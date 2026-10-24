Premium|Nobel Prize in Economics 2026: मंदी, महागाई आणि लोकांच्या अपेक्षाने अर्थव्यवस्थेचं गणित कसं बदलतं..? अर्थशास्त्रातील नोबेल विजेत्यांचं संशोधन नेमकं काय?

पुणे - सरकारने कर कमी केले, मध्यवर्ती बँकेने व्याजदर घटवले किंवा अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकारी खर्च वाढवला, तर बाजारात तेजी यायला हवी, असं साधारण अर्थशास्त्राचं गणित सांगतं.. पण प्रत्यक्षात प्रत्येक वेळी असं घडतच असं नाही. व्याजदर कमी होऊनही उद्योग गुंतवणूक करण्यास टाळाटाळ करतात, नागरिक मोठ्या खरेदीचे निर्णय पुढे ढकलतात आणि बाजारात अनिश्चितता कायम राहते. सरकारी धोरण आणि अर्थव्यवस्थेतील प्रत्यक्ष परिणाम यांच्यात असं अंतर का निर्माण होतं? या प्रश्नाचा शोध घेण्यासाठी अर्थशास्त्रज्ञांना फक्त महागाई, रोजगार आणि आर्थिक वाढीचे आकडे पुरेसे आहेत असं वाटेनासं झालं. आणि यातूनच आकड्यांमागे असलेले कुटुंबांचे आणि कंपन्यांचे निर्णय, भविष्यातील परिस्थितीबद्दल त्यांच्या मनात असलेल्या अपेक्षा आणि त्या अपेक्षांवर सरकारी धोरणांचा होणारा परिणाम समजून घेण्याची गरज निर्माण झाली. अर्थशास्त्रातील २०२६ च्या नोबेल पुरस्काराने याच संशोधनपरंपरेतील दोन महत्त्वाच्या अर्थतज्ज्ञांनी याच गोष्टींवर अभ्यास केला.अमेरिकेतील रॉबर्ट ई. हॉल आणि मायकेल वूडफर्ड यांना ‘व्यापक आर्थिक स्थिरीकरणाचा सूक्ष्म आर्थिक पाया’ या क्षेत्रातील योगदानासाठी अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार जाहीर झाला. त्यांच्या संशोधनामुळे व्यक्ती आणि कंपन्या प्रत्यक्षात कसे निर्णय घेतात हे समोर आले.त्यांनी नेमकं कोणत्या विषयात संशोधन केलं, ते करताना त्यांनी काय विचार केला, त्यातून त्यांनी काय निष्कर्ष काढले हे सगळंच आपण सकाळ+ च्या या विशेष लेखाच्या माध्यमातून समजून घेऊया.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .संशोधन होण्याची गरज निर्माण झाली ती जागतिक महामंदीपासून..१९२९ मध्ये अमेरिकेतील शेअर बाजार कोसळला आणि त्यानंतर जगाने महामंदीचा अनुभव घेतला. उत्पादन घटलं, उद्योग बंद पडले आणि बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढली. बाजारातील मागणी आणि पुरवठा स्वतःहून समतोल साधतील, या अपेक्षेवर अर्थव्यवस्था सोडून देणं पुरेसं ठरणारं नाही, हे या संकटानंतर स्पष्ट झालं.ब्रिटिश अर्थतज्ज्ञ जॉन मेनार्ड केन्स यांनी आर्थिक मंदीच्या काळात सरकारने सक्रिय भूमिका बजावण्याचा विचार मांडला. अर्थव्यवस्थेत मागणी कमी झाली आणि उद्योगांची उत्पादनक्षमता वापरली जात नसेल, तर सरकारी खर्च वाढवून, कर कमी करून किंवा अन्य आर्थिक उपाय करून मागणीला चालना देता येऊ शकते, असं त्यांनी सांगितलं. मात्र १९७० च्या दशकात अनेक देशांसमोर वेगळंच संकट उभं राहिलं. तेलाच्या किमतींमध्ये झालेल्या मोठ्या वाढीमुळे उत्पादनखर्च वाढला. त्याच वेळी अनेक अर्थव्यवस्थांमध्ये महागाई आणि बेरोजगारी दोन्ही वाढल्या. मंदी कमी करण्यासाठी मागणी वाढवली, तर महागाई आणखी वाढण्याचा धोका होता. महागाई कमी करण्यासाठी व्याजदर वाढवले, तर आर्थिक वाढ आणि रोजगारावर दबाव येऊ शकत होता. यामुळे आर्थिक धोरणांसाठी केवळ मागणी वाढवणं किंवा कमी करणं पुरेसं नाही, हे स्पष्ट झालं. आणि यातूनच धोरणाचा परिणाम लोकांच्या आणि कंपन्यांच्या वर्तनातून नेमका कसा घडतो, हे समजून घेणं आवश्यक झालं. हॉल आणि वूडफर्ड यांच्या संशोधनाचं महत्त्व याच ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवर समजतं..Premium|Indian Banks Profitability Outlook FY2027 : कर्जवाटपात १९ टक्के वाढ, तरी बँकांचा नफा का घटणार? जाणून घ्या कारणे.