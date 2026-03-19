Premium|Aruna Shanbag to Harish Rana : अरूणा शानबाग ते हरिश राणा.. इच्छामरणाचा कायदेशीर प्रवास कसा होता...?

पुणे - इच्छामरण ही विचाराने मृत्यूपर्यंत जाण्याची गोष्ट आहे. इच्छामराणातही दोन भाग येतात एक विचारांती घेतलेला निर्णय आणि दुसरा दयामरण. दयामरण म्हणजे जगणं असह्य झालं म्हणून मरण्याची व्यक्त केलेली इच्छा.. तर स्वेच्छामरण म्हणजे वयाच्या एका टप्प्यावर आल्यावर सन्मानाने आणि विचारांती मरण्याची इच्छा व्यक्त करणे.. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या विद्या बाळ यांचे हे विचार..!इच्छामरण असावं अशी मागणी आजवर अनेक सामाजिक संस्था आणि समाजातील व्यक्तींनी मांडली. अरूणा शानबाग यांच्या केसने ज्या इच्छामरणाला एक कायदेशीर वाट फुटली ते जावळपास १५ वर्षानंतर हरिश राणा यांच्या निमित्ताने एका टप्प्यावर येऊन पोहोचलं आहे. पण हा प्रवास एवढाच आहे का..? की अद्यापही कायद्यात सन्मानाने मरण या गोष्टीला स्थान मिळालेलं नाहीये. मागील १५ वर्षात कोणत्या कायदेशीर चौकटीतून हा इच्छामरणाचा प्रवास झाला. इच्छामरणाचा अर्थ लावताना न्यायालयाने काय आणि कसा विचार केला, या दरम्यान कायद्यात काय बदल झाले, सक्रिय मरण आणि निष्क्रिय मरण म्हणजे काय, त्यांचे अधिकार काय, काय आहे ‘लिव्हिंग विल’ हे सगळं जाणून घेऊया सकाळ+ च्या या विशेष लेखातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया.. .अरुणा शानबाग प्रकरणामध्ये काय घडलं..?अरुणा शानबाग या मुंबईतील KEM हॉस्पिटलमध्ये नर्स म्हणून काम करत होत्या. नोव्हेंबर १९७३ या वर्षात त्यांच्यावर हॉस्पिटलमधीलच एका कर्मचाऱ्याने क्रूर लैंगिक अत्याचार केला. त्या हल्ल्यात त्यांच्या मानेवर कुत्र्याची साखळी घट्ट आवळली गेली, ज्यामुळे मेंदूला ऑक्सिजन मिळणं थांबलं. यामुळे त्या Permanent Vegetative State मध्ये गेल्या; म्हणजेच त्या जिवंत होत्या पण शुद्धीवर कधीच आल्या नाहीत.त्या तब्बल ४० वर्षांपेक्षा जास्त काळ कोमा अवस्थेत राहिल्या. KEM हॉस्पिटलमधील नर्सेसनी त्यांची काळजी घेतली. पण त्या ना बोलू शकत होत्या, ना स्वतः काही करू शकत होत्या. २००९ मध्ये पत्रकार असणाऱ्या पिंकी विराणी यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. त्यांनी अरुणा शानबाग यांना ‘इच्छामरण’ देण्याची मागणी केली.मात्र त्यांच्या या याचिकेला केईएम हॉस्पिटलमधील नर्सेसनी विरोध केला. त्यांचे कुटुंब यामध्ये सहभागी नव्हते. या घटनेनंतर हॉस्पिटलनेच त्यांची जबाबदारी घेतली होती. त्यामुळे त्यांचे कुटुंब नेमके कोणाला म्हणायचे हा प्रश्न निर्माण झाला होता.या सगळ्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने ७ मार्च २०११ रोजी अंतिम निकाल दिला. ज्यामध्ये न्यायालयाने Active Euthanasia म्हणजेच सक्रिय इच्छामरण नाकारले पण Passive Euthanasia म्हणजेच निष्क्रिय इच्छामरणाला परवानगी दिली. २०१५ मध्ये अरूणा शानबाग यांचा मृत्यू नैसर्गिक कारणामुळे झाला.