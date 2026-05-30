Premium|RBI rate impact on EMIs : आरबीआयचा एक निर्णय आणि गृहकर्जाचा हप्ता वाढला; जाणून घ्या ईएमआय वाढण्यामागचे नेमके गणित!

डॉ. अमेय खरेव्याजदर हा केवळ बँकेचा एक आकडा नसतो, तो तुमच्या महिन्याच्या बजेटशी, तुमच्या घराशी आणि तुमच्या दीर्घकालीन आर्थिक नियोजनाशी थेट जोडलेला असतो. आरबीआयचे निर्णय समजून घेणं म्हणजे स्वतःच्या अर्थकारणाची सूत्रं स्वतःच्या हाती ठेवणं.आरबीआय एखादा निर्णय घेते आणि तुमच्या घराचा हप्ता वाढतो, हे कसं घडतं? हे प्रत्येक कर्जदारानं समजून घेणं आवश्यक आहे. एक उदाहरण पाहू या. रमेश आणि सुनीतानं तीन वर्षांपूर्वी गृहकर्ज घेतलं होतं. त्यावेळी ईएमआय होता २२,५०० रुपये. पण गेल्यावर्षी बँकेचं पत्र आलं आणि ईएमआय वाढून २५,२०० रुपये झाला. त्यांनी काहीही केलं नव्हतं, तरीही हा बदल झाला; कारण काय? तर आरबीआयनं व्याजदर वाढवले होते. अशा परिस्थितीत आपण काय करू शकतो? मागच्या लेखात (बचत vs गुंतवणूक, ता. २३ मे) आपण बचत आणि गुंतवणूक यांच्यातला फरक पाहिला. त्या चर्चेत एक महत्त्वाचा धागा होता, तो म्हणजे व्याजदर. व्याजदर आपल्या बचतीवरचा परतावा ठरवतो, आणि त्याचबरोबर आपल्या कर्जाचा खर्चही ठरवतो. या लेखात आपण व्याजदर आणि ईएमआय यांचं नातं, आरबीआयचं त्यातील स्थान, आणि सर्वसामान्य कर्जदारानं काय लक्षात ठेवायला हवं, हे सोप्या भाषेत समजून घेणार आहोत.ईएमआय म्हणजे काय आणि तो कसा ठरतो?ईएमआय म्हणजे इक्वेटेड मंथली इन्स्टॉल्मेंट. दर महिन्याला एका निश्चित हप्त्यानं कर्जाची परतफेड करण्याची पद्धत. या हप्त्यात दोन भाग असतात. एक भाग म्हणजे मूळ रकमेची परतफेड (प्रिन्सिपल), आणि दुसरा भाग म्हणजे त्या रकमेवरचं व्याज (इंटरेस्ट). कर्जाच्या सुरुवातीच्या काळात व्याजाचा भाग जास्त असतो आणि मूळ रकमेचा भाग कमी. जसजशी कर्जाची परतफेड होत जाते, तसतसं हे प्रमाण उलटं होतं.ईएमआय तीन गोष्टींवर अवलंबून असतो. कर्जाची एकूण रक्कम, व्याजदर आणि परतफेडीचा कालावधी. यातली एक जरी गोष्ट बदलली, तरी ईएमआय बदलतो. व्याजदर वाढला की ईएमआय वाढतो, कमी झाला की ईएमआय कमी होतो. पण हा व्याजदर ठरवतं कोण?आरबीआय आणि रेपो रेटमागं काय घडतं?भारतीय रिझर्व्ह बँक ही देशाची मध्यवर्ती बँक आहे. बाजारात किती पैसा फिरतो, व्याजदर किती असावा, महागाईचा दर किती असावा या सगळ्या गोष्टींवर आरबीआय लक्ष ठेवते. यासाठी आरबीआय एक महत्त्वाचं साधन वापरते, ते म्हणजे रेपो रेट. रेपो रेट म्हणजे बँका आरबीआयकडून जे कर्ज घेतात त्यावरचा व्याजदर. जेव्हा आरबीआय रेपो रेट वाढवते, तेव्हा बँकांना महागाई जाणवते. त्यामुळे बँका ग्राहकांना देणाऱ्या कर्जावरचा व्याजदरही वाढवतात. त्यामुळे मग तुमचा ईएमआय वाढतो. हे साखळीप्रमाणे घडतं. उलट, आरबीआयनं रेपो रेट कमी केला, तर बँका कर्ज स्वस्त करतात आणि ईएमआय कमी होऊ शकतो.आरबीआय व्याजदर का बदलते? तर मुख्यतः महागाई नियंत्रणासाठी. महागाई जास्त झाली की आरबीआय व्याजदर वाढवते. त्यामुळे कर्ज महाग होतं, लोक कमी खर्च करतात आणि बाजारातली मागणी कमी होऊन महागाई आटोक्यात येते. हे एक नाजूक संतुलन असतं.