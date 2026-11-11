Premium|Equity Mutual Fund Investment : वाढती मालमत्ता आणि घटता परतावा; पराग पारीख फंडासमोर नवे आव्हान

वसंत कुलकर्णी- vasant@vasantkulkarni.comदीर्घकालीन कामगिरी, गुंतवणुकीतील शिस्त आणि बाजारातील घसरणीच्या काळात तुलनेने कमी अस्थिरता यांमुळे पराग पारीख फ्लेक्सी कॅप फंडाने गुंतवणूकदारांचा विश्वास संपादन केला आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात या फंडाच्या परताव्यात झालेली घसरण आणि वाढलेली मालमत्ता यांमुळे त्याच्या भविष्यातील कामगिरीबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत या फंडातील गुंतवणूक कायम ठेवावी का, या प्रश्नाचा घेतलेला वेध.पराग पारीख फ्लेक्सी कॅप फंडाची सुरुवात २४ मे २०१३ रोजी झाली. या फंडात गुंतवणुकीची शिफारस आम्ही तीन वर्षांनंतर, म्हणजे जुलै २०१५ पासून करायला सुरुवात केली. तेव्हापासून गेली ११ वर्षे हा फंड आमच्या शिफारसींचा आणि आदर्श पोर्टफोलिओचा भाग राहिला आहे. राजीव ठक्कर याचे मुख्य गुंतवणूक अधिकारी आहेत. सध्या हा फंड चर्चेत आहे. गेल्या १३ वर्षांत सर्वांत मोठा सक्रियपणे व्यवस्थापित (ॲक्टिव्हली मॅनेज्ड) केला जाणारा इक्विटी म्युच्युअल फंड म्हणून त्याने स्वतःची ओळख निर्माण केली आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात त्याच्या कामगिरीत काहीशी घसरण झाली आहे. गेल्या वर्षभरात या फंडाने ५.११ टक्के नुकसान नोंदवले आहे, तर याच काळात ‘निफ्टी ५०० टीआरआय’मध्ये ३.४५ टक्के घसरण झाली आहे. फंडाची एकूण मालमत्ता १.४७ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचलेली असतानाच ही परिस्थिती उद्भवली आहे. त्यामुळे एक जुना प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. फंडाचा आकार प्रचंड वाढल्यामुळे त्याला यापुढे पूर्वी इतका परतावा देऊ शकणार नाही, असे मानणारा एक वर्ग समाजमाध्यमांवर दिसतो. या पार्श्वभूमीवर, फंडाची कामगिरी पुन्हा सुधारेल का आणि त्यातील गुंतवणूक कायम ठेवणे योग्य ठरेल का, याचा आढावा घेऊ. .कामगिरीचा आलेख चढाच!अलीकडच्या परताव्याच्या आकडेवारीवरून फंडाच्या खराब कामगिरीमुळे वाटणाऱ्या चिंतेला काही प्रमाणात दुजोरा मिळतो. ‘क्वार्टाइल रँकिंग’चा विचार करता, पराग पारीख फ्लेक्सी कॅप सध्या एक वर्षाच्या कालावधीसाठी ‘लोअर मिडल क्वार्टाइल’मध्ये आहे. तीन आणि पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी तो ‘अपर मिडल क्वार्टाइल’ गटात आहे. मात्र, सात वर्षांच्या कालावधीसाठी हा फंड अजूनही ‘टॉप क्वार्टाइल’मध्ये अर्थात सर्वोत्तम गटात कायम आहे. दीर्घकालीन कामगिरी या फंडाची उपयुक्तता अधोरेखित करते. पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी उपलब्ध असलेल्या ६० मासिक निरीक्षणांमध्ये हा फंड प्रत्येक वेळी ‘टॉप क्वार्टाइल’मध्ये राहिला आहे. सात वर्षांच्या कालावधीतील ८४ निरीक्षणांपैकी ८२ वेळा तो‘टॉप क्वार्टाइल’मध्ये होता.‘रोलिंग रिटर्न्स’मधूनही (जे अनेक ओव्हरलॅप होणाऱ्या कालावधींमधील कामगिरी मोजतात आणि विशिष्ट नजीकच्या किंवा दूरच्या तारखेचा प्रभाव कमी करतात) अशीच स्थिती दिसून येते. एक ऑक्टोबर २०१९ ते ३० सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत फंडाचा तीन वर्षांचा सरासरी रोलिंग रिटर्न २०.७३ टक्के राहिला. याउलट, याच कालावधीत फ्लेक्सी कॅप फंडांच्या गटाचा सरासरी तीन वर्षांचा रोलिंग रिटर्न १६.