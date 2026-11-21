आशिष पाथरे - sakal.avtaran@gmail.comएखाद्याच्या आयुष्याचा प्रवास हा केवळ यशाच्या टप्प्यांनी मोजता येत नाही; तर त्यात जपलेली माणसं, जोपासलेली स्वप्नं आणि जगण्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनही महत्त्वाचा असतो. गावाकडच्या मातीशी नाळ जोडून ठेवत अभिनय, लेखन आणि विनोदाच्या क्षेत्रात स्वतःची ओळख निर्माण करणारा प्रथमेश शिवलकर अर्थात ‘पम्या’ म्हणजे एक अजब रसायन. स्वभावातला निरागसपणा, नवनवीन गोष्टी करण्याची धडपड आणि आयुष्य भरभरून जगण्याचं वेड हे सारं त्याच्या व्यक्तिमत्त्वाला एक वेगळीच उंची देतं.पम्या... तू एक ‘शहाणा वेडा’ आहेस. तुझ्या डोळ्यांत नितळ आणि परिपूर्ण जगण्याचं वेड आहे अन् तुझ्या वागण्यात कुठूनसा आलेला परिपक्व शहाणपणा आहे. खूप रेअर आहे हे कॉम्बिनेशन!डोंबिवलीच्या कावेरी हॉस्पिटलमध्ये तू जन्माला आलास. साने गुरुजी सेवा मंडळाच्या पांडुरंग शाळेत आणि रा. वि. नेरूरकर हायस्कूलला दहावीपर्यंत शिकलास. यात कुठे आलं कलाक्षेत्र? फार फार तर पुढे जाऊन बँकेत चिकटण्याची ही जर्नी असू शकते. मात्र तूच तुझ्या आयुष्याचा कोलंबस असल्यामुळे टॅलेंटचा नवा भाग तू शोधून काढलास.लोक गावाहून शहरात येतात. तू पोर्ट ट्रस्टमध्ये असलेल्या वडिलांच्या गावी जाण्याच्या निर्णयामुळे शहरातून गावात पोहोचलास. म्हामुरवाडी हे रत्नागिरी शहरापासून जवळ असलेलं टिपिकल कोकणातलं गाव. तुझी नाळ जिथे तीनशे फूट खोल पुरलेली आहे, असं तुला न सोडवणारं गाव. तिथून गोगटे-जोगळेकरला कॉलेज शिकताना तुझ्या काय कोणाच्याच गावी नव्हतं, की तू मराठीतला एक सुंदर अभिनेता आणि लेखक होशील!अख्ख्या भारतासारखंच चेंडूफळी या खेळाचं तुला अतीव वेड. तुझी मॅच चालू असतानाची उत्स्फूर्त कॉमेंटरी ऐकून कॉलेजच्या आंबेकर सरांनी तुला मुंबई विद्यापीठाच्या स्कीट स्पर्धेसाठी पाठवलं. तिथे शशिकांत केरकर आणि विनोद जाधवने तुझी निवड केली. तुझं कसंय ना, जे भावलं ते मनापासून आणि जे नाही भावलं... निघा तिथून! पण इथून मात्र तुझा पाय निघाला नाही. सामान्य माणसाला एक भूमिका आणि पात्र मिळवून देणारं हे नाटकाचं जग तुला भावलं. तू रमलास..Premium|Geoeconomics : डॉलरचे वर्चस्व, तंत्रज्ञानाची ताकद आणि चीन-अमेरिकेतील नवा आर्थिक संघर्ष.