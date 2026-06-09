Premium|FIFA World Cup stories : फिफा विश्वकरंडकातील थरारक कथा; ज्यांवर आजही विश्वास बसत नाही

श्वेता सरदेसाईफिफा विश्वकरंडकाचा इतिहास अनेक रोमांचक आणि अंगावर काटा आणणाऱ्या कथांनी भरलेला आहे. फुटबॉल हा केवळ मैदानावरील ९० मिनिटांचा खेळ नाही, तर तो मानवी स्वभाव, राजकीय डावपेच, नशिबाचे अजब खेळ आणि मैदानाबाहेरील महानाट्ये यांचा एक अद्भुत मिलाफ आहे. फिफा विश्वकरंडक! केवळ ९० मिनिटांचा खेळ आणि २२ खेळाडूंचा थरार? छे, मुळीच नाही! हा तर मानवी भावनांचा महापूर, अकल्पनीय पराक्रमाची शिखरे आणि कधीकधी मानवी बुद्धीला चक्रावून टाकणाऱ्या विचित्र घटनांचा जिवंत दस्तावेज आहे! फुटबॉलच्या या महाकुंभाने गेल्या काही दशकांमध्ये जागतिक क्रीडा जगताला असे काही हादरे दिले आहेत, ज्यांवर विश्वास ठेवणे केवळ कठीणच नाही तर अशक्य आहे! कुठे हुकूमशहांचे मैदानातील थेट हुकूम, तर कुठे केवळ एका गोलमुळे खेळाडूचा थेट करारच रद्द, मैदानातील हिंसक हाणामारी आणि अंतिम सामन्याच्या काही तास आधी स्टार खेळाडूचे रहस्यमय आजारपण... या आणि अशा अनेक थरारक कथांनी विश्वकरंडकाचा इतिहास रक्ताळलेला आणि तितकाच सोनेरी झाला आहे. .Premium|Zendunchi Phule Book: प्र.के. अत्रे यांची १०० वर्षीय 'झेंडूची फुले'..!.दोन देशांमधील चेंडूचा महासंग्राम!सन १९३०चा पहिलावहिला फिफा विश्वकरंडक आणि अंतिम सामन्यात समोरासमोर ठाकले होते दोन कट्टर शेजारी - उरुग्वे आणि अर्जेंटिना! त्यांच्यातील वैर इतके टोकाचे होते, की सामना सुरू होण्यापूर्वीच एका अजब आणि अभूतपूर्व वादाने जन्म घेतला. दोन्ही संघांनी एकाच फुटबॉलने खेळण्यास साफ नकार दिला! ‘चेंडू आमचाच हवा’ हा अर्जेंटिनाचा हट्ट, तर ‘आम्ही आमच्याच चेंडूने खेळणार,’ हा उरुग्वेची अट!सामना रद्द होण्याची भीती असतानाच, फिफाने अखेर एक अजब तोडगा काढला. पहिल्या हाफमध्ये अर्जेंटिनाचा चेंडू वापरला जाईल, तर दुसऱ्या हाफमध्ये उरुग्वेचा. आणि काय आश्चर्य! चेंडू बदलताच जणू नशीबच बदलले! पहिल्या हाफमध्ये अर्जेंटिनाने स्वतःच्या चेंडूच्या जोरावर २-१ अशी आघाडी घेतली. पण दुसऱ्या हाफमध्ये उरुग्वेचा चेंडू मैदानात आला, तसा उरुग्वेने अर्जेंटिनाचा पुरता धुव्वा उडवला आणि सामना ४-२ने जिंकून पहिला विश्वकरंडक स्वतःच्या नावावर केला! केवळ चेंडू बदलल्याने सामनाच बदलला, हे अद्भुतच म्हणावे लागेल!मुक्या प्राण्याने वाचवली इंग्लंडची अब्रू!