रॉबर्ट हॉल यांच्या संशोधनाचा केंद्रबिंदू सामान्य कुटुंब का होती?रॉबर्ट ई. हॉल यांनी अर्थव्यवस्थेतील मागणीचा अभ्यास करताना कुटुंबं नेमकं खर्चाचे निर्णय कसे घेतं या प्रश्नावर लक्ष केंद्रित केलं. एखाद्या व्यक्तीचा खर्च केवळ तिच्या आजच्या उत्पन्नावर ठरतो का, की भविष्यात किती उत्पन्न मिळेल याबद्दलच्या अपेक्षांचाही त्यावर परिणाम होतो, हा त्यांच्या संशोधनातील महत्त्वाचा मुद्दा होता.१९७८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या संशोधनपत्रात त्यांनी लोकांच्या खर्च करण्याच्या सवयींचा अभ्यास केला. त्यातून मांडलेल्या ‘रँडम वॉक हायपोथिसिस’नुसार, लोक उपलब्ध माहितीच्या आधारे खर्चाचे निर्णय घेत असले तरी त्यांच्या खर्चात कधी आणि किती बदल होईल, हे आधीच अचूक सांगता येत नाही. कारण भविष्यातील उत्पन्नाबद्दल नवी माहिती मिळाल्यावर लोक आपल्या खर्चाचा निर्णय बदलू शकतात.हे समजून घेण्यासाठी दोन व्यक्तींचं उदाहरण घेता येईल. दोघांचंही मासिक उत्पन्न ५० हजार रुपये आहे. पहिल्या व्यक्तीला पुढील वर्षी पदोन्नती आणि पगारवाढ मिळण्याची शक्यता आहे. दुसऱ्या व्यक्तीला मात्र नोकरी जाण्याची भीती वाटते. पहिली व्यक्ती आज वाहन खरेदी करण्यासाठी कर्ज घेण्याचा विचार करू शकते, तर दुसरी व्यक्ती खर्च कमी करून बचत वाढवू शकते. दोघांचं सध्याचं उत्पन्न समान असलं, तरी भविष्यातील अपेक्षा त्यांच्या निर्णयांना वेगवेगळ्या दिशेने घेऊन जातात.या विचाराचा अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. अनेक कुटुंबांना भविष्यातील उत्पन्नाबद्दल चिंता वाटू लागली, तर ते खर्च कमी करू शकतात. त्यामुळे वस्तू आणि सेवांची मागणी घटू शकते. मागणी कमी झाल्यास उद्योग उत्पादन कमी करू शकतात, नवीन भरती टाळू शकतात आणि गुंतवणुकीचे निर्णय पुढे ढकलू शकतात. अशा प्रकारे स्वतंत्र कुटुंबांचे निर्णय एकत्र येऊन संपूर्ण अर्थव्यवस्थेतील मंदी अधिक तीव्र करू शकतात.हॉल यांच्या संशोधनातून आणखी एक महत्त्वाची बाब स्पष्ट होते. सर्व कुटुंबांकडे बचत किंवा सहज कर्ज मिळवण्याची सुविधा सारखी नसते. काही कुटुंबं तात्पुरत्या उत्पन्नघटीचा सामना बचतीच्या मदतीने करू शकतात. पण ज्यांचं उत्पन्न जवळजवळ पूर्णपणे रोजच्या खर्चात जातं, त्यांना उत्पन्न घटल्यास किंवा अन्नधान्य महागल्यास तातडीने खर्च कमी करावा लागतो. अशा कुटुंबांच्या वर्तनाचा विचार केल्याशिवाय सरकारी आर्थिक मदतीचा परिणाम अचूकपणे समजून घेता येत नाही..Premium|Elon Musk First Trillionaire : एलॉन मस्क यांच्या ट्रिलियनेअर प्रवासामागील संघर्ष, यश आणि जागतिक चर्चा.मायकेल वूडफर्ड यांनी कंपन्यांची धोरणं समजून घेण्यावर का भर दिला..?रॉबर्ट हॉल यांनी कुटुंबांच्या खर्चाच्या निर्णयांचा अभ्यास केला, तर मायकेल वूडफर्ड यांनी कंपन्यांचे निर्णय आणि अर्थव्यवस्थेवर व्याजदर व पैशांच्या पुरवठ्यातील बदलांचा होणारा परिणाम यांचा अभ्यास केला.