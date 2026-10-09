नाना पाटेकर गेले आता नाम फाउंडेशनचं काम कोण बघणार? मुलगा मल्हारने हात जोडून केली 'ही' विनंती

ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांचं गुरुवरील ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी निधन झालं. त्यांच्या निधनाने सगळ्यांनाच मोठा धक्का बसला. इंडस्ट्रीतील अनेक कलाकार त्यांच्या अंत्यसंस्काराला हजर होते. नानांवर डोणजे येथील त्यांच्या फार्महाऊसमध्ये गुरुवारी रात्री अंत्यसंस्कार करण्यात आले. नानांनी शेतकऱ्यांसाठी केलेलं कार्य खूप मोठं आहे. त्यांनी नाम ही संस्था सुरू केली होती ज्यात त्यांच्या सोबत मकरंद अनासपुरेदेखील होते. या संस्थेमार्फत ते अनेकांना मदत करायचे. मात्र आता या संस्थेचं कामकाज कसं चालणार असा प्रश्न अनेकांना पडला होता. आता नानांचा मुलगा मल्हार पाटेकरने याचं उत्तर दिलं आहे. . मल्हार म्हणाला, 'पहिली गोष्ट, शारीरिकरित्या आपण सगळेच जाणार आहोत, तसेच आज नानासाहेब गेले. पण त्यांचं कार्य आणि कर्तृत्व असं आहे की नाना साहेबांसारखी व्यक्ती कुठेही जात नसते, आपल्यातच असते. दुसरी गोष्ट म्हणजे त्यांच्या डोक्यात कायमच ही गोष्ट असायची की, मानवतेसाठी एकत्र येऊया आणि या जगाच्या भल्यासाठी काम करुया, ते जगाच्या प्रमाणावरती विचार करायचे. तिसरी गोष्ट अशी की यापुढचं जे काम आहे, नाम फाउंडेशनचं असो, निर्मला गजानन फाउंडेशनचं असो ते त्यांच्या डोक्यात जे काही होतं ते त्यानुसार केलं जाईल. आयुष्यभर त्यासाठीच काम करायचंय. माझ्यासाठी नानासाहेब इथेच आहेत. मी जर मान्य केलं की नानासाहेब गेलेत, तर मी संपेन त्यामुळे माझ्यासाठी नानासाहेब अजूनही आहेत, ते कुठेही जात नसतात. त्यांचं कर्तृत्वच असं आहे की ते अजरामर आहेत.' .तो पुढे म्हणाला, 'मल्हार पाटेकर पुढे म्हणाला, “आश्चर्य वाटेल पण आजवर त्यांनी जे केलं ते सगळं काम हँडओव्हर करून ते गेले. नाम फाउंडेशनमध्ये सुद्धा, निर्मला गजानन फाउंडेशनमध्येही सगळं पुढच्या पिढीला सोपवून गेले. मी परत कुठेतरी जाऊन शून्यातून सुरुवात करतो, असा विचार त्यांच्या डोक्यात होता. तर हे कार्य आता आयुष्यभर सुरू राहो इतकंच. आमच्याकडून ते चालू राहील, माझं सर्वांनाच सांगणं आहे की तुम्ही आमच्याशी जोडले जा, फक्त महाराष्ट्रातच नाही तर देशभरात काम चालू आहे, त्यासाठी काम करू.' .'नाम फाउंडेशनचं ऑफिस आहे, निर्मला गजानन फाउंडेशनचं ऑफिस आहे. आपण थेट काश्मीरपर्यंत काम करतोय. सिनेमांपासून ते शेवटी शेवटी दूर झाले तरी अशी सामाजिक कार्ये ते करत होते, कारण सिनेमापेक्षा त्यांना इथे जास्त आनंद मिळत होता. सगळं चांगलं चाललं होतं, त्यांची प्रकृती उत्तम होती, पण दुर्दैव असं की हार्ट अटॅकमुळे हे झालं.”' त्यामुळे आता मल्हार ही सगळी सूत्र स्वतःच्या हातात घेऊन संस्थेसाठी काम करणार आहे असं त्याने जाहीर केलंय..थकलेला चेहरा, डोक्यावर टक्कल, छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिकेच्या हिरोची ही अवस्था, तुम्ही ओळखलंत का? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.