१ टक्के, तर ‘निफ्टी ५०० टीआरआय’चा १६.७ टक्के होता. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे, या फंडाचा किमान तीन वर्षांचा रोलिंग रिटर्न १२.८ टक्के होता, तर याच फंड गटातील इतर फंडांसाठी तो ९.५ टक्के होता.पराग पारीख फ्लेक्सी कॅपने मिळवून दिलेला परतावा महत्त्वाचा आहेच; पण तो मिळवताना घेतलेली जोखीमही तितकीच महत्त्वाची आहे. ‘पोर्टफोलिओ बीटा’ हे एक संख्यात्मक मोजमाप आहे, जे पोर्टफोलिओने व्यापक शेअर बाजाराच्या उदा. निफ्टी ५०० टीआरआयच्या तुलनेत कशा प्रकारे परतावा मिळविला याचे मोजमाप करते. निर्देशांकाचा बीटा एक मानला जातो. बीटा एकपेक्षा कमी असल्यास संबंधित पोर्टफोलिओची अस्थिरता बाजारापेक्षा कमी असते. त्यामुळे बाजार घसरताना तुलनेने अधिक स्थिरता मिळू शकते; मात्र बाजार वाढताना मिळणारा नफाही तुलनेने कमी असू शकतो. गेल्या तीन वर्षांत पराग पारीख फ्लेक्सी कॅपचा बीटा केवळ ०.६१ राहिला आहे, उपलब्ध फ्लेक्सी कॅप फंडांच्या गटात हे प्रमाण सर्वांत कमी आहे. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते : केवळ अलीकडच्या कमी कालावधीतील परताव्याच्या आधारे पराग पारीख फ्लेक्सी कॅपचे मूल्यमापन करणे दिशाभूल करणारे ठरू शकते. दीर्घकालीन संपत्तीनिर्मितीसाठी या फंडाला प्रत्येक तेजीच्या काळात सर्वोत्तम कामगिरी करण्याची गरज भासलेली नाही. तरीही, परताव्यातील अलीकडच्या कमकुवतपणाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. पाच वर्षांच्या परताव्याचे मानांकन घसरून ‘अपर मिडल क्वार्टाइल’मध्ये येणे ही लक्षणीय बाब आहे. यापूर्वी जवळपास सात वर्षे हा फंड टॉप क्वार्टाइलमध्ये होता. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी या निकषाकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे..Premium|Indian Stock Market Analysis : जागतिक संकटांचा दबाव असूनही भारतीय शेअर बाजार टिकून; गुंतवणुकीच्या संधींचा नव्याने आढावा.कामगिरी का खालावली?अनेक प्रभावक आणि त्यांच्या प्रभावाखाली असलेले गुंतवणूकदार फंडाच्या खालावलेल्या कामगिरीचे खापर त्याच्या वाढलेल्या मालमत्तेवर फोडताना दिसतात. या फंडाची मालमत्ता ३१ मार्च २०२४ रोजी सुमारे ६०,५५९ कोटी रुपये होती. अवघ्या तीन वर्षांहून थोड्या अधिक काळात ती दुपटीहून अधिक वाढली आहे. आजच्या १.४७ लाख कोटी रुपयांच्या मालमत्तेत पोर्टफोलिओचा केवळ एक टक्का हिस्सा घेण्यासाठीही जवळपास १४७० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करावी लागते. समजा, फंडाने एखादी आकर्षक स्मॉल कॅप कंपनी शोधली आणि त्यात ५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली, तर ही रक्कम पराग पारीख फ्लेक्सी कॅपच्या एकूण पोर्टफोलिओच्या केवळ ०.३४ टक्के असेल. त्या शेअरचा भाव दुप्पट झाला, तरी फंडाच्या एकूण परताव्यात त्या कंपनीचे योगदान केवळ ०.३४ टक्के असेल. इतक्या मोठ्या आकारात काम करण्याचे परिणाम पोर्टफोलिओवर दिसून येतात. मात्र, आकारमान हेच कामगिरीतील घसरणीचे एकमेव कारण आहे, असे म्हणता येणार नाही. सध्या पराग पारीख फ्लेक्सी कॅपची मिड कॅप शेअरमधील गुंतवणूक केवळ ३.२ टक्के आहे. उपलब्ध ४५ फ्लेक्सी कॅप फंडांमध्ये हे प्रमाण सर्वांत कमी आहे. स्मॉल कॅप शेअरमधील त्याची ४.२ टक्के गुंतवणूक ही दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वांत कमी आहे. याउलट, या फंड गटातील इतर फंडांची मिड कॅप आणि स्मॉल कॅप शेअरमधील सरासरी गुंतवणूक अनुक्रमे १९.७ टक्के आणि २०.