वूडफर्ड यांचं २००३ मध्ये प्रकाशित झालेलं Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy हे पुस्तक आधुनिक चलनविषयक धोरणाच्या सिद्धांतातील महत्त्वाचं योगदान मानलं जातं. या कामात मध्यवर्ती बँकेचे व्याजदर, महागाई, कंपन्यांनी वस्तूंच्या किमती ठरवण्याची पद्धत आणि लोकांच्या भविष्यातील अपेक्षा यांच्यातील संबंध स्पष्ट केले आहेत.साधारणपणे एखाद्या वस्तूची मागणी वाढली किंवा उत्पादनखर्च वाढला, तर कंपन्या वस्तूंच्या किमती वाढवू शकतात. पण प्रत्यक्षात कंपन्या रोज उठून आपल्या किमती बदलत नाहीत. किमती बदलण्याचा खर्च, ग्राहकांची प्रतिक्रिया आणि स्पर्धकांची भूमिका यांचा विचार करून त्या निर्णय घेत असतात. त्यामुळे भविष्यातील आर्थिक परिस्थितीबद्दल कंपन्यांना काय वाटतं, याला महत्त्व प्राप्त होतं.उदाहरणार्थ, पुढील काही महिन्यांत कच्च्या मालाचा खर्च वाढेल असं एखाद्या कंपनीला वाटत असेल, तर ती आजच किंमत वाढवण्याचा निर्णय घेऊ शकते. अनेक कंपन्यांनी अशा प्रकारे किंमती वाढवल्या, तर भविष्यात अपेक्षित असलेली महागाई प्रत्यक्षात आधीच दिसू लागण्याची शक्यता असते.याच ठिकाणी मध्यवर्ती बँकेची भूमिका महत्त्वाची ठरते. महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी व्याजदर वाढवण्याचा निर्णय घेण्याबरोबरच भविष्यातील महागाईबद्दल आपली भूमिका स्पष्ट करणं आवश्यक असतं. मध्यवर्ती बँकेच्या धोरणावर विश्वास असेल, तर कंपन्या आणि ग्राहक भविष्यातील परिस्थितीबद्दलचे अंदाज बदलू शकतात. त्यामुळे धोरणाचा परिणाम प्रत्यक्ष व्याजदरातील बदलापलीकडेही पोहोचत असल्याचं त्यांनी त्यांच्या अभ्यासातून सांगितलं..पारदर्शकता आली तरच धोरणं यशस्वी ठरू शकतील..मध्यवर्ती बँक भविष्यातील आर्थिक धोरणाबद्दल जे संकेत देते, त्याला ‘फॉरवर्ड गाइडन्स’ म्हणतात. या माध्यमातून भविष्यातील व्याजदरांची संभाव्य दिशा, महागाई नियंत्रणाबद्दलची भूमिका आणि धोरण बदलण्यामागील परिस्थिती स्पष्ट केली जाते.अमेरिकेची फेडरल रिझर्व्ह भविष्यातील व्याजदरांबद्दलचे अंदाज आणि आर्थिक परिस्थितीविषयीची माहिती प्रसिद्ध करते. अशा संकेतांचा उपयोग गुंतवणूकदार, कंपन्या आणि कुटुंबं आपल्या निर्णयांचं नियोजन करण्यासाठी करू शकतात.समजा, फेडरल रिझर्व्ह पुढील काही महिन्यांत व्याजदर कमी करेल, अशी अपेक्षा बाजारात निर्माण झाली. प्रत्यक्ष दरकपात होण्यापूर्वीच गुंतवणूकदार रोखे, शेअर्स आणि इतर आर्थिक साधनांबद्दलचे निर्णय बदलू शकतात. कारण बाजारातील व्यवहार भविष्यातील संभाव्य परिस्थिती लक्षात घेऊन होतात.मात्र व्याजदर कमी होणार असल्याची घोषणा म्हणजे बाजार वाढणारच, असं नाही. दरकपातीमागे अर्थव्यवस्था कमकुवत होत असल्याचं कारण असेल, तर कंपन्यांच्या नफ्याबद्दल चिंता वाढू शकते. त्यामुळे बाजाराची प्रतिक्रिया ही केवळ निर्णयावर नव्हे, तर त्या निर्णयामागील कारणं आणि भविष्यातील परिस्थितीबद्दलच्या अपेक्षांवर अवलंबून असते.वूडफर्ड यांच्या संशोधनातून मध्यवर्ती बँकेच्या धोरणात्मक संवादाचं महत्त्व स्पष्ट होतं. मात्र पारदर्शकता म्हणजे भविष्यातील प्रत्येक निर्णय आधीच निश्चित करून सांगणं नव्हे. आर्थिक परिस्थिती बदलल्यास धोरण बदलण्याची गरज निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे विश्वासार्ह संवाद आणि बदलत्या परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याची लवचिकता या दोन्ही गोष्टी आवश्यक आहेत.