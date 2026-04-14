Premium|Long-term investing discipline : सातत्य, संयम आणि शिस्त हीच दीर्घकालीन यशाची गुरुकिल्ली

राजीव ठक्करसध्याच्या अस्थिर जागतिक परिस्थितीत सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक कशी करावी, आहे ती गुंतवणूक काढून घ्यावी की तशीच पुढे सुरू ठेवावी, असे अनेक प्रश्न पडत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, पराग पारिख म्युच्युअल फंडाचे सीआयओ राजीव ठक्कर यांची ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागार वसंत कुलकर्णी यांनी खास ‘सकाळ मनी’साठी घेतलेली मुलाखत...प्रश्न : जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाने काही दिवसांपूर्वी प्रतिबॅरल १०० डॉलरचा महत्त्वाचा टप्पा ओलांडला. एक निधी व्यवस्थापक म्हणून तुम्ही या घडामोडीकडे कसे पाहता आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचे काय परिणाम होतील?ठक्कर : कच्च्या तेलाच्या किमतीने प्रति बॅरल १०० डॉलरचा टप्पा ओलांडल्यामुळे निश्चितच चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मात्र, १९९० किंवा २००७ मधील इराक युद्धाच्या काळाशी तुलना करता, आजच्या घडीला जागतिक आर्थिक क्रियाकलापात तेलाचा वाटा तुलनेने कमी झाला आहे. पर्यायी इंधन स्रोतांचा विकास, ऊर्जा कार्यक्षमतेत वाढ आणि तांत्रिक प्रगतीमुळे अर्थव्यवस्था तेलावर पूर्णपणे अवलंबून राहिलेली नाही. भारताच्या संदर्भात पाहिले, तर परिस्थिती अधिक मजबूत आहे. देशाचा परकी चलनसाठा आता अंदाजे एका वर्षाच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीसाठी पुरेसा आहे. याउलट, पूर्वीच्या काळात हा साठा केवळ एक ते दोन आठवड्यांच्या आयातीपुरताच मर्यादित होता. ही एक अत्यंत सकारात्मक आणि महत्त्वाची सुधारणा आहे.जागतिक स्तरावरही तेलाचा कोणताही संरचनात्मक तुटवडा नाही. रशिया, व्हेनेझुएला, पश्चिम आशिया आणि अमेरिकेतील शेल तेल व वायू उत्पादनामुळे पुरेसा पुरवठा उपलब्ध आहे. सध्याच्या अडचणी या मुख्यतः भू-राजकीय स्वरूपाच्या आहेत. रशियन तेलावरील निर्बंध, पश्चिम आशियातील वाढता तणाव, तसेच व्हेनेझुएलाकडून होणारा खंडित पुरवठा हे घटक तात्पुरते असून, दीर्घकालीन दृष्टीने त्यांचा परिणाम मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे. गुंतवणुकीच्यादृष्टीने पाहता, अशा घटना गतिरोधक म्हणून काम करतात. त्या अल्पकालीन अस्थिरता निर्माण करतात; पण काही आठवडे किंवा महिन्यांत परिस्थिती पुन्हा स्थिर होण्याची अपेक्षा असते. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी घाबरून निर्णय घेण्याऐवजी संयम राखणे अधिक योग्य ठरेल..प्रश्न : केवळ फ्लेक्सी कॅप फंड गटात नव्हे, तर संपूर्ण सक्रियपणे व्यवस्थापित म्युच्युअल फंडांमध्ये पराग पारिख फ्लेक्सी कॅप हा सर्वांत मोठा फंड आहे. तुम्ही या फंडाशी स्थापनेपासून जोडलेले आहात. या प्रवासाबद्दल काय सांगाल?