५ टक्के आहे. लार्ज कॅप आणि रोकड सुलभ मिड कॅप कंपन्यांच्या परिघात हा फंड सक्रिय गुंतवणुकीचे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतो. उदा. एचडीएफसी बँक, आयटीसी, पॉवर ग्रिड, कोल इंडिया, बजाज होल्डिंग्ज आणि एचसीएल टेक्नॉलॉजीजमधील फंडाची गुंतवणूक संबंधित कंपन्यांमधील फ्लेक्सी कॅप फंडांच्या सरासरी गुंतवणुकीपेक्षा बरीच जास्त आहे. आज पराग पारीख फ्लेक्सी कॅपच्या पोर्टफोलिओमध्ये आयटी सॉफ्टवेअर क्षेत्राचा वाटा १० टक्क्यांहून अधिक आहे. याउलट, या फंड गटात हे प्रमाण सुमारे सहा टक्के आहे. साधारण वर्षभरापूर्वी या क्षेत्रातील गुंतवणूक चार टक्क्यांपेक्षा कमी होती. ती आता १० टक्क्यांहून अधिक झाली आहे. थोडक्यात, फंडाच्या वाढलेल्या आकारामुळे सक्रिय गुंतवणुकीचे निर्णय घेण्यापासून रोखले गेलेले नाही. त्याऐवजी, पोर्टफोलिओच्या एकूण परताव्यावर लक्षणीय परिणाम करू शकतील अशा गुंतवणुकीच्या संधींमध्येच मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करणे शक्य झाले आहे, असे दिसते. फंडाच्या आकारासंबंधीच्या युक्तिवादाला आणखी एक महत्त्वाचा प्रतिवाद आहे. एचडीएफसी फ्लेक्सी कॅप स्वतः एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक मालमत्ता व्यवस्थापित करतो. तरीही, त्याची मिड कॅप कंपन्यांमधील गुंतवणूक जवळपास १४ टक्के आहे. म्हणजेच, मोठी मालमत्ता व्यवस्थापित करतानाही मिड कॅप कंपन्यांमध्ये लक्षणीय गुंतवणूक करणे शक्य आहे. त्यामुळे केवळ मालमत्तेचा मोठा आकार हे पराग पारीख फ्लेक्सी कॅपच्या खालावलेल्या कामगिरीचे कारण मानणे योग्य ठरणार नाही. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे, पराग पारीख फ्लेक्सी कॅपच्या मालमत्तेने एक लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडल्यानंतरही त्याची दीर्घकालीन सापेक्ष कामगिरी सातत्याने चांगली राहिली होती. व्यवस्थापनाखालील मालमत्तेने ५० हजार कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडल्यानंतर बहुतेक मासिक निरीक्षणांमध्ये त्याचे पाच वर्षांचे परतावा मानांकन सर्वोत्तम गटात राहिले. मालमत्ता १.२५ लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेल्यानंतरही सुरुवातीला हे मानांकन कायम राहिले. उपलब्ध असलेल्या सर्व ८४ मासिक निरीक्षणांमध्ये या फंडाचे सात वर्षांचे परतावा मानांकन टॉप क्वार्टाइलमध्ये राहिले आहे. यावरून असे दिसते, की मालमत्तेचा आकार वाढल्यामुळे गुंतवणुकीचा ढाचा बदलला असला, तरी गुंतवणूक धोरणात मूलभूत बदल झालेला नाही.गुंतवणुकीची शिस्त कायमआजचा पराग पारीख फ्लेक्सी कॅप इतर फ्लेक्सी कॅप फंडांपेक्षा अनेक बाबतींत वेगळा आहे. या फंडाची इक्विटीमधील गुंतवणूक सुमारे ८३ टक्के आहे, तर या श्रेणीतील इतर फंडांची सरासरी गुंतवणूक साधारणपणे ९५ टक्के असते. या फंडाचा पोर्टफोलिओ तुलनेने कमी मूल्यांकनावर उपलब्ध आहे. कमाईच्या तुलनेत भाव दर्शवणारे त्याचे ‘पीई गुणोत्तर’ २० आहे. उपलब्ध ४५ फंडांमध्ये हे प्रमाण सर्वांत कमी असून, फंड गटाच्या सरासरीच्या निम्म्याहूनही कमी आहे. त्याचे ‘प्राइस-टू-बुक’ गुणोत्तर ३.५ पट असून, तेही या फंड गटात सर्वांत कमी आहे. त्याच वेळी, २.