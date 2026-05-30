Premium|US Iran war impact on Dubai tourism : युद्धाचा ‘दुबई ब्रँड’ला मोठा फटका; पर्यटकांची पाठ अन् अब्जावधींच्या गुंतवणुकीचे निर्णय लांबणीवर!

डॉ. अमिताभ सिंगअमेरिका-इराण युद्धामुळे मोठ्या मेहनतीने अन् काळजीपूर्वक उभारण्यात आलेल्या दुबईच्या जागतिक प्रतिमेला मोठा हादरा बसला आहे. मात्र, तो कायमस्वरूपी असेलच असे नाही. युद्धामुळे 'दुबई ब्रँड'चा शेवट झाला नसला, तरी आता तो पुन्हा उभा राहण्याचा वेग सुरळीत सुरक्षा व्यवस्था, पर्यटकांचा विश्वास आणि सरकारच्या धोरणात्मक प्रतिसादांवर अवलंबून असेल.सुरक्षा, सुनिश्चितता आणि ऐषोराम अन् आलिशान श्रीमंती अनुभव अशा तीन परस्परसंबंधित आश्वासनांवर दुबईची ब्रॅण्ड व्हॅल्यू अवलंबून होती. मात्र, इराणच्या हल्ल्यांमुळे आणि त्यानंतरच्या परिणामांमुळे या कथेलाच थेट हादरा बसला. हॉटेल, वाहतूक व्यवस्था आणि महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांचे दिसण्याइतपत झालेले नुकसान, त्याची जागतिक स्तरावर प्रसारित झालेली छायाचित्रे, व्हिडिओ आणि वृत्तांकन तसेच प्रत्यक्षदर्शींचा हवाला देऊन केलेल्या बातम्यांमुळे 'अशांत विभागातील शांत प्रदेश' म्हणून असलेले दुबईचे महत्त्व चांगलेच कमी झाले आहे. आंतरराष्ट्रीय पर्यटक आणि लक्झरी ब्रॅण्ड्स नेहमीच किंमत आणि स्टाईलबरोबरच सुरक्षा अन् गैरसोय यावर आधारित निर्णय करत असतात. मात्र, या युद्ध संघर्षाचा फटका प्रामुख्याने दुबईच्या प्रतिष्ठेला बसला. परिणामी अनेक सहली रद्द झाल्या, विविध आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम पुढे ढकलले गेले आणि दुबईकडे वळणारा पर्यटकांचा ओघही काही प्रमाणात मंदावला.तत्काळ आर्थिक परिणामयुद्ध संघर्षाचा तत्काळ झालेला परिणाम म्हणजे ऐच्छिक खर्चात झालेली कपात. लक्झरी शॉपिंग आणि पर्यटन-आदरातिथ्य ही दोन क्षेत्रे दुबईच्या ब्रॅण्डची मुख्य आधारस्तंभ होती. मात्र, युद्ध संघर्षानंतर पर्यटकांची उपस्थिती आणि विक्री अशा दोन्हींत अचानक मोठी घट झाली. तेथील विमान प्रवासावर निर्बंध आले आणि कार्यक्रमांचे वेळापत्रकही बिघडल्याने पर्यटन उद्योगाला मोठा फटका बसला. विमाने रद्द झाल्यामुळे विशेषतः विशिष्ट कार्यक्रमांवर आधारित पर्यटन आणि अल्पकालीन मुक्काम करणाऱ्या पर्यटकांवर त्याचा अधिक परिणाम झाला. परिणामी अनेक सहली रद्द झाल्या, परिषदांचे आणि व्यावसायिक कार्यक्रमांचे नियोजन पुढे ढकलले गेले. आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी नवीन दुकाने किंवा प्रादेशिक कार्यालये सुरू करण्याचे निर्णयही लांबणीवर टाकले. पर्यटन क्षेत्राखेरीज दीर्घकालीन भांडवल प्रवाह येण्यासाठी दृष्टिकोन महत्त्वाचा असतो. सर्व गोंधळात तिथे उच्च किमतीचे बांधकाम व्यवसाय-व्यवहारही मंदावले आणि गुंतवणूकदारांकडून केल्या जाणाऱ्या चर्चाही अधिक चौकस झाल्या. तेथील असलेल्या धोक्यासंदर्भात संस्थात्मक गुंतवणूकदारांमध्येही चिंता दिसून आली.