ठक्कर : आमचा फंड २०१३ मध्ये सुरू झाला. त्या वेळी आम्ही ‘पराग पारिख लाँग टर्म व्हॅल्यू फंड’ या नावाने ‘एनएफओ’ (न्यू फंड ऑफर) बाजारात आणला होता. सुरुवातीला या फंडाची मालमत्ता सुमारे ४०० कोटी रुपये होती. फेब्रुवारी २०२६ अखेर हा फंड १.३४ लाख कोटी रुपयांहून अधिक मालमत्ता व्यवस्थापित करत आहे, हा आमच्यासाठी अत्यंत अभिमानास्पद आणि प्रेरणादायी प्रवास आहे. पराग पारिख ही मूलतः एक पारंपरिक दलाली पेढी होती. पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट सर्व्हिसेससह विविध वित्तीय सेवा देत असताना, आमच्या प्रवर्तकांनी या व्यवसायाचे रूपांतर मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनीत (म्युच्युअल फंड) केले. आमचे फंड हाऊस पूर्णपणे स्वदेशी आहे. आम्हाला टाटा, बिर्ला, एचडीएफसी किंवा आयसीआयसीआय यांसारख्या मोठ्या उद्योगसमूहांचे पाठबळ नव्हते. सुरुवातीला आमची ओळख मुंबईतील निवडक गुंतवणूकदारांपुरतीच मर्यादित होती. त्यामुळे पहिल्या काही वर्षांत आम्ही शाखाविस्तार किंवा रिलेशनशिप मॅनेजर नेमण्यावर भर न देता, केवळ कामगिरी आणि पारदर्शकतेवर लक्ष केंद्रित केले. वेबसाइट, माध्यमांतील मुलाखती आणि यूट्यूब चॅनेलसारख्या माध्यमांतून आम्ही आमचे विचार गुंतवणूकदारांपर्यंत पोहोचवले. आम्ही नियमितपणे युनिटधारकांची वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेतो, ज्यामध्ये गुंतवणूकदारांचा थेट सहभाग असतो. पारदर्शक प्रश्नोत्तरांमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये विश्वास आणि जागरूकता निर्माण झाली. सातत्यपूर्ण कामगिरी आणि कमी जोखमीच्या दृष्टिकोनामुळे आमच्या व्यवस्थापनाखालील मालमत्तेत सातत्याने वाढ झाली, ३०० कोटी रुपयांच्या ‘एनएफओ’पासून सुरू झालेला प्रवास १,००० कोटी, ३,००० कोटी, १०,००० कोटी आणि पुढे एक लाख कोटी रुपयांच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचला.भांडवल बाजार नियामक ‘सेबी’च्या नियमांनुसार, या फंडाचे फ्लेक्सी कॅप म्हणून वर्गीकरण करण्यात आले. पूर्वी आमच्या पोर्टफोलिओपैकी ३०-३३ टक्के गुंतवणूक परदेशी कंपन्यांमध्ये होती. मात्र, फेब्रुवारी २०२२ मध्ये ‘सेबी’ आणि रिझर्व्ह बँकेने परदेशी गुंतवणुकीवर निर्बंध घातल्यानंतर हा हिस्सा ८ ते ११ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित राहिला. तरीही, भारतीय शेअरमध्ये योग्य निवड करून आम्ही चांगला परतावा मिळविण्यात यशस्वी ठरलो आहोत. भू-राजकीय घटना, नोटाबंदी, जीएसटीतील बदल आणि कॉर्पोरेट करकपात यांसारख्या घटनांचा भारतीय बाजारावर परिणाम होतो. जागतिक वैविध्यामुळे, एका बाजारातील अस्थिरतेचा परिणाम दुसऱ्या बाजारातील स्थैर्याने काही प्रमाणात संतुलित होतो. त्यामुळे एकूण पोर्टफोलिओची अस्थिरता कमी होते आणि गुंतवणुकीचा प्रवास अधिक सुलभ होतो. सध्या आम्ही आमच्या धोरणाचा पुनर्विचार करत आहोत. परदेशी गुंतवणुकीसाठी ‘ईटीएफ’चा वापर करावा, की थेट शेअरमध्ये गुंतवणूक करावी, याचा विचार सुरू आहे. नियामक मर्यादा आणि रिडम्प्शन प्रक्रियेवरील अटी लक्षात घेता, हा विषय आमच्या चर्चेत आहे.