४४ टक्के लाभांश उत्पन्नासह (डिव्हिडंड यिल्ड) हा फंड या गटात आघाडीवर आहे. बाजारात लोकप्रिय ठरलेल्या क्षेत्रांचा पाठपुरावा करण्याऐवजी वाजवी मूल्यांकनावर चांगले व्यवसाय खरेदी करण्याला प्राधान्य देण्याच्या पराग पारीख फ्लेक्सी कॅपच्या दीर्घकालीन पसंतीचे हे प्रतिबिंब आहे. फंडाची मालमत्ता मोठी असल्यामुळे रोकड सुलभतेलाही महत्त्व प्राप्त होते. गुंतवणुकीच्या आकर्षक संधी कमी असताना व्यवस्थापकांनी रोख रक्कम आणि इतर रोख्यांमधील गुंतवणुकीचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढवून सुमारे २५ टक्क्यांपर्यंत नेले होते. त्यानंतर मूल्यांकन अधिक अनुकूल झाल्यावर ही रक्कम गुंतवणुकीसाठी वापरण्यात आली. व्यवस्थापनाने अलीकडेच दिलेल्या माहितीनुसार, रोख रकमेचे प्रमाण १४ ते १५ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. गुंतवणुकीच्या आकर्षक संधी उपलब्ध होत राहिल्यास ते आणखी कमी होऊ शकते. परदेशी इक्विटी हा या फंडातील आणखी एक महत्त्वाचा संरचनात्मक बदल आहे. एकेकाळी आंतरराष्ट्रीय शेअरमधील गुंतवणूक हे पराग पारीख फ्लेक्सी कॅपचे सर्वांत मोठे वैशिष्ट्य होते. २०२१ मध्ये परदेशातील गुंतवणुकीचे प्रमाण ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक झाले होते. आता ते सुमारे ११ टक्के आहे. याचा अर्थ फंड परदेशी शेअरबाबत उदासीन झाला आहे, असा होत नाही. संपूर्ण म्युच्युअल फंड उद्योगाने परवानगी असलेली मर्यादा गाठल्यामुळे नव्या परदेशी गुंतवणुकीवर नियामक निर्बंध आले आहेत. परिणामी, पराग पारीख फ्लेक्सी कॅपमध्ये देशांतर्गत गुंतवणुकीचा ओघ वेगाने वाढल्यामुळे एकूण पोर्टफोलिओच्या तुलनेत विद्यमान परदेशी गुंतवणुकीचे प्रमाण कमी झाले आहे. फंडाचा वाढलेला आकार आणि बदललेला ढाचा हे त्याच्यासमोरील प्रमुख आव्हान आहे. मिड कॅप आणि स्मॉल कॅप कंपन्यांमध्ये मोठी गुंतवणूक करण्याच्या किंवा परदेशी शेअरमधून परतावा मिळवण्याच्या संधी मर्यादित झाल्यामुळे आता लार्ज कॅप कंपन्यांची निवड, क्षेत्रनिहाय गुंतवणुकीचे नियोजन, मूल्यांकनाबाबतची शिस्त आणि मालमत्ता वाटप यांच्या माध्यमातून अतिरिक्त परतावा मिळवण्याची जबाबदारी वाढली आहे..गुंतवणूक कायम ठेवावी का?केवळ अलीकडच्या काळात परतावा कमी झाला आहे म्हणून या फंडातून बाहेर पडणे योग्य ठरणार नाही, असे आतापर्यंतची आकडेवारी दर्शवते. फंडाचे गुंतवणूक तत्त्वज्ञान अजूनही स्पष्ट आहे. पोर्टफोलिओमध्ये आजही इतर फंडांपेक्षा वेगळे निर्णय घेतले जात आहेत. बाजारातील घसरणीच्या काळात तुलनेने कमी अस्थिरता राखण्याची क्षमता आणि दीर्घकालीन परताव्याची नोंद ही या फंडाची जमेची बाजू आहे. यापुढील काळात खरी कसोटी ही नसेल, की पराग पारीख फ्लेक्सी कॅप प्रत्येक परतावा तक्त्यात अव्वल स्थान मिळवतो का उलट, बाजारासाठी कठीण असलेल्या काळात तो तुलनेने कमी नुकसान सहन करू शकतो का आणि तेजीच्या काळात पुरेसा नफा मिळवू शकतो का? हे अधिक महत्त्वाचे ठरेल.संपूर्ण बाजारचक्रात स्पर्धक फंडांच्या तुलनेत अधिक चांगली कामगिरी करता येते का, यावरच त्याचे दीर्घकालीन यश अवलंबून असेल. त्यामुळे, केवळ अलीकडच्या परताव्यातील घसरणीच्या आधारे पराग पारीख फ्लेक्सी कॅपमधील गुंतवणूक काढून घेण्याची घाई करू नये. दीर्घकालीन कामगिरी, गुंतवणुकीचे तत्त्वज्ञान आणि जोखीम व्यवस्थापन यांचा विचार करून गुंतवणूक कायम ठेवण्याचा विचार करावा.(डिस्क्लेमर : म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक ही बाजारातील जोखमीच्या अधीन असते. गुंतवणूक करण्यापूर्वी योजनेशी संबंधित सर्व कागदपत्रे काळजीपूर्वक वाचावीत.)(लेखक ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागार आहेत. ९७०२४९०९००).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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