सन १९६६मध्ये स्पर्धा सुरू होण्यास अवघे चार महिने शिल्लक असताना, लंडनमध्ये सार्वजनिकरित्या प्रदर्शनासाठी ठेवलेली मूळ ज्युल्स रिमेट विश्वकरंडकाची ट्रॉफी अचानक गायब झाली! संपूर्ण ट्रॉफीच चोरीला गेली, या बातमीने अवघे ब्रिटिश साम्राज्य हादरले, पोलिसांची झोप उडाली आणि सुरक्षा यंत्रणांना घाम फुटला. दरम्यान, चोरांनी तब्बल १५ हजार पाउंड्स खंडणीची मागणी करणारे पत्र पाठवले, त्यामुळे तणाव शिगेला पोहोचला. पण म्हणतात ना, देव तारी त्याला कोण मारी! चोरीच्या घटनेनंतर एका आठवड्याने लंडनच्या एका उपनगरात डेव्हिड कॉर्बेट नावाची व्यक्ती त्याच्या पिकल्स नावाच्या श्वानाला फिरवत होती. पिकल्स अचानक एका झाडापाशी गेला आणि जोरजोरात भुंकू लागला. तिथे वर्तमानपत्रात गुंडाळलेली एक जड वस्तू पडली होती. कॉर्बेट यांनी जेव्हा ते वर्तमानपत्र उघडून पाहिले तर काय, ती दुसरी तिसरी काही नसून चोरीला गेलेली मूळ विश्वकरंडक ट्रॉफी होती! एका मुक्या श्वानाने संपूर्ण इंग्लंडची आंतरराष्ट्रीय अब्रू वाचवली. पिकल्स एका रात्रीत ब्रिटनचा राष्ट्रीय नायक झाला, आणि त्याच वर्षी इंग्लंडने आपला पहिला आणि एकमेव विश्वकरंडक जिंकला!.गोल्डन गोल व खेळाडूची हकालपट्टी!दक्षिण कोरियाचा २००२मधील विश्वकरंडकाचा प्रवास जितका रोमहर्षक होता, तितकाच तो वादाच्या भोवऱ्यात सापडला होता! राउंड ऑफ १६च्या सामन्यात दक्षिण कोरियासमोर इटलीचे बलाढ्य आव्हान होते. सामना अतिरिक्त वेळेच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचला. त्या काळात गोल्डन गोलचा नियम होता - जो संघ पहिला गोल करेल, तो थेट विजयी... आणि मग तो सुवर्णक्षण आला! दक्षिण कोरियाचा फॉरवर्ड खेळाडू आह डंग-ह्वान याने हवेत झेप घेत एक अप्रतिम हेडर मारला आणि चेंडू थेट गोलपोस्टच्या जाळ्यात, आणि इटलीचा खेळ खल्लास! संपूर्ण दक्षिण कोरियात आनंदोत्सव सुरू असताना, इटलीमध्ये मात्र संतापाचा ज्वालामुखी फुटला. त्या काळात आह डंग-ह्वान हा इटलीच्याच पेरुगिया क्लबसाठी व्यावसायिक फुटबॉल खेळायचा. पराभवाच्या रागात पेरुगिया क्लबच्या अध्यक्षांनी त्याच रात्री त्याचा करार रद्द केला आणि ‘इटालियन फुटबॉल उद्ध्वस्त करणाऱ्या व्यक्तीला मी पगार देणार नाही!’ असे जाहीर केले. आपल्या देशासाठी ऐतिहासिक गोल केला म्हणून करार रद्द झालेला हा फुटबॉलच्या इतिहासातील एकमेव दुर्दैवी खेळाडू! अर्थात आह डंग-ह्वान याने गोल नोंदविताना आपल्या देशाची निष्ठा जपली.फिनोमॅनन रोनाल्डोची ती रहस्यमय ७२ मिनिटे!सन १९९८चा विश्वकरंडक अंतिम सामना - ब्राझील विरुद्ध फ्रान्स... जगातील सर्वोत्तम खेळाडूंपैकी एक फिनोमॅनन रोनाल्डो ब्राझीलला पुन्हा एकदा विश्वविजेता करणार होता, याबाबत कोणाच्याच मनात शंका नव्हती. पण सामन्याच्या काही तास आधी ब्राझीलच्या गोटात असे काही घडले, ज्याने फुटबॉल विश्वाला हादरवून सोडले! सामना सुरू होण्याच्या ७२ मिनिटे आधी जेव्हा खेळाडूंची अधिकृत यादी जाहीर झाली, तेव्हा त्यात रोनाल्डोचे नाव नव्हते. संपूर्ण जगात एकच खळबळ उडाली. तपासाअंती समोर आले, दुपारी झोपेत असताना रोनाल्डोला अचानक तीव्र झटके (फिट्स) आले होते आणि तो बेशुद्ध झाला होता. डॉक्टरांनी त्याला खेळण्यास सक्त मनाई केली होती. पण सामन्याच्या अवघ्या काही मिनिटे आधी रोनाल्डो अचानक स्टेडियमवर प्रकट झाला आणि खेळण्याचा हट्ट धरू लागला. त्याला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये घेतले खरे, पण मैदानात उतरलेला रोनाल्डो अत्यंत सुस्त आणि थकलेला दिसत होता! ब्राझीलने तो सामना ३-०ने गमावला. त्या ७२ मिनिटांत रोनाल्डोसोबत नक्की काय घडले होते आणि त्याला कोणाच्या दबावाखाली मैदानात उतरवले गेले, हे रहस्य आजही कायम आहे!.