प्रश्न : गुंतवणूकदारांसाठी काय संदेश द्याल?ठक्कर : गुंतवणूकदारांचा परतावा हा केवळ बाजाराच्या कामगिरीवर अवलंबून नसून, त्यांच्या आर्थिक वर्तनावर आणि मालमत्ता वाटपाच्या शिस्तीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असतो. एक सामान्य समस्या अशी आढळते, की गुंतवणूकदारांकडे एकतर खूप जास्त शेअर असतात किंवा अजिबात नसतात म्हणजेच संतुलित मालमत्ता वाटपाकडे दुर्लक्ष केले जाते. अलीकडे जानेवारी महिन्यात सोन्यात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक झाली. यावरून असे दिसते, की गुंतवणूकदार नेहमीच ज्या मालमत्तावर्गात तेजी आहे, त्याच ठिकाणी गुंतवणूक करतात. बाजार आधीच तेजीत असताना गुंतवणूक करणे म्हणजे प्लॅटफॉर्मवर न थांबणाऱ्या गाडीत उडी मारण्यासारखे आहे, ज्यात नुकसान होण्याचा धोका जास्त असतो. गुंतवणूकदारांनी प्रथम आपले आर्थिक उद्दिष्ट निश्चित करणे गरजेचे आहे, त्यानुसार योग्य मालमत्तावर्ग आणि गुंतवणुकीचे साधन निवडून योग्य वेळी (लवकर) शिस्तबद्ध पद्धतीने गुंतवणूक सुरू करणे आवश्यक आहे. सातत्य, संयम आणि शिस्त हीच दीर्घकालीन यशाची गुरुकिल्ली आहे.जागतिक वैविध्यामुळे, एका बाजारातील अस्थिरतेचा परिणाम दुसऱ्या बाजारातील स्थैर्याने काही प्रमाणात संतुलित होतो. त्यामुळे एकूण पोर्टफोलिओची अस्थिरता कमी होते आणि गुंतवणुकीचा प्रवास अधिक सुलभ होतो.-राजीव ठक्कर, सीआयओ, पराग पारिख म्युच्युअल फंड.भारतीय शेअर बाजारात सध्या आशावाद आणि सावधगिरी यांचे अनोखे संतुलन दिसून येत आहे. मजबूत आर्थिक पाया, वाढती देशांतर्गत मागणी आणि सुधारणारी पतस्थिती यामुळे गुंतवणुकीच्या नव्या संधी निर्माण होत असताना, जागतिक अनिश्चितता गुंतवणूकदारांना अधिक सजग राहण्याचा इशारा देत आहे. या पार्श्वभूमीवर, मिड-कॅपमधील गुंतवणुकीच्या संधी, केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे परिणाम आणि नव्याने सादर झालेल्या मिड-कॅप फंडाबाबत ट्रस्ट म्युच्युअल फंडाचे सीईओ संदीप बागला यांची ‘सकाळ मनी’साठी ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागार वसंत कुलकर्णी यांनी घेतलेली ही मुलाखत...प्रश्न : सध्या बाजाराकडे गुंतवणुकीच्या दृष्टिकोनातून कसे पाहता?