परंतू या घटनेने देशभरात ‘इच्छामरण’ या विषयाला कायदेशीर तोंड फुटले. यातून इच्छामरण आणि दयामरण अशा दोन्ही गोष्टींवर सर्व माध्यमांमध्ये व्यापक चर्चा झाली. अनेक सामाजिक संस्था आणि विचारवंतांच्या मते कायद्याने ज्याला परवानगी दिली ते इच्छामरण नसून दयामरण आहे. ज्या व्यक्तीची गुणवत्तापूर्ण जगण्याची कोणतीही आशा उरलेली नाही. अशा व्यक्तींना दयामरण दिले जावे अशी त्यांच्या घरच्यांची इच्छा असते. पण त्यापलिकडे एखाद्या व्यक्तीला आता जगणं बास.. असं वाटून संपूर्ण विचारांती मरण्याची परवानगी देणे याला मात्र इच्छामरणात स्थान मिळाले नाही.. सक्रिय आणि निष्क्रिय इच्छामरण म्हणजे काय..?सक्रिय इच्छामरण म्हणजे मरण्यासाठीचे औषध देऊन किंवा तशी कृती करून एखाद्याला मृत्यू देणे. तर निष्क्रिय इच्छामरण म्हणजे त्यांच्यावर सुरू असणारे वैद्यकीय उपचार थांबवणे. जगण्याच्या मुलभूत अधिकाराचा कायदा काय सांगतो..?भारतीय संविधानाने दिलेल्या मुलभूत अधिकारांमध्ये कलम २१ नुसार भारतात प्रत्येक भारतीयाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. पण सन्मानाने जगण्याच्या या अधिकारात सन्मानाने मरण्याचा अधिकार मात्र नव्हता. २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकालातून दिला सन्मानाने मरण्याचा अधिकार'कॉमन कॉज' नावाच्या एका स्वयंसेवी संस्थेने २००५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यांचे म्हणणे असे होते की, जेव्हा एखादी व्यक्ती अत्यंत गंभीर आजाराने ग्रस्त असते आणि ती स्वतःचा निर्णय घेण्याच्या स्थितीत नसते, तेव्हा तिला छळ सहन करण्यापेक्षा 'सन्मानाने मरण्याचा अधिकार' असावा.या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने ९ मार्ज २०१८ रोजी निकाल दिला. या निकालात न्यायालयाने म्हटले की, भारतीय संविधानाचे कलम २१ प्रत्येक नागरिकाला 'जगण्याचा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार' देते. पण जगण्याचा अधिकार म्हणजे केवळ श्वास घेणे किंवा केवळ जिवंत राहणे नव्हे, तर सन्मानाने जगणे होय.जर एखाद्या व्यक्तीच्या जगण्याचा दर्जा इतका खालावला असेल की, ती केवळ यंत्रांच्या सहाय्याने जिवंत आहे, तर अशा स्थितीत तिला जबरदस्तीने जिवंत ठेवणे हे तिच्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे, सन्मानाने मरण्याचा अधिकार हा सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचाच एक अविभाज्य भाग आहे.हा निकाल ५ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिला. त्यामध्ये न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा, ए. के. सिकरी, ए. एम. खानविलकर, डी. वाय. चंद्रचूड आणि अशोक भूषण यांचा समावेश होता. या निकालानंतरच भारतात Living Will कायदेशीर ठरविण्यात आले. .Living Will म्हणजे काय..?सर्वसाधारणपणे आपल्या इच्छापत्रात व्यक्ती आपल्या पश्चात आपल्या मालमत्तेचे वाटप कसे केले जावे याविषयीचे सविस्तर लेखन करते. त्याचप्रमाणे Living Will म्हणजे त्याच्या शरीराबाबत तसेच वैद्यकीय उपचाराबाबतचे निर्णय लिहून ठेवतो. जर भविष्यात मला काही आजाराने गाठले आणि ज्यातून बरे होण्याची कोणतीही शक्यता नाही असे मला समजले किंवा मी कायमस्वरूपी कोमात गेलो तर मला व्हेंटिलेटर, डायलिसिस किंवा कोणत्याही कृत्रिम यंत्राद्वारे जबरदस्तीने जिवंत ठेवू नये. मला नैसर्गिकरीत्या मृत्यू पत्करू द्यावा. अशा प्रकारचे इच्छापत्र व्यक्ती पूर्णपणे शुद्धीत आसताना लिहिते त्यावेळी त्याला ‘लिव्हिंग विल’ असे म्हटले जाते. ‘लिव्हिंग विल’ कशी तयार करतात?