Premium| Nana Patekar Social Work : पती गमावलेल्या महिलांना आधार, मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी अन् कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी प्रयत्न; नानापाटेकरांच्या ‘नाम फाउंडेशन’ या संस्थेने आत्तापर्यंत हजारो कुटुंबांना आधार दिला आहे!

चित्रपटसृष्टीत आपल्या अभिनयाने वेगळी ओळख निर्माण करणारे नाना पाटेकर सामाजिक कार्यामुळेही कायम चर्चेत राहिले आहेत. त्यांच्या सामाजिक कार्याची सुरुवात केवळ प्रसिद्धीच्या वलयातून झालेली नाही. बालपणापासून अनुभवलेली गरिबी, संघर्ष आणि सामान्य माणसाच्या अडचणींची जवळून झालेली ओळख यामुळे समाजातील वंचित घटकांविषयीची त्यांची संवेदनशीलता अधिक घट्ट झाली. महाराष्ट्रातील दुष्काळ, शेतकरी आत्महत्या आणि ग्रामीण भागातील पाण्याचे संकट यामुळे अस्वस्थ झाल्यानंतर त्यांनी या लोकांसाठी स्वत:ला अक्षरश: वाहून घ्यायचं ठरवलंमकरंद अनासपुरे यांच्या सोबतीने सप्टेंबर २०१५ मध्ये ‘नाम फाउंडेशन’ची स्थापना झाली आणि शेतकरी कुटुंबांना मदत करण्यापासून सुरू झालेला हा प्रवास पुढे जलसंधारण, ग्रामीण विकास, शिक्षण, महिला सक्षमीकरण, शेतीपूरक व्यवसाय आणि रोजगारनिर्मितीपर्यंत पोहोचला. आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना आर्थिक मदत देण्यासोबतच त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रयत्न, गावकऱ्यांच्या सहभागातून जलसंधारणाची कामे आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या काळातील मदतकार्य यामुळे या उपक्रमाचे स्वरूप व्यापक झाले.महाराष्ट्रातील पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी नाम फाउंडेशनने नेमकी कोणती जलसंधारणाची कामे केली? शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आधुनिक शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायांचा वापर कसा करण्यात आला? पूर, चक्रीवादळ आणि कोरोना महामारीसारख्या संकटांच्या काळात नाना पाटेकर आणि नाम फाउंडेशनने कोणती मदत केली? या विषयी सविस्तर जाणून घ्या सकाळ+च्या या लेखातून.नाना पाटेकरांच्या सामाजिक कार्याची सुरुवातनाना पाटेकर यांचा प्रवास पाहिला, तर त्यांच्या सामाजिक कार्यामागे त्यांच्या स्वतःच्या आयुष्यात आलेल्या संघर्षातून त्यांना प्रेरणा मिळाल्याचे दिसून येते. १ जानेवारी १९५१ रोजी मुरुड-जंजिरा, रायगड येथे जन्मलेल्या नाना पाटेकरांचे बालपण साध्या मध्यमवर्गीय कुटुंबात गेले. त्यामुळे ग्रामीण जीवन, सामान्य माणसाच्या अडचणी आणि संघर्ष यांच्याशी त्यांचा जवळचा संबंध राहिला.सुरवातीच्या काळात गरिबी म्हणजे त्यांच्या दररोजच्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग होता. नाना पाटेकर यांनी विविध मुलाखतींमध्ये सांगितले आहे की, ते वयाच्या अवघ्या १३व्या वर्षापासून काम करू लागले. त्या काळात त्यांना दिवसातून फक्त एक वेळ जेवण मिळत असे. लहान वयातच आलेल्या या परिस्थितीमुळे गरिबी, उपेक्षा आणि संघर्ष यांची जाणीव त्यांना जवळून झाली.कदाचित याच अनुभवांमुळे पुढे समाजातील वंचित आणि संकटात सापडलेल्या लोकांकडे पाहण्याची त्यांची दृष्टी वेगळी राहिली. महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत असताना ही परिस्थिती त्यांना अस्वस्थ करू लागली. २०१५ मध्ये एका शेतकरी कुटुंबाची अवस्था त्यांनी प्रत्यक्ष पाहिली. त्या कुटुंबाची परिस्थिती पाहिल्यानंतर आपण शांतपणे घरी बसू शकलो नाही, असे नाना पाटेकर यांनी सांगितले होते.