चांगलं काम मिळायला श्रमेश बेटकर हा निमित्तमात्र ठरला आणि ‘आम्ही निमित्तमात्र’ हे स्कीट तू त्या वर्षी गाजवलंस. स्कीटचा तू बादशाह होतास त्या काळात. मुंबई ते दिल्लीपर्यंत ‘गोल्ड मेडल’चा पाऊस पाडलास. त्याचदरम्यान डोंबिवली नागरी सहकारी बँकेच्या परीक्षेला बसून पासही झालास. आता दोन-दोन संधी खुणावत होत्या तुला... एक तुझी आवडती आणि एक घरच्यांच्या मनातली. ...आणि तशातच ‘ऑल इज वेल’ सांगणारा एक सिनेमा तू पाहिलास आणि तुझ्या मनात काय आहे ते मोकळेपणाने घरच्यांशी बोललास. त्यांनी समजून घेतलं आणि आयुष्याची मजा घ्यायला नाटककर्मी म्हणून मुंबईत दाखल झालास; घरच्यांचा आशीर्वाद, मेहनतीची तयारी, अंगभूत जिद्द आणि बहरणारं टॅलेंट घेऊन... त्याचं फलित म्हणून त्या वर्षीच्या यूथ फेस्टिव्हलमध्ये तू लिहिलेल्या बारा स्कीट अंतिम फेरीत आल्या. त्यातल्या अनेक स्कीटना पुरस्कार मिळाले. मग आपला बहुरूपी यूथकर्मी विशाल बांदल तुला म्हणाला, की आशिष पाथरेंना भेट. बघ त्यांच्यासोबत लिहायला मिळतंय का?तू आलास. मला नीट आठवतंय... एक विशी-पंचविशीचा, ‘भाई, एक संधी द्या... सोनं माझ्याकडे आहेच’ असं डोळ्यांनीच सांगणारा, समोरच्याचं नीट ऐकून घेणारा, सतत नवनवीन शिकणारा पोरगा माझ्यासमोर. तेव्हा ‘दिल दोस्ती दुनियादारी’ सुरू होत होती. मी तुला माझ्यासोबत काम करायची ऑफर दिली. तू स्वीकारलीस. मग आपण जेवलो आणि तू झोपलास. उठल्यावर खजीलबिजील होऊ लागल्यावर मी म्हणालो, ‘इथे असंच काम होतं.’ त्यानंतर आपण खूप काम केलं एकत्र. ‘फ्रेशर्स’, ‘कट्टीबट्टी’सारख्या मालिका, ‘कुलकर्णी व्हर्सेस कुलकर्णी’ हा सिनेमा आणि अनेक इव्हेंट मी तुझ्यासोबत केले. तुझी चिकाटी, वक्तशीरपणा, कामावरची अतोनात श्रद्धा यांसारख्या अनेक गुणांनी नेहमीच मला चकित केलंय. तेव्हाही कुठली मेथड नसताना स्वतःची मेथड बनवून आपण काम करायचो आणि अर्थात आपला कॉमन इंटरेस्ट असलेला चेंडूफळीचा खेळही खेळायचो. अजून खेळतोय. या सगळ्या सफरीत तुझं ‘लंबी रेस का घोडा’पण माझ्या लक्षात आलं होतं.इथून तू थेट सांधा बदललास आणि ‘अंजली’ नावाच्या मालिकेत ‘ग्लुकोज’ ही बऱ्यापैकी लांबीची भूमिका केलीस. एका मराठी वाहिनीवर ‘ती परत आलीय’ मालिका आली आणि मग काय बाबा, पम्या हिरो झाला! ‘हास्यजत्रा’ नावाचा शो आला. तू आणि श्रमेश या रत्नागिरीच्या टोळभैरवांनी जोडी जमवली आणि अख्खी जनता हसवून हसवून दमवली. काय समजलीव? सचिन मोटे आणि सचिन गोस्वामींसारख्या विनोद पुरुषोत्तमांचा भरवसा कमावणं हे एकाच वेळी जिकिरीचं आणि पुण्याचं काम. ते तुम्ही साध्य केलंत. तुमची कॅरेक्टर काही बघण्यातून आली आणि बरीचशी तुमच्या जगण्यातून आली. महाराष्ट्राच्या मातीतला एक वेगळा फ्लेवर तुम्ही मराठी टेलिव्हिजनवर रुजवलात