परिस्थिती सुधारण्यासाठी साह्यभूत बाबीयुद्धामुळे निर्माण झालेल्या मोठ्या हादऱ्यानंतरदेखील अनेक मूलभूत वैशिष्ट्यांमुळे दुबईला दिलासा मिळाला. या अमिराती देशाची अर्थव्यवस्था तुलनेत वैविध्यपूर्ण असून सरकारकडे मोठा राजकोषीय निधी आणि प्रशासकीय पकड आहे. त्यामुळे तत्काळ नुकसानीची भरपाई-दुरुस्ती करणे तसेच योग्य पावले उचलणे सहज शक्य आहे. देशांतर्गत खर्च आणि विभागीय व्यवसाय चक्र हेदेखील अत्यंत महत्त्वाचे असून ते क्षेत्र लवकरच पूर्ववत झाले. त्यातून त्यांची क्षमता दिसून येत असून त्यातूनच मोठे आर्थिक हादरेही ते पचवू शकतील, असे चित्र स्पष्टपणे दिसते. दुबईतील दीर्घकालीन प्रकल्प, परदेशी गुंतवणुकीवर नियामकांतर्फे दिल्या जाणाऱ्या सवलती आणि विभागातील दळणवळण-साठवणूक आणि अर्थ-वित्तीय क्षेत्राचे हब ही त्यांची भूमिका, यामुळे त्यांना चांगला आधार मिळत आहे. म्हणूनच दुबई ब्रॅण्ड संपूर्ण कोलमडून पडेल, असे दिसत नाही. वन्यजीव कॉरिडॉर आणि प्रगतीचा समतोल कसा साधणार?.दुबई ब्रॅण्डच्या उभारीसाठीचा वेळ आणि प्रसंगसध्याचा वादंग आणि सरकारचा धोरणात्मक प्रतिसाद पुढे काय चित्र दाखवतो, अशा अनेक घटकांवर दुबई ब्रॅण्डची पुनर्स्थापना अवलंबून आहे. जर अमेरिका आणि इराण यांच्यात खरोखर त्वरेने युद्धबंदी झाली अन् परिस्थिती पूर्वपदावर आली, तर दुबईत पुनर्बांधणी वेगाने सुरू होईल. कार्यक्रम आणि हवाई वाहतुकीसाठी सवलती दिल्या जाऊ शकतील. पर्यटक अन् गुंतवणूकदार यांचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी मोठ्या संपर्क मोहिमा सुरू होतील. दुबई ही अवाढव्य मॉल, प्रचंड मोठी हॉटेल्स आणि तिथे होणारे विविध कार्यक्रम यासाठी ओळखली जाते. सध्या जरी त्याचे नुकसान झाले असले तरी त्या बाबी पटकन दुरुस्त करून त्या पुन्हा सुरू करणे दुबईला सहज शक्य आहे. मोठे कार्यक्रम, आलिशान मॉल आणि श्रीमंत दुकाने हे सारे पुन्हा सुरू करण्यासाठी सरकारने लक्ष दिल्यास काही महिन्यांतच तिथे पर्यटकांची पावले पुन्हा पडतील, यात शंका नाही.सहा ते अठरा महिन्यांत हळूहळू पुनर्स्थापनाजर युद्धाचा धोका कायम राहिला किंवा बाजारपेठेतील अस्थिरता दीर्घकाळ जाणवत राहिली, तर परिस्थिती पूर्वपदावर येण्यासाठी अधिक वेळ लागू शकतो. धोका कमी होताच पर्यटक आणि उच्च उत्पन्न गटातील खरेदीदार पुन्हा मोठ्या संख्येने दुबईकडे वळतील; पण बांधकाम क्षेत्रातील गुंतवणूक, मालमत्तांचे मूल्यांकन आणि नवीन प्रादेशिक मुख्यालयांच्या स्थापनेसाठी संस्थात्मक विश्वास पुन्हा निर्माण होण्यास काही काळ जाऊ शकतो. अशा परिस्थितीत सरकारचा सातत्यपूर्ण पाठिंबा आणि सहजपणे जाणवणारी विश्वासार्ह सुरक्षेची हमी आवश्यक आहे. त्यामुळेच गुंतवणूकदार आपली हमी तसेच आश्वासने पुन्हा सुरू करू शकतात किंवा ती वाढवू शकतात.