सामाजिक क्षेत्रातील कामात अभिनेते मकरंद अनासपुरे यांचीही महत्त्वाची भूमिका राहिली. त्यांनी नाना पाटेकर यांना शेतकऱ्यांसाठीच्या या कार्यात सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित केले. दोघांच्या पुढाकारातून सप्टेंबर २०१५ मध्ये ‘नाम फाउंडेशन’ची स्थापना झाली..‘नाम फाउंडेशन’ची स्थापना कशी झाली?महाराष्ट्रात दुष्काळ वाढत होता. शेतकरी आत्महत्या करत होते आणि ग्रामीण भागात पाण्याचे संकट दिवसेंदिवस गंभीर होत होते. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी आपण पुढाकार घ्यायला हवा या विचारातून नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे यांनी ‘नाम फाउंडेशन’ची स्थापना केली.सुरुवातीला संस्थेने शेतकरी आत्महत्यांमुळे विधवा झालेल्या महिलांना आणि त्यांच्या कुटुंबांना मदत करण्यावर भर दिला. २०१५ मध्ये नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे यांनी विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक मदत केली.पण एक प्रश्न त्यांना सतावत होता की, केवळ आर्थिक मदत करून शेतकऱ्यांच्या अडचणी कायमच्या संपणार आहेत का? याचे उत्तर म्हणून संस्थेने पुढे जलसंधारण आणि ग्रामीण विकासावर अधिक भर दिला. नाम फाउंडेशनचे उद्दिष्ट केवळ आजची अडचण दूर करणे एवढेच राहिले नाही. ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा, शिक्षण, रोजगार आणि अन्नसुरक्षा या क्षेत्रांत काम करून शाश्वत आणि प्रगत समाज निर्माण करण्याचे व्यापक ध्येय संस्थेने ठेवले..शेतकरी कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी नानांचे प्रयत्नशेतकरी आत्महत्या करतो, तेव्हा संकट फक्त त्याच्यापुरते राहत नाही. त्याच्या कुटुंबासमोर अचानक आर्थिक अडचणी उभ्या राहतात. त्याचबरोबर मानसिक धक्काही सहन करावा लागतो. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन नाम फाउंडेशनने आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना थेट मदत करण्यास सुरुवात केली.संस्थेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध माहितीनुसार, आतापर्यंत महाराष्ट्रातील ४,९४० आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. याशिवाय १,९०० विधवा महिलांनाही मदत करण्यात आली आहे.ही मदत सुरुवातीला कशी होती? आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा पत्नींना तातडीने प्रत्येकी १५ हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जात होती. नंतर ही रक्कम वाढवून २५ हजार रुपये करण्यात आली. संस्थेच्या मते, या मदतीचा उद्देश केवळ पैशांची मदत करणे नव्हता. संकटात सापडलेल्या कुटुंबाला मानसिक आणि नैतिक आधार देणे हाही त्यामागचा उद्देश होता.२०१५ मध्ये नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे यांनी विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकरी विधवांना प्रत्येकी १५ हजार रुपयांचे धनादेश देऊन या कामाला सुरवात केली. कुटुंबांना फक्त रोख पैसे देऊन त्यांची समस्या संपणार नाही, यावर भर देत पुनर्वसनाचा व्यापक प्रयत्न करण्यात आला. मुलांचे शिक्षण, भोजन-निवारा, काही प्रकरणांत घरबांधणी आणि ग्रामविकासाचे प्रकल्प राबवण्यात आले. त्याचवेळी संकट पुन्हा उभे राहू नये, यासाठी पाणीसंधारण, शेतीविषयक मार्गदर्शन आणि ग्रामविकासाच्या माध्यमातून शेतकरी कुटुंबांना अधिक स्थिर आधार मिळावा, यासाठी प्रयत्न करण्यात आले..