‘लिव्हिंग विल’ करणाऱ्या व्यक्तीने आपली इच्छा स्पष्टपणे लिहून त्यावर स्वाक्षरी करणे आवश्यक असते. यावर दोन स्वतंत्र साक्षीदारांच्या स्वाक्षऱ्या लागतात. हे पत्र एखाद्या नोटरीकडून किंवा राजपत्रित अधिकाऱ्याकडून साक्षांकित करून घ्यावे लागते. हे विल कुटुंबातील सदस्य, फॅमिली डॉक्टर आणि स्थानिक महानगरपालिका किंवा नगरपालिका यांच्याकडे द्यावे लागते, जेणेकरून गरज पडल्यास ते उपलब्ध होईल. .अग्रलेख : जगण्याने छळले होते....हरिश राणा यांची केस काय होती..?हरीश राणा हे गाझियाबादचे रहिवासी असून २०१३ मध्ये ते चंदीगडमध्ये बी.टेक चे शिक्षण घेत होते. ऑगस्ट २०१३ मध्ये, Paying Guest असताना चौथ्या मजल्यावरून पडल्यामुळे त्यांच्या मेंदूला गंभीर दुखापत झाली. या अपघातामुळे ते 'परमनंट व्हेजिटेटिव्ह स्टेट' मध्ये गेले. म्हणजेच, ते जिवंत तर होते, पण त्यांच्यात कोणतीही जाणीव उरली नव्हती. ते कोणाशी संवाद साधू शकत नव्हते किंवा स्वतःची हालचालही करू शकत नव्हते. गेल्या १३ वर्षांपासून ते अंथरुणाला खिळलेले होते. त्यांना नळीद्वारे अन्न आणि पाणी दिले जात होते आणि श्वास घेण्यासाठीही कृत्रिम नळीचा आधार घ्यावा लागत होता.हरिश राणा याचे पालक अशोक राणा यांनी २०२४ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात इच्छामरणाविषयी याचिका दाखल केली. सुरुवातीला दिल्ली हायकोर्टाने त्यांची याचिका फेटाळली. कोर्टाचे म्हणणे होते की, हरीश हे व्हेंटिलेटरवर नाहीत ते स्वतः श्वास घेत असल्याने नळीद्वारे दिले जाणारे अन्न बंद करणे हे इच्छामरण ठरणार नाही तर ती हत्या ठरेल. त्यानंतर हरिश यांच्या पालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने हरीश यांच्या तपासणीसाठी विशेष मेडिकल बोर्ड नेमले.न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने ११ मार्च २०२६ रोजी एक ऐतिहासिक निकाल दिला. या निकालानुसार,अन्न आणि पाणी हे वैद्यकीय उपचार आहेत : न्यायालयाने स्पष्ट केले की, गंभीर रुग्णाला नळीद्वारे दिले जाणारे अन्न हे केवळ अन्न नसून तो एक वैद्यकीय उपचार आहे. जर रुग्ण बरा होण्याची शक्यता नसेल, तर हे उपचार थांबवणे कायदेशीर आहे.पॅसिव्ह युथनेशियाची पहिली अंमलबजावणी : २०१८ च्या निकालानंतर, प्रत्यक्षात एखाद्या व्यक्तीला अशा प्रकारे मृत्यूची परवानगी देण्याची ही पहिलीच वेळ ठरली.मानवीय दृष्टिकोन : न्यायालयाने म्हटले की, हरीश यांना अशा स्थितीत जिवंत ठेवणे म्हणजे त्यांच्यावरील अन्याय आहे. त्यांना सन्मानाने निरोप देणे हाच त्यांच्यासाठी खरा न्याय ठरेल. यानंतर १४ मार्च रोजी हरिश राणा यांना रूग्णालयात हलवले असून यांच्या जीवनरक्षक प्रणाली हळूहळू काढण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे... होणार का अशी चर्चा सध्या सुरू..भारतात इच्छामरण पूर्णपणे कायदेशीर झाले नसले तरी त्याची हळूहळू सुरूवात मात्र झाली आहे. Active Euthanasia अजूनही बेकायदेशीर आहे. पण Passive Euthanasia आता कायद्याच्या चौकटीत बसू लागले आहे. मात्र ही मोठी प्रक्रिया आहे. हा प्रवासही अधिक सोपा होण्याची आशा पुढील काळासाठी आहे. इच्छामरणाची जगात काय परिस्थिती आहे..?नेदरलँड, बेल्जियम या देशांमध्ये Active Euthanasia कायदेशीर आहे.USA मधील काही राज्यात Physician Assisted Suicide प्रक्रिया असते. तर भारतात फक्त Passive Euthanasia ला पहिली परवानगी मिळाली आहे.