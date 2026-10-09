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नाना पाटेकर गेले आता नाम फाउंडेशनचं काम कोण बघणार? मुलगा मल्हारने हात जोडून केली 'ही' विनंती

WHO WILL LOOK NANA PATEKAR NAAM FOUNDATION WORK AFTER DEATH: नाना पाटेकर यांच्या निधनांनंतर आता त्यांनी सुरू केलेल्या नाम फाउंडेशनचं काम कोण बघणार असा प्रश्न विचारला जातोय ज्याचं मल्हार पाटेकरने उत्तर दिलंय.
malhar on naam foundation

malhar on naam foundation

esakal

Payal Naik
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ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांचं गुरुवरील ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी निधन झालं. त्यांच्या निधनाने सगळ्यांनाच मोठा धक्का बसला. इंडस्ट्रीतील अनेक कलाकार त्यांच्या अंत्यसंस्काराला हजर होते. नानांवर डोणजे येथील त्यांच्या फार्महाऊसमध्ये गुरुवारी रात्री अंत्यसंस्कार करण्यात आले. नानांनी शेतकऱ्यांसाठी केलेलं कार्य खूप मोठं आहे. त्यांनी नाम ही संस्था सुरू केली होती ज्यात त्यांच्या सोबत मकरंद अनासपुरेदेखील होते. या संस्थेमार्फत ते अनेकांना मदत करायचे. मात्र आता या संस्थेचं कामकाज कसं चालणार असा प्रश्न अनेकांना पडला होता. आता नानांचा मुलगा मल्हार पाटेकरने याचं उत्तर दिलं आहे.

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