दुष्काळग्रस्त भागातील मदत आणि ग्रामीण विकासमहाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागात पाण्याचे संकट ही मोठी समस्या आहे. त्यामुळे नाम फाउंडेशनने जलसंधारणाला आपल्या कामाचा महत्त्वाचा भाग बनवले. पाणीसाठा वाढवणे, भूजलपातळी टिकवणे आणि ग्रामीण भागातील पाणीप्रश्नावर दीर्घकालीन उपाय करणे हा त्यामागचा उद्देश आहे.नद्या-नाल्यांचे खोलीकरण-रुंदीकरण, गाळ काढणे, पाझर तलावांचे पुनरुज्जीवन, बंधाऱ्यांची दुरुस्ती, कालवे आणि शेततळी उभारणे अशी कामे करण्यात आली. यामुळे पाणी साठते, जमिनीत अधिक पाणी मुरते आणि विहिरी व भूजलसाठ्यांना फायदा होतो.२०१५ ते २०२५ दरम्यान २,२४६ जलस्रोत आणि १७८ नद्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यात आले. ५१५ नाले व ओढ्यांचे खोलीकरण-रुंदीकरण, ७६९ पाझर तलावांचे गाळ काढणे व पुनर्बांधणी आणि २६ धरणांमधून गाळ काढण्याचे काम झाले. यातून सुमारे ४०,८४७ कोटी लिटर पाणीसाठवण क्षमता निर्माण झाल्याचा संस्थेचा दावा आहे. या कामांचा ७७ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना लाभ झाल्याचेही संस्थेने नमूद केले आहे.२०२६ मध्ये महाराष्ट्र सरकारच्या जलसंधारण विभागासोबत नाम फाउंडेशनने सामंजस्य करार केला. जलसंधारणाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील पाणीप्रश्नावर दीर्घकालीन उपाय करण्याचे काम सुरू आहे..जलसंधारणाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागाचा कायापालटविठळगंगा/बेंड नाला, कारजत-जामखेड परिसरातील नाले आणि इतर जलस्रोतांचे खोलीकरण-रुंदीकरण, गाळ काढणे आणि बंधाऱ्यांची दुरुस्ती करण्यात आली. सुमारे ६० चेक डॅम्सची दुरुस्ती आणि नाल्यांचे डीसिल्टिंग केल्यामुळे १३ गावांतील शेतकऱ्यांना वर्षभर पाणी उपलब्ध झाले.शाहपूरमधील ताकेचीवाडी आणि आपटे येथील ३ पाझर तलावांचा गाळ काढून त्यांची साठवण आणि भूजल भरणक्षमता वाढवण्यात आली. अवासरि, खेड, पुणे येथील एका पाझर तलावातून १.७२ लाख घनमीटर गाळ काढण्यात आला. त्यामुळे सुमारे १५.०९ कोटी लिटर अतिरिक्त पाणीसाठा आणि सुमारे १०० कोटी लिटर भूजल भरणाची अपेक्षा आहे.काही प्रकल्पांत २ लाख घनमीटर गाळ काढून पाझर तलावांची क्षमता वाढवण्यात आली. याचा सुमारे १५,००० शेतकऱ्यांना फायदा झाला.भींगी, अंबाळा आणि वारंगा मसाई येथील प्रकल्पांत ३ किलोमीटर कालव्यांचे खोलीकरण-रुंदीकरण, पाझर तलावांचे पुनरुज्जीवन आणि शेततळी बांधण्यात आली. याचा ५,००० हून अधिक कुटुंबे आणि कृषी समुदायाला फायदा झाला. या कामांमुळे भूजलपातळी वाढणे, सिंचनक्षेत्राचा विस्तार, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात सुधारणा होण्यास मदत झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे..आधुनिक शेतीकडे शेतकऱ्यांना वळवण्याची मोहीमशेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे आणि ते दीर्घकाळ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावेत, यासाठी नाम फाउंडेशनने आधुनिक शेती, प्रशिक्षण आणि शेतीपूरक व्यवसायांवर भर दिला. शेतकऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञान, आधुनिक पद्धती आणि नवकल्पनांची माहिती देऊन उत्पादन आणि उत्पन्न वाढवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.