मॅराडोनाचा ‘हँड ऑफ गॉड’फुटबॉल जगतातील देव मानला जाणारा दिएगो मॅराडोना! १९८६च्या विश्वकरंडकातील अर्जेंटिना विरुद्ध इंग्लंड सामना म्हणजे मॅराडोनाच्या अद्भुत जादूचा जिवंत नमुना! सामन्याच्या ५१व्या मिनिटाला मॅराडोना याने इंग्लंडच्या गोलकीपरला चकवून आपल्या हाताने चेंडू गोलपोस्टमध्ये ढकलला! पंचांनी डोळे झाकून तो गोल घोषित केला. सामन्यानंतर जेव्हा वाद झाला, तेव्हा मॅराडोना मिश्कीलपणे म्हणाला, ‘‘तो गोल थोडा मॅराडोनाच्या डोक्याने आणि थोडा देवाच्या हाताने झाला होता!’’ पण हा कलंक पुसण्यासाठी त्याला फक्त चार मिनिटे लागली! ५५व्या मिनिटाला त्याने स्वतःच्या हाफमध्ये बॉलवर नियंत्रण मिळविले आणि वाऱ्याच्या वेगाने धावू लागला. इंग्लंडच्या एक-दोन नव्हे तर तब्बल पाच कसलेल्या खेळाडूंना आणि गोलकीपरला डाव्या-उजव्या बाजूने चकवून त्याने असा काही गोल केला, की त्या गोलला फिफाने अधिकृतपणे ‘शतकातील सर्वोत्तम गोल’ म्हणून घोषित केले. एकाच सामन्यात फसवणुकीचा नीचांक आणि कौशल्याचा उच्चांक गाठणारा असा खेळाडू पुन्हा होणे नाही!झिदानचे हेडबट व कारकिर्दीचा करुण शेवट!फ्रान्सचा महान जादुगार खेळाडू झिनेदिन झिदान याच्या कारकिर्दीतील २००६चा विश्वकरंडक शेवटचा आंतरराष्ट्रीय सामना ठरला. संपूर्ण जग या महानायकाला शानदार निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर पाहत होते. सामना अतिरिक्त वेळेत पोहोचला होता आणि गोलसंख्या १-१ अशी बरोबरीत होती. अचानक सामन्याच्या ११०व्या मिनिटाला संपूर्ण जग स्तब्ध झाले! इटलीचा डिफेंडर मार्को मॅटेराझी याच्याशी झिदानची काहीतरी शाब्दिक चकमक झाली. आणि अचानक अत्यंत रागात झिदान मागे फिरला आणि त्याने आपल्या डोक्याने मॅटेराझीच्या छातीवर इतका जोरात प्रहार (हेडबट) केला, की मॅटेराझी थेट जमिनीवर कोसळला! पंचांनी तात्काळ झिदानला रेड कार्ड दाखवून मैदानाबाहेर काढले. आपला शेवटचा सामना खेळणारा हा महान खेळाडू मान खाली घालून ट्रॉफीच्या बाजूने चालत मैदानाबाहेर गेला. नंतर मॅटेराझी याने कबूल केले, की त्याने झिदानच्या कुटुंबाबद्दल अत्यंत आक्षेपार्ह टिप्पणी केली होती. पण या महानायकाच्या कारकिर्दीचा असा दुःखद आणि हिंसक शेवट व्हावा? फुटबॉल चाहत्यांच्या काळजाचा थरकाप उडवणारा हा क्षण होता!.Premium|Nuclear Proliferation Crisis : अण्वस्त्रांची टांगती तलवार! अमेरिकेची इराणवरील कारवाई जागतिक शांततेसाठी की वर्चस्वासाठी?.स्वयंगोलने त्याचे प्राणच हिरावले...