्ये फक्त प्राइम व्हिडिओवर हिंदी भाषेत होणार आहे..अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाच्या निवडणुकीत समर्थ पॅनेलचा दणदणीत विजय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.