बागला ः आजच्या बाजारात तेजी आणि अल्पकालीन अस्थिरतेचे मिश्रण दिसून येत आहे. भारताची अर्थव्यवस्था सुदृढ आहे, महागाई रिझर्व्ह बँकेच्या लक्ष्याच्या मर्यादेत आहे. बँकांकडून कर्जवाटप वाढत आहे आणि ग्राहकांची क्रयशक्ती टिकून आहे. यामुळे कंपन्यांच्या नफ्यावरील विश्वासाला बळ मिळत आहे. त्याच वेळी, एआय-संबंधित बदल आणि भू-राजकीय तणावासारखे नवे धोके गुंतवणूकदारांना सावध राहण्यास प्रवृत्त करत आहेत. पश्चिमेकडील देशांमधील सातत्यपूर्ण महागाई आणि मध्यवर्ती बँकांच्या अनिश्चित हालचालींमुळे बाजारात अस्थिरता कायम आहे. एकूणच, शेअर बाजाराबाबतचा आशावाद आणि धोक्यांविषयीची सावधगिरी यांच्यात संतुलन दिसून येत आहे. लार्ज-कॅप कंपन्यांचे मूल्यांकन जास्त असले, तरी त्यांची कमाई स्थिर आहे आणि ताळेबंद मजबूत आहेत. मिड-कॅप शेअर तुलनेने अधिक आकर्षक भावात दिसत आहेत आणि पतपुरवठा सुलभ झाल्याने व मागणी वाढल्याने त्यांच्या कमाईत सुधारणा होत आहे. मिड-कॅपमधील तरलता परत येत आहे आणि उच्च निव्वळ संपत्तीधारक (एचएनआय), संस्थात्मक गुंतवणूकदार या क्षेत्रात गुंतवणूक करत आहेत. उद्योगक्षेत्रानुसार, वाढती मागणी आणि क्षमता विस्तारासाठी भांडवली खर्च वाढल्यामुळे ग्राहकोपयोगी वस्तू आणि काही औद्योगिक क्षेत्रांची कामगिरी चांगली आहे. वित्तीय क्षेत्रात विशेषतः मध्यम आकाराच्या बँका आणि बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था (एनबीएफसी) यांच्या मालमत्तेची गुणवत्ता सुधारत आहे आणि नफ्यातही वाढ होत आहे. आरोग्यसेवा आणि निवडक तंत्रज्ञान कंपन्यांसारखी संरक्षणात्मक (defensive) क्षेत्रे स्थिर आहेत, कारण त्यांची कमाई आर्थिक चढ-उतारांशी कमी निगडित असते. असे असले तरी, बाह्य धोके दुर्लक्षित करता येणार नाहीत. चीनची मंदावलेली अर्थव्यवस्था, अमेरिकेतील व्याजदरांतील अनिश्चितता आणि चलनांतील चढ-उतार यामुळे गुंतवणूकदार अधिक सावध होत आहेत. त्यामुळे ते दर्जेदार कमाई, कमी कर्ज आणि चांगल्या सुशासन असलेल्या कंपन्यांना प्राधान्य देत आहेत. भारताची देशांतर्गत मागणी मजबूत असली, तरी नजीकच्या काळात अस्थिरतेचे टप्पे आणि असमान कामगिरी दिसू शकते. दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी शिस्तबद्ध गुंतवणूक, गुणवत्तेवर लक्ष आणि सक्रिय जोखीम व्यवस्थापन हे योग्य धोरण ठरते.प्रश्न : नव्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पातून कोणत्या गुंतवणूक संधी उपलब्ध झाल्या आहेत, असे वाटते?बागला ः नव्या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प गुंतवणूक-आधारित विकासाचा मार्ग अधिक मजबूत करणारा आहे. त्यामुळे म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांसाठी अनेक संधी निर्माण झाल्या आहेत. पायाभूत सुविधा, ऊर्जा पारेषण आणि ग्राहकांच्या क्रयशक्तीला चालना देण्यावर भर देण्यात आला आहे, ज्यामुळे सार्वजनिक आणि खासगी गुंतवणुकीसाठी नवी दिशा मिळते. रस्ते, रेल्वे, लॉजिस्टिक्स आणि शहरीकरण प्रकल्पांवरील वाढीव खर्चामुळे पायाभूत सुविधा आणि भांडवली वस्तू क्षेत्राला फायदा होण्याची शक्यता आहे. उपकरण निर्माते, विशेष साहित्य पुरवठादार आणि प्रकल्प वित्तपुरवठा करणाऱ्या वित्तीय कंपन्यांमध्ये गुंतवणुकीची संधी उपलब्ध होते. ऊर्जा संक्रमणावरही विशेष भर देण्यात आला आहे. नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हायड्रोजन