व्याजदर बदलला तर काय होतं याचं एक उदाहरण पाहू या. समजा तुम्ही तीस लाख रुपयांचं गृहकर्ज २० वर्षांसाठी घेतलं आहे, तर त्याचा व्याजदर वेगवेगळा असल्यास ईएमआय कसा बदलतो ते पाहा :.व्याजदर (वार्षिक) मासिक ईएमआय (₹ ) एकूण व्याज (₹ )७ टक्के २३,२५९ २५,८२,१४०८ टक्के २५,०९३ ३०,२२,३२०९ टक्के २६,९९२ ३४,७८,०८०१० टक्के २८,९५० ३९,४८,०००यावरून हे लक्षात येतं, की व्याजदरातला ३ टक्क्यांचा फरक म्हणजे २० वर्षांत तब्बल १३ ते १४ लाख रुपयांचा फरक. एका महिन्याच्या ईएमआयमध्ये फरक छोटा वाटतो, पण दीर्घकाळात तो खूप मोठा असतो. म्हणूनच कर्ज घेताना व्याजदर किती आहे याकडे बारकाईनं लक्ष द्यायला हवं.तरंगता व्याजदर की स्थिर व्याजदर?गृहकर्ज घेताना दोन प्रकारचे व्याजदर असतात. स्थिर व्याजदर (फिक्स्ड रेट) म्हणजे कर्जाच्या संपूर्ण कालावधीत व्याजदर बदलत नाही. तुमचा ईएमआय ठरलेलाच राहतो. तरंगता व्याजदर (फ्लोटिंग रेट) म्हणजे बाजारातल्या व्याजदरानुसार तो बदलत राहतो. आरबीआयनं रेपो रेट बदलला, की तुमचा ईएमआय बदलू शकतो. स्थिर दराचा फायदा म्हणजे निश्चितता; नियोजन करणं सोपं जातं. पण जेव्हा व्याजदर कमी होतात, तेव्हा तुम्हाला त्याचा फायदा मिळत नाही. तरंगत्या दराचा फायदा म्हणजे, व्याजदर कमी झाल्यावर तुमचा ईएमआयही कमी होतो. पण व्याजदर वाढले तर ईएमआय वाढतो आणि बजेटवर ताणही येऊ शकतो. आजघडीला बहुतांश गृहकर्जं तरंगत्या दरानं दिली जातात, त्यामुळे आरबीआयचे निर्णय थेट तुमच्या खिशावर परिणाम करतात.ईएमआय वाढला तर बँक काय पर्याय देते?व्याजदर वाढल्यावर बँका साधारणतः दोन पर्याय देतात. पहिला पर्याय म्हणजे ईएमआय वाढवणं. दर महिन्याला जास्त रक्कम भरायची, पण कर्जाचा कालावधी तेवढाच राहतो. दुसरा पर्याय म्हणजे कालावधी वाढवणं. ईएमआय तेवढाच राहतो, पण कर्ज जास्त वर्षं चालतं आणि एकूण व्याज जास्त भरावं लागतं. बहुतेक बँका आपोआप कालावधी वाढवतात. याचा अर्थ तुम्हाला त्वरित ताण जाणवत नाही, पण दीर्घकाळात तुम्ही जास्त व्याज भरता. म्हणूनच व्याजदर वाढल्यावर तुमच्या बँकेशी बोलणं आवश्यक आहे.ईएमआय आणि बजेट : कनेक्शन महत्त्वाचंमागच्या लेखात आपण बजेटमध्ये ज्या स्थिर खर्चांबद्दल बोललो, त्यातलाच स्थिर खर्चाचा सर्वात मोठा आणि सर्वात दीर्घकालीन भाग म्हणजे ईएमआय. गृहकर्जाचा ईएमआय एकदा ठरला, की तो १५ ते २० वर्षं बजेटचा मोठा हिस्सा व्यापतो. ईएमआय महिन्याच्या उत्पन्नाच्या ३५ ते ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावा असं आर्थिक सल्लागार सांगतात. तो जास्त असेल, तर आपत्कालीन परिस्थितीत आणि व्याजदर वाढल्यावर बजेट नियोजन खूप कठीण जातं. कर्ज घेण्यापूर्वी हे प्रमाण नक्की तपासा आणि कर्ज घेतल्यानंतरही दरवर्षी आढावा घेत राहा..व्यावहारिक पावलंकर्ज घेण्यापूर्वी व्याजदराची तुलना करा : वेगवेगळ्या बँकांचे दर वेगवेगळे असतात. अर्धा टक्का फरकही लाखो रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. त्यामुळे वेळ घ्या, तुलना करा आणि मग ठरवा.उत्पन्नाच्या ४० टक्क्यांच्या आत ठेवा : कर्ज घेताना उत्पन्नाच्या चाळीस टक्के ईएमआय हे प्रमाण पाळलं, तर व्याजदर वाढल्यावरही बजेट सांभाळता येतं 