परंतु संघर्ष अधिक तीव्र झाला किंवा प्रादेशिक अस्थिरता दीर्घकाळ टिकून राहिली, तर दुबईच्या आर्थिक मॉडेलमध्येच मूलभूत बदल घडू शकतात. काही मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या आपली प्रादेशिक कार्यालये इतर सुरक्षित केंद्रांकडे हलवू शकतात. अतिउच्च उत्पन्न गटातील व्यक्ती आपल्या खर्चाच्या आणि गुंतवणुकीच्या पद्धती बदलू शकतात. परिणामी, पर्यटन आणि चैनीवर आधारित दुबईच्या विद्यमान विकास मॉडेलकडून अधिक वैविध्यपूर्ण आणि सेवा-केंद्रित अर्थव्यवस्थेकडे संक्रमण होण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते..वेगाने स्थिती पूर्ववतअर्थात आपली प्रतिष्ठा तातडीने सावरण्यासाठी प्रशासन तसेच खासगी क्षेत्रासमोर अनेक मार्ग आहेत. हानी पोहोचलेल्या पायाभूत सुविधांची जलद आणि पारदर्शक पद्धतीने पुन्हा उभारणी तसेच विमानतळ, हॉटेल आणि कार्यक्रमस्थळी कडक सुरक्षा व्यवस्था, या गोष्टीमुळे पर्यटकांचा आत्मविश्वास पुन्हा मिळेल. आर्थिक आणि नियमक सवलती, तात्पुरता व्हिसा, विमान कंपन्यांना अनुदान किंवा प्रोत्साहन, कार्यक्रमांसाठी विम्याची हमी, हॉटेल बुकिंग आणि कॉन्फरन्स यांना प्रोत्साहन यामुळे पुन्हा मागणी वाढू शकते. प्रमुख कार्यक्रम कायम ठेवण्यावर भर देणे, देखभाल-दुरुस्तीसाठी विशिष्ट कालमर्यादा आणि सगळे कामकाज सुरू होण्याची प्रत्यक्ष कृतीद्वारे दिलेली हमी, या मार्गाने सध्याचे प्रतिकूल वातावरण बदलले जाऊ शकेल. जलद विवाद निवाड्याद्वारे संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना हमी देणे, मालमत्ता हक्कांची खात्री देणे आणि विशिष्ट व्यवसायांना सातत्याची हमी देणे, या उपायांमुळे दुबई ब्रॅण्डची हळूहळू; पण विश्वासू मार्गाने पुनरभारणी होऊ शकते.दृश्यमानता आणि संस्था'दुबई ब्रॅण्ड' काही अंशी अनुभवाधारित (लक्झरी मॉल, हॉटेल कार्यक्रम इत्यादींचे आकर्षण) तसेच अंशतः संस्थात्मक (कर, नियम, व्यवसाय सुविधा) यांनी तयार झाला आहे. अनुभवाधारित बाबींचे होणारे नुकसान प्रत्यक्ष दिसते; पण त्याची पुनर्स्थापनादेखील लवकर करण्यात येते. उदाहरणार्थ, हॉटेल नवीन सुरू करता येते किंवा एखादी परिषद पुन्हा आयोजित करता येते. संस्थात्मक विश्वासाची पुनर्उभारणी करणे हे संथ गतीने होते आणि ती प्रक्रिया खोलवर असते. उदा., एकदा एखाद्या कंपनीने आपले प्रादेशिक कार्यालय दुसरीकडे नेण्याचे ठरवले किंवा बडी भांडवल गुंतवणूक तहकूब करण्याचे ठरवले, की त्या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होतात. हा फरक पाहिला की त्यातून असे दिसून येते, की काही तातडीच्या आणि पटकन दिसणाऱ्या उपायोजनांसह स्थिर आणि विश्वासार्ह अशी दीर्घकालीन हमी, या दोन्ही गोष्टी दुबईतील मॉल आणि अन्य बाबींमध्ये ग्राहक परत येण्यासाठी आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी अत्यावश्यक आहेत. 