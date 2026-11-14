Premium|Generation Gap in India : ‘जेन झी’चा प्रेमाचा व्यवहार..!

प्रवीण टोकेकर - pravintokekar@gmail.comएखाद्याला व्यवहार कशाशी खातात, हे समजत नाही. काही जणांना प्रेम कसं करतात, हेही कळत नाही. तरी त्यांचे संसार नेटके होतात. संसाराच्या वेलीवर एक या दो फुले उमलतात. नोकरी चांगली प्लास्टिकच्या पिशवीसारखी टिकून राहते. दिवाळीच्या सुमारास बोनस मिळतो. एखाद-दोनदा हरिद्वार-ऋषिकेश टूर होते किंवा आगऱ्याच्या ताजमहाल तळहातावर घेतलेला ट्रिक फोटोही काढून होतो. सगळं काही साग्रसंगीत पार पडतं. कालपर्यंत बाब्या या संबोधनापलिकडे न गेलेला गृहस्थ चांगला पिकून बाबासाहेब होतो. लग्नाच्या मांडवात बाबासाहेबांना साष्टांग नमस्कार घडतात. त्याने बाबासाहेबांमध्ये अजुनी दडून असलेला बाब्या संकोचतो. एवढं होऊनही या बाब्याला व्यवहार कशाशी खातात, हे आयुष्यभर कधीही समजलेलं नसतं. प्रेमफ्रिम कशाला म्हणतात हेही ठाऊक नसलं तरी त्याला दोनेक मुलं झालेली असतात. हा बाब्या ऊर्फ बाबासाहेब डोक्यानं जरा ‘हाच’ आहे, हे त्याच्याच जोडीदारणीचं मत असतं आणि अनेक कौटुंबिक व्यासपीठांवर तिनं ते अनेकदा स्वच्छपणे मांडलेलं असतं. आम्ही या बाबासाहेब गटातले! बाब्याचा संसार सुखाचा झाला. बाब्या आहे आमच्यासारखाच, बेबी बूमर्स किंवा नंतरचा, जनरेशन एक्सवाला. म्हणजे आता साठीबिठीत येऊ घातलेला. किमान पन्नाशी ओलांडणारा. त्याला आपल्याच ‘जेन झी’ पोरांचं नेमकं काय चाललंय याची टोटल धडशी लागलेली नाही. पोरांना काही अक्कल नाही, असं तो अधूनमधून म्हणतो, पण त्यांचं मोबाईल वापरण्याचं कसब बघून रोजच्या रोज आपल्या फोनमधली ग्यालरी साफसूफ ठेवण्याचा सावधपणाही तो बाळगतो. स्वत:ला चांगला ग्राहक म्हणून ओळखणाऱ्या बाब्याला आता ‘बेस्ट डील’ म्हणजे काय आणि ‘ग्रेट डील’ म्हणजे काय, हे थोडं थोडं कळायला लागलं आहे..Premium|Equity Mutual Fund Investment : वाढती मालमत्ता आणि घटता परतावा; पराग पारीख फंडासमोर नवे आव्हान.बाब्याच्या खानदानाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच आयपीओ, शेअर्स, अप्पर सर्किट, लोअर सर्किट, एसआयपी असले शब्द ऐकू येऊ लागले आहेत. पूर्वी फक्त पोष्टात बचत ठेवायची चाल होती...घरातला सकाळचा पहिला चहा बाब्याच करतो. तेव्हा जनरेशन झी गाढ झोपेत असते. कारण ती रात्री दोन-अडीचपर्यंत जागलेली असते. पलिकडे नुसतीच झोपल्यासारखा अभिनय करणारी जनरेशन एक्स पत्नी ‘चहा झाला का,’ असं अंथरुणातूनच खुणेनं विचारते. अर्थात दुपारचाही तोच करतो. मित्रांसोबत गप्पा मारायला गेला, तरी येताना अचूक कोथिंबीर-मिरच्या वगैरे घेऊन येतो. कारण कोथिंबीर आणि आलं या दोन वस्तु अशा आहेत, की त्या कायम संपतच आलेल्या असतात, हे सांसारिक सत्य त्याला उमगलं आहे.