भारताच्या दृष्टीकोनातून नोबेल विजेत्यांच्या संशोधनाचा अर्थभारतीय अर्थव्यवस्थेतही कुटुंबांच्या अपेक्षा, उद्योगांची स्थिती आणि महागाईबद्दलचं आकलन हे आर्थिक धोरणांसाठी महत्त्वाचं आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ग्राहकांचा विश्वास आणि कुटुंबांच्या महागाईविषयक अपेक्षा समजून घेण्यासाठी सर्वेक्षणं करते. यामुळे केवळ अधिकृत महागाईचा दर नव्हे, तर नागरिकांना प्रत्यक्ष आर्थिक परिस्थिती कशी जाणवते, हेही समजण्यास मदत होते.समजा, महागाईच्या अधिकृत आकड्यांमध्ये घट झाली; पण कुटुंबांना अन्नधान्य, घरभाडं आणि सेवांचे दर वाढत असल्याचा अनुभव येत असेल. अशा वेळी त्यांना आर्थिक दबाव कायम असल्याचं वाटू शकतं. त्यामुळे ते मोठ्या खरेदी पुढे ढकलू शकतात किंवा बचत वाढवू शकतात. अशा निर्णयांचा एकत्रित परिणाम बाजारातील मागणीवर होऊ शकतो.याचप्रमाणे, सरकारने करकपात केली किंवा एखाद्या क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन योजना जाहीर केली, तर त्या धोरणाचा परिणाम केवळ उपलब्ध झालेल्या पैशांवर अवलंबून नसतो. उद्योगांना भविष्यात मागणी वाढेल असा विश्वास वाटतो का, कुटुंबांना उत्पन्नाबद्दल स्थैर्य जाणवतं का आणि धोरण सातत्याने राबवलं जाईल अशी अपेक्षा निर्माण होते का, हेही महत्त्वाचं असतं.भारत आणि अमेरिका यांची आर्थिक परिस्थिती वेगळी असल्यामुळे दोन्ही देशांच्या मध्यवर्ती बँकांच्या धोरणांची सरळ तुलना करता येत नाही. तरीही हॉल आणि वूडफर्ड यांच्या संशोधनातून मिळणारा व्यापक धडा दोन्ही देशांसाठी लागू होतो. आर्थिक धोरणांचा परिणाम समजून घेण्यासाठी आकडेवारीबरोबरच लोक आणि कंपन्यांच्या निर्णयांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. .नोबेल पुरस्काराच्या संशोधनातून जगाला कोणता संदेश मिळतो?रॉबर्ट हॉल आणि मायकेल वूडफर्ड यांच्या संशोधनाने फक्त रिपोर्टच्या आधारे निष्कर्ष दिला नाही तर त्यांनी कंपन्यांची आणि ग्राहकाची मानसिकता आणि त्यातून घेतले जाणारे निर्णय समजून घेण्यावर भर दिला आहे. ही एकूणातच निर्णयप्रक्रिया कशी घडते याचा अभ्यास केला आहे.व्यक्ती किती खर्च करते, कंपनी किंमत कशी ठरवते, भविष्यातील उत्पन्नाबद्दलची अपेक्षा कशी बदलते आणि मध्यवर्ती बँकेच्या संकेतांचा या निर्णयांवर कसा परिणाम होतो ही साखळी प्रक्रिया त्यांनी या संशोधनातून दाखवून दिली.मुख्य म्हणजे लोक कसा विचार करतात, लोक रोज उठून नवे निर्णय घेत नाहीत पण ते एखादा निर्णय घेताना त्यांची सद्य परिस्थिती, भूतकाळातील घटना, भविष्यकाळातील शक्यता अशा सगळ्या गोष्टींचा विचार करतात. आणि त्यातूनच अर्थव्यवस्था आकार घेते. त्यामुळेच अर्थव्यवस्थेत केवळ आकडे किंवा रिपोर्ट समजून घेणंच पुरेसं नाही तर लोकांची मानसिकता देखील महत्त्वाची आहे जी जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणारी असते असे त्यांनी या संशोधनातून सांगितले आहे.---------------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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