आणि ईव्ही चार्जिंग क्षेत्रात वाढीव तरतूद करण्यात आली आहे. सौर उत्पादन, ऊर्जा साठवण, पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि संबंधित सेवांमधील कंपन्यांना दीर्घकालीन मागणीचा फायदा होऊ शकतो. डिजिटल अर्थव्यवस्था देखील आकर्षक दिसत आहे. डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि फिनटेकवर भर असल्यामुळे पेमेंट प्लॅटफॉर्म, सॉफ्टवेअर सेवा आणि टेक कंपन्यांसाठी संधी वाढतात. ग्रामीण भागातील खर्च आणि आर्थिक समावेशनामुळे ग्राहकवर्ग शहरांच्या पलीकडे विस्तारत आहे, ज्यामुळे लहान शहरांवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या ग्राहक कंपन्या आणि वित्तीय सेवांना फायदा होतो. थोडक्यात, अर्थसंकल्पातील पायाभूत सुविधा, हरित ऊर्जा आणि डिजिटल विकास यांवरील भरामुळे बहु-क्षेत्रीय गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण झाले आहे..प्रश्न : तुमच्या मिड-कॅप फंडाच्या ‘एनएफओ’बद्दल काय सांगाल?बागला ः आमचे फंड हाउस नवे असल्यामुळे भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’ने उपलब्ध करून दिलेले सर्व फंड गट आमच्याकडे अद्याप नाहीत. त्यामुळे उपलब्ध संधी आणि मूल्यांकन लक्षात घेऊन आम्ही ‘एनएफओ’ सादर करत आहोत. आम्ही एक केंद्रित मिड-कॅप फंड सुरू केला आहे, कारण आमचा विश्वास आहे, की काळजीपूर्वक निवड केल्यास मिड-कॅप कंपन्या दीर्घकालीन उत्तम परतावा देऊ शकतात. इतिहासात आर्थिक विस्तार, पत सुधारणा आणि कॉर्पोरेट नफ्याच्या वाढीच्या टप्प्यांमध्ये मिड- कॅपनी चांगली कामगिरी केली आहे. सध्याची परिस्थितीही मिड-कॅप गुंतवणुकीस अनुकूल वाटते. मिड-कॅपचे मूल्यांकन लार्ज-कॅपच्या तुलनेत वाजवी आहे. अनेक दर्जेदार कंपन्या आकर्षक भावात उपलब्ध आहेत आणि त्यांच्या कमाईत सुधारणा होत आहे. पतपुरवठ्याची परिस्थिती सुधारल्यामुळे मध्यम आकाराच्या कंपन्यांना स्वस्त वित्तपुरवठा मिळत आहे, ज्यामुळे त्यांचा नफा वाढण्यास मदत होते. अनेक मिड-कॅप कंपन्यांकडे स्केलेबल व्यवसाय मॉडेल्स, वेगवान व्यवस्थापन आणि बाजारातील हिस्सा वाढविण्याची क्षमता आहे. आमचा दृष्टिकोन गुणवत्ता, सखोल संशोधन, जोखीम नियंत्रण आणि सक्रिय पुनर्संतुलन यावर आधारित आहे, ज्यामुळे दीर्घकालीन वाढ साध्य करताना जोखीम कमी ठेवता येते. उत्तम तरलता आणि वाढते संस्थात्मक स्वारस्य यामुळे या क्षेत्राचे आकर्षण वाढत आहे. आमचा मिड-कॅप 'एनएफओ' हा दीर्घकालीन पोर्टफोलिओमध्ये मिड-कॅपचे महत्त्व अधोरेखित करतो. दर्जेदार कंपन्या आकर्षक भावात उपलब्ध आहेत आणि त्यांच्या कमाईत सुधारणा होत आहे. पतपुरवठ्याची परिस्थिती सुधारल्यामुळे मध्यम आकाराच्या कंपन्यांना स्वस्त वित्तपुरवठा मिळत आहे, ज्यामुळे त्यांचा नफा वाढण्यास मदत होते.- संदीप बागला, सीईओ, ट्रस्ट म्युच्युअल फंड(टीप : ही मुलाखत अमेरिका-इस्राईल-इराण युद्ध सुरू होण्यापूर्वी घेतलेली आहे.) 