त्याचं नेमस्त धोरण हेच त्याच्या यशस्वी संसाराचं गुपित आहे.‘जेन झी’ किंवा ‘जेन अल्फा’ ही नावं त्याला कालपर्यंत माहिती नव्हती. सायलेंट जनरेशन, बेबी बूमर्स, जनरेशन एक्स, मिलेनियल्स, जेन झी... अशी पिढ्यांची उतरंड असते, हे कुणाच्या गावी होतं? पण तशी ती असते आणि हरेक पिढ्यांचा एक स्वभाव असतो, हे जनरल नॉलेजही त्याला आता मिळालं आहे.‘जेन झी’ म्हणजे काहीतरी जबरदस्त प्रकरण असावं, आपली मुलं त्याच वयोगटातली असली तरी या ‘जेन झी’पैकी नसावीत, असं त्याला आत्ताआत्तापर्यंत वाटत होतं. कारण ओरडा खाल्ला तर पोरं गप्प बसत होती. त्यांना इतक्या भयंकर शिव्याही तोंडपाठ येतात, याचा बाबासाहेबांना नाही म्हटलं तरी जबरी धक्का बसला आहे.‘‘जेन झी’ची पोरं स्मार्ट आहेत, अंदर-बाहर असं काही नाही, मनात आलं, बोलून टाकतात!’’ असं बाब्या मित्रांमध्ये तोंडदेखलं म्हणतो. पण तसं म्हणायला सध्या त्याची जीभ वळत नाही. जेन झी आणि जेन अल्फा वगैरे मंडळी साधारणत: बरिस्ता, स्टारबक्स, मॅक्डॉनल्ड किंवा तत्सम कॉफी शॉपमध्ये बसून तोकड्या कपड्यांमध्ये चॅट करतात, असा त्याचा भाबडा समज होता. जेन अल्फामधल्या मुली मुलांसारख्या आणि मुलं मुलींसारखी दिसतात, असंही त्याचं एक वेगळं निरीक्षण होतं. अर्धघट्ट विजारीतली छबुकली मुलगी ‘पीएनजी’च्या नव्या कलेक्शनमध्येही इंटरेस्ट घेते. प्राजक्ता माळीच्या ‘मराठी कलेक्शन’ची तिला माहिती असते. महेश काळे आणि राहुल देशपांडे तिला सॉल्लिड वाटू शकतो.गुळगुळीत सौरव दास आणि दाढियल दीपके-रांका हे दोन्ही ‘जेन झी’ आंदोलक तिला ‘इक्वली इंप्रेस’ करतात. ही नवी मुलं वडापावला ‘ऑसम’ म्हणतात. पाणीपुरीला ‘वॉव’ म्हणतात. गजऱ्याला ‘सो क्यूट’ म्हणतात, याची त्याला गंमत वाटत असे. आपली पोरं ‘स्टारबक्स’मधली दीडशे रुपयेवाली कॉफी पिणं शक्य नाही, त्यांना बर्गर आवडत नसणार, याची त्याला खात्री होती. पण लौकरच त्याला या कॉफीचा कडक शॉक बसला.‘जेन झी’ पिढी जुनंपुराणं गाठोडं घेऊन हिंडत नाही. पाठीला पोक आणणारं कुठलंच ओझं या पिढीला मानवत नाही. मध्यंतरी टीव्हीवर गीत रामायणातली चित्रफीत दाखवत होते. बाबूजी मांडीवर हार्मोनियम घेऊन गात होते. ते बघून बाबासाहेब तल्लीनतेनं मान डोलावत असताना चिरंजीवांनी विचारलं, ‘‘हा कोण?’’‘‘हा? तुझ्या वर्गात होते का रे ते? काही लाजबीज बाळगा रे! अरे, ते सुधीर फडके आहेत, तुमचे अरिजित सिंग आणि रहमानबिहमान झक मारतात त्यांच्यापुढे!’’ बाबासाहेब खवळले. चिरंजीव काही बोलले नाहीत. त्यांनी हातातल्या रिळांमध्ये डोकं घातलं. पण त्याची काही चूक नव्हती. संस्कारांचं ओझं त्याच्या मानेवरुन हलकेच निसटलं होतं, कारण शेवटी ते ओझंच होतं.या मिसरुडही नुकतीच फुटलेल्या मुलांना हाटेलात हादडणं परवडतं कसं, हा बाबासाहेबांना नेहमी प्रश्न पडत असे. अजूनही पडतो. पण त्याचं उत्तर ‘स्प्लिट’ किंवा तत्सम ‘ॲप’मध्ये आहे, हा शोध आता लागला आहे. एकादं नवनवेलं जोडपं ‘सीसीडी’त जाऊन बसलं, की प्रेमाच्या आणाभाका घेतल्यानंतर बिल मात्र विभागून देतात. नुकताच लग्न झालेला ‘जेन झी’ नवरा आणि ‘जेन झी’ नवरी हाटेलात गेल्यावर मानचाव सूप वन बाय टू मागवतील, पण बिल मात्र विभागूनच देतात..Premium|Cyber Warfare India : सायबर युद्धाचा अदृश्य सत्तासंघर्ष; भारताच्या डिजिटल सुरक्षेसमोर नवी आव्हाने.तुझी तू.... माझा मी, हा नव्या पिढीचा मंत्र आहे.प्रेमही खरं असावं आणि व्यवहारही खराच असावा, असा या पिढीचा आग्रह आहे.प्रेमात वाटा चालेल, पण व्यवहारात घाटा नको, असा हा मामला असावा. नव्यानं कमवू लागलेली ही मुलं-मुली लग्नानंतरही आपापली खाती स्वतंत्र ठेवतात. गुंतवणुकीही वेगळ्या. पूर्वीच्या काळी लग्नानंतर लगेचच जॉइंट अकौंटसाठी तगादा सुरु व्हायचा. कधी चुकून हाटेलात जायचा ‘योग’ आला तरी बिल नवऱ्याकडे अन् बडीशेप बायकोकडे, हीच विभागणी असायची. छे, या ‘जेन झी’नं सगळं काव्यच घालवून टाकलं...बाबासाहेबांना अनेकदा अशा जोडप्यांना सांगावंसं वाटतं, की तुमचा जरी प्रेमविवाह झाला असला तरी तुम्ही प्रेमबिम केलेलंच नाही. कित्तीही प्रेमात पडून तुम्ही लग्नबिग्न केलं असलं तरी ते शेवटी अरेंज्ड म्यारेजच होतं, हे तुम्हाला कोणी सांगितलं आहे का?पोथी पढ़ि-पढ़ि जग मुआ, पंडित भया न कोय।ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय॥असं कबिरानं एका दोह्यात म्हटलंय. प्रेमाची अडीच अक्षरं वाचलेला मनुक्ष पंडित होतो, असा कबिराचा दावा आहे. कारण प्रेमाच्या अडीच अक्षरात काय-काय सामावलं आहे, याचा पत्ता बहुधा त्या प्रज्ञावंत विणकराला लागला होता. आपलं काय? आपण कोरडे पाषाण!सत्य हेच आहे, की आपल्यापैकी कुणालाच प्रेमातलं आणि व्यवहारातलं ढिम्म काही कळत नाही. (टिप : ‘ढिम्म’च्या जागी प्रत्येकानं आपापल्या मगदुरानुसार अन्य चपखल शब्द वापरावा.) निव्वळ एका पोरीच्या (किंवा पोराच्या) प्रेमात पडून काही काळ झुरलं, हुरहुरलं, फिरफिरलं आणि बोहल्यावर चढलं की प्रेम होत नसतं.प्रेमाची परिणती विवाहात होणं, हा तर फारच जुनाट विचार झाला. तो तर आमच्या पिढीलाही मान्य नव्हता. ‘प्रेम कर भिल्लासारखं बाणावरती खोचलेलं’ असं कविवर्य कुसुमाग्रजांनी सांगूनही आम्ही फारसा पुढाकार घेऊ शकलो नाही, हे सत्य आहे. उगीच काय बाणबिण घेऊन हिंडायचं?