ठिबक सिंचन, माती परीक्षण, शेत नांगरणी, करार शेती आणि विविध प्रशिक्षणांचा यात समावेश आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातील एका करार शेती प्रकल्पात शेतकऱ्यांना तुळशीची लागवड, बियाणे, पॅकिंग साहित्य आणि बाजारपेठेशी जोडणी उपलब्ध करून देण्यात आली.उत्तम बियाणे, तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठेशी जोडणी देतानाच आधुनिक आणि जैविक शेतीचे प्रशिक्षणही देण्यात आले. हिंगोलीतील कलमुरी येथे ‘सीड बँक’ प्रकल्पांतर्गत १,००० शेतकऱ्यांना चण्याचे बियाणे देण्यापूर्वी आधुनिक शेती तंत्राचे प्रशिक्षण देण्यात आले..शेतीवरच अवलंबून न राहता शेतकऱ्यांसाठी कोणते पर्याय?शेतीवरच पूर्ण अवलंबून न राहता उत्पन्नाचे इतर मार्ग निर्माण व्हावेत, यासाठी शेतीपूरक व्यवसाय, कौशल्यविकास आणि स्वयंरोजगारावर भर देण्यात आला. ‘लिव्हलीहुड’ उपक्रमांतर्गत ५०० शेतकऱ्यांपैकी २०० शेतकऱ्यांची ५ वर्षांच्या दीर्घकालीन उत्पन्नवाढ प्रकल्पासाठी निवड करून त्यांना सातत्याने पाठबळ देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले.ग्रामीण युवकांसाठी शिक्षण, कौशल्यविकास आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यावरही भर देण्यात आला. महिलांना लघुउद्योगासाठी प्रशिक्षण आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न झाले. यामुळे गावातच उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करून स्थलांतर कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला..शेतकरी कुटुंबातील मुलांचे शिक्षणशेतकरी आत्महत्येनंतर कुटुंबावर मोठे संकट येते. त्याचा परिणाम मुलांच्या शिक्षणावर होऊ नये, यासाठी नाम फाउंडेशनने शिक्षणाला महत्त्व दिले. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी स्वीकारून दोन शाळांची उभारणी करण्यात आली.उच्च शिक्षण घेण्याची इच्छा असली, तरी आर्थिक अडचण अनेक विद्यार्थ्यांसमोर असते. अशा विद्यार्थ्यांना विविध शैक्षणिक संस्थांशी जोडण्यात आले. एमजीएम विद्यापीठ, औरंगाबाद आणि गुरुकुल क्लासेसच्या माध्यमातून ४९ विद्यार्थ्यांना अभियांत्रिकी, नर्सिंग, पॉलिटेक्निक, हॉटेल मॅनेजमेंट आणि आयआयटी प्रवेशपूर्व तयारीसाठी मदत मिळाली. अनेक विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी १५,००० रुपयांची आर्थिक मदतही देण्यात आली..महिलांना स्वावलंबी बनवण्याचा प्रयत्नशेतकरी आत्महत्येनंतर अनेक विधवांवर कुटुंबाची जबाबदारी येते. त्यामुळे त्यांना केवळ आर्थिक मदत न देता स्वतःचे उत्पन्न मिळावे, यासाठी कौशल्यविकास आणि स्वयंरोजगारावर भर देण्यात आला. शिवणकाम, मेंढी-बकरीपालन, आटाचक्की, नूडल-सेवया मशीन आणि इतर लघुउद्योगांसाठी प्रशिक्षण व भांडवली मदत देण्यात आली. महिलांना बाजारपेठेशी जोडण्याचेही प्रयत्न झाले.या माध्यमातून आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील विधवांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. कौशल्य प्रशिक्षण, उद्योगविकास आणि बाजारपेठेशी जोडणीमुळे त्यांच्या उत्पन्नाच्या संधी वाढवण्यावर भर देण्यात आला. ग्रामीण महिलांची आर्थिक आणि सामाजिक स्थिती सुधारण्याचे उद्दिष्टही या कामामागे आहे..पूर, चक्रीवादळ आणि कोरोनात ‘नाम’ची मदतनाम फाउंडेशनचे काम केवळ शेतकरी आणि ग्रामीण भागापुरते मर्यादित राहिले नाही. पूर, अतिवृष्टी, चक्रीवादळ आणि कोरोना महामारीसारख्या संकटांच्या काळातही संस्थेने गरजू लोकांना तातडीची मदत आणि पुनर्वसनासाठी सहकार्य केले.