आणि शिवलकर-बेटकर जोडगोळी आंब्या-फणसाइतकी सर्वदूर झाली... त्यानंतर पम्या तू मागे काय बाजूलासुद्धा वळून बघितलं नाहीस. ‘हम बने तुम बने’सारखी कल्ट मालिका अमोल पाटीलसोबत लिहिलीस. ‘लाडकी विहीण योजना’सारखं नाटक लिहिलंस. ‘थेट तुमच्या घरातून’ या नाटकात काम करतोयस. ‘चिकी चिकी बुबूम बुम’ या सिनेमात काम केलंस. आणखी एक नवा सिनेमा तुझा येऊ घातलाय... अँड मेनी मोअर टू कम..पम्या, तू कामाचे पैसे मिळवतोस; पण पैशासाठी काम नाही करीत. तुझ्या जवळच्या सगळ्यांचं भलं व्हावं, अशी तुझी मनापासूनची इच्छा असते. गावाशी असलेल्या तुझ्या ॲटॅचमेंटमुळे म्हामुरवाडीत मोठं घर बांधलंस. आई-वडिलांच्या स्वप्नाला आकार दिलास. त्या घरात तू परदेशापेक्षा जास्त रमतोस.तुझ्या जगण्याचं एकच म्हणणं आहे, ‘वर्तमानात जगा.’ तू खऱ्या अर्थाने ते जगतोयस. ‘थार’ गाडी घेऊन मित्रांसोबत चार चाकांनी हुंदडतोस. खोलात जाण्याच्या तुझ्या स्वभावानुसार स्कूबा डायव्हिंग करतोस. पॅरासेलिंग करतोस. बंजी जंपिंग करतोस. रिव्हर राफ्टिंग करतोस. पॅराग्लायडिंगच्या परीक्षा देतोस. जंगल ट्रॅक-मड ट्रॅकवर ऑफरोड ड्रायव्हिंग करतोस... स्काय डायव्हिंग राहिलंय; पण ते तू लवकरच करशील. कारण कुठलीही उडी घ्यायला तू घाबरत नाहीस. एकीकडे काम आणि दुसरीकडे विश्राम जपत तू जगण्याची पॉझिटिव्ह मजा घेतोस. तुला मदत करणाऱ्यांच्या तू कायम ऋणात असतोस आणि इतरांना मदत करायला कायम तयार असतोस.पम्या, तुझ्यातली आणखी एक गोष्ट मला नेहमीच भावते, ती म्हणजे यश मिळाल्यानंतरही तुझ्या स्वभावात न आलेला बदल. प्रसिद्धीच्या झगमगाटात माणसं अनेकदा स्वतःपासून आणि आपल्या माणसांपासून दूर जातात; पण तू जमिनीवर पाय घट्ट रोवून आहेस. नव्या माणसांना भेटणं, त्यांच्याकडून शिकणं, मित्रांसोबत मनमुराद वेळ घालवणं आणि प्रत्येक अनुभवातून काहीतरी वेगळं मिळवणं, हा तुझा स्वभाव आहे. तुझ्यासाठी आयुष्य म्हणजे केवळ करिअरची शर्यत नाही, तर प्रत्येक क्षणाचा आनंद घेत पुढे जाण्याचा प्रवास आहे. म्हणूनच तू कलाकार म्हणून जितका आवडतोस तितकाच माणूस म्हणूनही जवळचा वाटतोस.मित्रा आणखी काय हवंय आयुष्यात? ‘हास्यजत्रे’च्या निमित्ताने जग फिरतोयस. लोकांना तुझं काम आवडतंय. आई-वडिलांना, भावाला तुझा अभिमान वाटतोय. मित्रांना तुझं कौतुक आहे. तुला आणि तुझ्या कामाला एकमेकांबद्दल रिस्पेक्ट आहे. बस्स!!!सुरुवातीला म्हटलं तसंच, ‘शहाणा वेडा राहा, भेटूच!’aashish.pathre@gmail.comलेखक दिग्दर्शक असून पटकथा लेखनही करतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.