गुलाब आणायचे दिवस कधी संपले आणि कोथिंबीर आणायचे कधी सुरु झाले, हे कळलंदेखील नाही.हल्लीच्या पिढीनं प्रेमाच्या वेगवेगळ्या तऱ्हा नि टप्पे नीट नोंदवून ठेवले आहेत. यातच या पिढीचा व्यवहारही दडलेला दिसतो. मुळात या टप्प्यांमध्ये प्रेम ही अनिवार्य गोष्ट नाही, हे सर्वांत विशेष.टाइमपास एवं सिच्युएशनशिप : ‘अ’वर ‘ब’ने प्रेम सुरु केलं. हे मुलगा आणि मुलगी असावेत, अशी पूर्वअट नाही. यांमध्ये सर्व प्रकारचे विभ्रम किंवा शृंगाराचे प्रकार संभवले तरी बांधीलकी नावाची वैतागवाडी काहीही नसते. यात कॉफी, बर्गर, पिझ्झापासून आमलेटापर्यंत बऱ्याच गोष्टी येतात. हे केवळ त्या परिस्थितीपुरतं मर्यादित नातं असतंय. आमच्या काळात याला टाइमपास असं म्हणत असत, असं पुसट आठवतं. यात बिले भागवणं हे अर्थातच टीटीएमएम... तुझं तू, माझं मी! पुढील आयुष्याचा हा पायाच मानायला हवा..पावचुरी एवं ब्रेड क्रंबिंग : ‘अ’ आणि ‘ब’ यांचं काहीतरी गुटरगूं सुरु आहे. याचा अर्थ काही सीरिअस वगैरे नाही हं! नुसतंच एकमेकांना घास टाकणं! बघाबघी, हसाहशी, लाजालाजी, भुवई उडवणे वगैरे. ही काही रिलेशनशिप नाही. कुछ क़ुछ होता है, एवढंच. आमच्या काळी पोरी समोर आल्या, की वह्या घट्ट कवटाळून दोन्ही वेण्या उडवत, पोक काढून भराभर चालू पडत. आम्ही जागच्या जागी खलास! हे पावाचा चुरा टाकण्यासारखंच. इथं तर व्यवहाराचा प्रश्नच नाही.वेटिंग लिस्ट एवं बेंचिंग : हे जरा थोडं अधिक सखोल प्रकरण आहे. त्र्यंबकेश्वरी दिवस करायला गेलेल्यांना पाटावर बसवून केस कापायला घेतात. वस्तरा फिरवून पाट काढून सरळ दुसरी डोई हातात घेण्यासाठी कारागीर उकिडवाच शेजारच्या पाटाकडं वळतो. पहिल्या पाटावरचा गडी पाट काढलेल्या अवस्थेत कुठं पळून जाणार? बसतो बिचारा तसाच. हे बेंचिंग! समोरील आयटेम केवळ दूर जाऊ नये, म्हणून त्याच्या संपर्कात राहायचं. पण नो कमिटमेंट. नो थापेबाजी. नो व्यवहार!घोळसणे एवं घोस्टिंग : ‘अ’ आणि ‘ब’ यांचं सारं काही व्यवस्थित सुरु असताना एकजण अचानक गायब होतो किंवा होते. व्हॉटस्अप नाही, इन्स्टा नाही, सोशल मीडिया नाही, की साधा मेसेज नाही. जस्ट गायब! एकट्याची जाम तंतरते. उसकू घोस्टिंग बोलता है. यात एकट्याला कटिंग, कॉफी प्यावी लागते. कोल्डड्रिंकही सिंगल स्ट्रॉनं प्यावं लागतं. ही प्रेमाची आणि एकंदरित कडकीच!उशीप्रयोग एवं कुशनिंग : ‘अ’ ने ‘ब’ला डॉज दिला तरी ‘ब’ डगमगत नाही. कारण त्याने किंवा तिने एक उशी पर्याय म्हणून तयार ठेवलेली असते. माणसाकडे नेहमी ‘प्लॅन बी’ रेडी असावा. ‘प्लॅन ए’ फेल गेला की दुसरा पर्याय पाहिजे. यासाठी माणूस फार चतुर पाहिजे. आता सांगा, यात तुमचं ते प्रेमबिम कुठं आलं? गेलास किंवा गेलीस उडत, हा ॲटिट्यूड शाश्वत सत्य आहे! यात बर्गर, पिझ्झा, स्मूदी, कॉफी यांची रेलचेल असते. इथे जरा खर्च अपेक्षित आहे. भले भले इथवर टिकाव धरु शकत नाहीत. ज्यांचा पॉकेटमनी दणकट, त्यांनाच ही चैन पर्वडते.