२०१९ मध्ये कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा येथील महापुरात पाणी, बिस्किटे, कपडे, स्नॅक्स आणि ब्लँकेट्सचे वाटप करण्यात आले. रुग्णवाहिका, डॉक्टर आणि परिचारिकांच्या पथकांद्वारे वैद्यकीय मदतही देण्यात आली. पूर ओसरल्यानंतर जेसीबी आणि ट्रॅक्टरच्या मदतीने स्वच्छता व पुनर्वसनाचे काम झाले. पत्रे, भांडी, चारा, इंधन, अन्नछत्र, शालेय गणवेश आणि शैक्षणिक साहित्यही देण्यात आले.२०२५ मधील महाराष्ट्रातील पूरस्थितीत मराठवाडा आणि विदर्भातील पूरग्रस्त गावांमध्ये १२ टन जीवनावश्यक किट्सचे वाटप करण्यात आले. लातूरमध्ये तांदूळ, डाळ, तेल, मसाले, चहा-साखर अशा वस्तूंचे सुमारे १,००० किट्स देण्यात आले. तुटलेले ग्रामीण रस्ते दुरुस्त करणे, शेतजमिनींची पुनर्बांधणी आणि वैद्यकीय मदत अशी कामेही करण्यात आली. संस्थेने राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाला ५ सज्ज किचन व्हॅन्स दिल्या. त्यामुळे आपत्तीग्रस्त भागात बचाव पथकांसाठी अन्नव्यवस्था करणे सोपे झाले..Nana Patekar Passes Away : "पोटातली भूक भुतापेक्षा भयाण होती..."; वयाच्या १३ व्या वर्षी सुरू झालेली नाना पाटेकरांची 'दोन गुरूं'ची भावुक आत्मकहाणी.कोरोनाच्या काळात ‘नाम’ने किती मोठी मदत केली?कोरोना महामारीच्या काळात पीएम केअर्स फंड आणि मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी प्रत्येकी ५० लाख रुपये, म्हणजे एकूण १ कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली. महाराष्ट्रातील गरजू कुटुंबांना ११,२३६ किराणा किट्स, तसेच अन्नकिट, मास्क, सॅनिटायझर आणि वैद्यकीय साहित्य देण्यात आले.२०२० मधील निसर्ग चक्रीवादळानंतर रत्नागिरीतील दापोली तालुक्यात १८ गावांमधील ७२ बाधित कुटुंबांना घरांच्या छपरांसाठी पत्रे देण्यात आली. दुष्काळी भागात चारा आणि पाणीटंचाईच्या काळातही मदत करण्यात आली.बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि इतर कॉर्पोरेट भागीदारांकडून मिळालेल्या निधीतून पूर, दुष्काळ आणि साथीच्या काळात अन्न, पाणी आणि वैद्यकीय किट्सचे वितरण करण्यात आले. अशा प्रकारे तातडीची मदत, वैद्यकीय सहाय्य आणि पुनर्वसनाच्या माध्यमातून संकटग्रस्तांना पुन्हा उभे करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला..Nana Patekar :अंगावर काटा आणणारा संघर्ष ! नानांचा संपूर्ण जीवनप्रवास !.अभिनयाच्या पडद्यावर आपल्या दमदार भूमिकांनी रसिकांच्या मनात स्थान निर्माण करणाऱ्या नाना पाटेकरांनी सामाजिक कार्यातूनही आपली वेगळी ओळख निर्माण केली. शेतकरी, दुष्काळग्रस्त कुटुंबे, महिला, विद्यार्थी आणि ग्रामीण समाजासाठी त्यांनी उभे केलेले काम केवळ मदतीपुरते मर्यादित राहिले नाही, तर अनेकांना स्वावलंबनाचा मार्ग दाखवणारे ठरले. जलसंधारणापासून शेतकरी पुनर्वसनापर्यंत आणि महिला सक्षमीकरणापासून ग्रामविकासापर्यंत त्यांच्या कार्याची व्याप्ती मोठी आहे. आज नाना आपल्यात नसले, तरी त्यांनी जपलेली माणुसकी, साधेपणा आणि समाजासाठी काहीतरी करण्याची प्रेरणा कायम जिवंत राहील. पडद्यावरचा कलाकार काळाच्या पडद्याआड गेला असला, तरी ‘जनतेसाठीचा नाना’ म्हणून त्यांनी उभा केलेला समाजकार्याचा वारसा आणि हजारो कुटुंबांच्या आयुष्यात पेरलेली जगण्याची आशा सदैव त्यांच्या कार्याची सदैव आठवण करून देईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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