पाच बरगड्या मोडल्या, फुप्फुसालाही छिद्र; टिनू आनंद यांची प्रकृती आता कशी?

TINU ANAND SUFFERS LUNG INJURY AFTER RIB FRACTURE: अभिनेते आणि दिग्दर्शक टिनू आनंद यांच्या प्रकृतीत आता सुधारणा झाली आहे. पाच बरगड्यांना फ्रॅक्चर झाल्यामुळे त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. या अपघातात त्यांच्या एका तुटलेल्या बरगडीमुळे फुप्फुसालाही दुखापत झाली होती. मात्र, आता त्यांच्या प्रकृतीत हळूहळू सुधारणा होत आहे..टिनू आनंद तब्येतीबाबत बोलताना म्हणाले की, 'माझी प्रकृती बरी असून आता सुधारणा होत आहे. इतकंच नाहीतर लवकरच मी पुन्हा कामावर परतण्याची शक्यता आहे. पुढील महिन्यांपासून मी पुन्हा शुटिंग सुरु करू शकतो' असंही त्यांनी सांगितलं. . काही दिवसांपूर्वी त्यांच्या पाच बरगड्यांना फ्रॅक्चर झालं होतं. दुखापत गंभीर असल्याने एका तुटलेल्या बरगडीचा तुकडा त्यांच्या फुप्फुसात घुसला होता. त्यामुळे फुप्फुसाला छिद्र पडलं होतं. यानंतर त्यांना मुंबईतील कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. .रुग्णालयातून घरी परतल्यानंतरही टिनू आनंद यांचा त्रास पूर्णपणे कमी झाला नव्हता. बरगड्यांना झालेल्या दुखापतीमुळे त्यांना उठण्या-बसण्यासही त्रास होत होता. इतकंच नाही तर बेडवरून उठताना, कुशी बदलतानाही प्रचंड वेदना होत होत्या. बोलतानाही त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत होता.त्यामुळे घरीच त्यांची फिजिओथेरपी सुरू होती. मात्र, आता त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा होत असल्याची माहिती त्यांनी स्वतः दिली आहे. पुढील महिन्यापासून पुन्हा शूटिंग सुरू करण्याची त्यांना आशा आहे..कंगना रणौतविरोधात गुन्हा दाखल; सोनिया गांधींसंदर्भात आक्षेपार्ह पोस्ट , नेमकं प्रकरण काय?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.