परिभ्रमण एवं ऑर्बिटिंग : ‘अ’ आणि ‘ब’चं प्रकरण काही कारणानं संपलं. ब्रेकप! ‘आजपासून तू मला मेलीस किंवा मेलास’, ‘जाव, तुम्हारा काला मूंह लेकर कहीं भी’, ‘अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं बचा है’ असे डायलॉग झाले की स्टोरी संपली असं होत नाही. अचानक एक दिवस ‘अ’ उगवतो, आणि ‘ब’च्या सोशल मीडियावरच्या पोस्टीला हळूच लाइक करतो! ग्रुपमध्ये पुन्हा मिसळून आसपास राहातो. डोळ्यासमोरुन हटत नाही अजिबात. ही मुंगळ्यांसारखी चिवट जात. सोडता सोडत नाहीत. याला म्हणतात परिभ्रमण! हा एक प्रकारचा प्रेमळ लोचटपणा असतो. लोचटपणाची प्रसंगी किंमत मोजावी लागते. एरवी हे प्रकरण सेफ आहे.कोरडी हापशी एवं ड्राय टेक्स्टिंग : मेसेजमध्ये ओलावा नाही. नुसता अंगठा किंवा नमस्कार! गुलाबाचं फूल नाही, थेट गुच्छाची इमोजी. फूल पाठवलंच तर कमळाचं वगैरे. त्रोटक उत्तरं. एक शब्दीय प्रतिसाद. हे कोरडी हापशी मारण्यापैकी. दांडा कितीही खेचा, पाण्याचे तीन-चार थेंब येतील! कडकडीत उपासाचे हे दिवस...भॉ एवं झोंबिइंग : दाराआड लपून एखाद्याला भॉ करणं सगळ्यांना ठाऊक असेल. ‘अ’ ने ‘ब’ ला घोस्टिंग केल्यानंतर अचानक येऊन पहिल्यासारखं वागायला सुरवात केली, की त्याला झोंबिइंग अशी संज्ञा प्राप्त होते. हा शुद्ध आगाऊपणा आहे. आपापल्या रिस्कवर करावा. यात खर्चही फार! झोंबिइंग करणाऱ्याला महागडा पिझ्झा, बर्गर वगैरे वारंवार मागवावा लागतो.खिसापाकिट एवं पॉकेटिंग : ‘अ’सोबत ‘ब’ने सिच्युएशनशिप केली. ब्रेडक्रंबिंग केलं. बेंचिंग केलं. पण हे सगळं करताना घरी पत्ता लागू दिला नाही. घरी नाही नि मित्रमंडळींनाही नाही. जणू खिशात घालून ठेवलं. त्याला म्हणायचं पॉकेटिंग. हे चिमुकलं, नाजूक प्रकरण. चोरट्यासारखं पटकन कॉफीशॉपमध्ये घुसल्यागत!...छ्या, अशा शेकडो संज्ञा आहेत. किती लक्षात ठेवणार? अनिवार्य आहे फक्त कॉफी, कटिंग, बर्गर, वडापाव, चायनीज भेळ, पाणीपुरी, पिझ्झा हाच पोटभरु माल!... हे आपल्या काळात कुठं होतं? म्हणून म्हटलं, लेको, तुम्हाला व्यवहार कशाशी खातात हे कळत नाही, नि तुम्हाला प्रेमातलंही काहीही कळत नाही. चला, गपचूप कोथिंबीर आणायला!(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार-संपादक आणि प्रसिद्ध लेखक आहेत. ९८२०८९६७११).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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