बरेचदा फुटबॉलचे चाहते चिडल्यानंतर बेशिस्त कृत्य करायला मागेपुढे पाहत नाहीत. हाच अनुभव १९९४च्या फिफा विश्वकरंडकाच्यावेळी असेच काहीसे घडले. यजमान देश असलेल्या अमेरिकेविरुद्धच्या कोलंबियाच्या दुसऱ्या गट सामन्यात आंद्रेस एस्कोबारकडून स्वयंगोल झाला. अमेरिकी मध्यरक्षक जॉन हार्क्सने दिलेल्या क्रॉसला (चेंडूच्या पासला) अडवण्यासाठी झेप घेताना, त्याने अनवधानाने चेंडू आपल्याच गोलपोस्टकडे वळवला. यामुळे अमेरिकेला १-० अशी आघाडी मिळाली, जी अखेरीस २-१ अशा विजयात रूपांतरित झाली. हा सामना गमावल्यामुळे कोलंबियाला बाद फेरी गाठण्यात अपयश आले. पुढील फेरीत प्रवेश करण्यासाठी कोलंबियाला त्यांच्या गटातील शेवटच्या सामन्यात स्वित्झर्लंडचा पराभव करणे आवश्यक होते. तसेच, पुढील फेरीत जाण्याची संधी मिळवण्यासाठी, त्याचवेळी सुरू असलेल्या दुसऱ्या सामन्यात अमेरिकेने रूमानियाचा पराभव करणेही गरजेचे होते. कोलंबियाने स्वित्झर्लंडचा २-० असा पराभव केला खरा, परंतु रूमानियाने अमेरिकेवर मिळवलेल्या १-० अशा विजयामुळे कोलंबिया ‘गट अ’मध्ये तळाच्या स्थानावर राहिला आणि स्पर्धेतून बाद झाला.स्पर्धा संपल्यानंतर, एस्कोबारने लास व्हेगास येथील आपल्या नातेवाइकांना भेटायला जाण्याऐवजी कोलंबियाला परतण्याचा निर्णय घेतला. १ जुलै १९९४च्या संध्याकाळी कोलंबिया विश्वकरंडकातून बाद होऊन पाच दिवस उलटल्यानंतर एस्कोबार आपल्या मित्रांसह मेडेलिन शहरातील एल इंडिओ नावाच्या नाइटक्लबमध्ये गेला. तिथे त्याचे मित्र वेगवेगळ्या दिशांना विखुरले. दुसऱ्या दिवशी पहाटे साधारणपणे तीनच्या सुमारास एस्कोबार एल इंडिओच्या पार्किंगमध्ये आपल्या गाडीत एकटाच बसला असताना तिथे तीन अज्ञात व्यक्ती आल्या. त्यांनी एस्कोबारशी वाद घालण्यास सुरुवात केली. त्यातील दोघांनी एस्कोबारवर पिस्तुलातून सहा गोळ्या झाडल्या. असे सांगितले जाते, की प्रत्येक गोळी झाडल्यानंतर मारेकऱ्याने ‘गोल!’ अशी आरोळी ठोकली होती. विश्वकरंडकाच्या सामन्याचे थेट प्रक्षेपण सुरू असताना, समालोचकाने जितक्या वेळा ‘गोल’ म्हटले होते, तितक्याच वेळा मारेकऱ्यानेही ही आरोळी दिली होती. त्यानंतर तो गट ट्रकमधून पळून गेला आणि एस्कोबार तिथेच रक्तबंबाळ अवस्थेत पडून राहिला. एस्कोबारला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तिथे ४५ मिनिटांनंतर वयाच्या २७व्या वर्षी त्याचा मृत्यू झाला.फिफा विश्वकरंडकाचा इतिहास अशा अनेक रोमांचक आणि अंगावर काटा आणणाऱ्या कथांनी भरलेला आहे. हे किस्से आपल्याला सांगतात, की फुटबॉल हा केवळ मैदानावरील ९० मिनिटांचा खेळ नाही, तर तो मानवी स्वभाव, राजकीय डावपेच, नशिबाचे अजब खेळ आणि मैदानाबाहेरील महानाट्ये यांचा एक अद्भुत मिलाफ आहे. खेळाडू बदलतील, नियम बदलतील, पण इतिहासाच्या पानात नाट्यमय प्रसंगांनी भरलेले हे किस्से क्रीडाप्रेमींच्या मनात नेहमीच जिवंत राहतील!श्वेता सरदेसाई पत्रकारितेच्या पुणेस्थित विद्यार्थिनी आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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