Premium|Gold Investment : मध्यमवर्गाने सोनं विकावं का? financial Experts काय सांगतात, जाणून घ्या!

India’s Household Gold Boom: Safe Investment or Sleeping Wealth?एक वर्षासाठी सोनं खरेदी करू नका पासून ते घरातील सोनं विका, असा सल्ला मिळेपर्यंतचा प्रवास जेमतेम काही दिवसांत घडलाय. एकीकडे युद्धाची आग काही शांत होत नाही, दुसरीकडे मार्केट्सही म्हणावं तितकी चांगली कामगिरी करत नाहीयेत. मग करायचं काय? दुसरीकडे IIFL Capital Outlook 2026 चा रिपोर्ट सांगतो की, भारतीय घरांमधील सोन्याची मार्केट व्हॅल्यु भारतीयांच्या जीडीपीच्या जवळपास ८०% आहे. मग मध्यमवर्गाने नेमकं सोन्याचं काय करायचं? विकत घ्यायचं की विकायचं? सोन्यासंबंधीच्या इतर स्कीम्समध्ये पैसे गुंतवायचे का तज्ज्ञ काय म्हणतात, ते समजून घेऊ, या विशेष लेखामधून..सोनं म्हणजे सुरक्षितता अशी एक व्याख्या होती. खरंतर अजूनही आहे पण आता ती बदलतेय की काय असं वाटतंय. कारण पंतप्रधानांनी सोनं खरेदी करू नका, असं सांगितल्यापासून सोन्याच्या दरांमधले चढउतार प्रचंड वाढले आहेत. पंतप्रधानांच्या पहिल्या विधानानंतर सोनं घसरलं पण लगेचच दोन दिवसांत सोन्याचे भाव परत गगनाला भिडले. आता तर सोनं १ लाख ६० हजाराच्याही पलिकडे गेलंय. .Premium|Gold Rate : सोन्याचे दर का घसरले? जाणून घ्या तज्ज्ञांकडून!.देशामध्ये नेमकं सोनं किती आहे?हा आकडा शोधताना त्याची २ प्रकारात विभागणी करावी लागेल. १. RBI/भारत सरकारकडे असलेले अधिकृत सोन्याचे साठे (Gold Reserves)२. भारतीय कुटुंबे आणि मंदिरांकडे असलेलं अंदाजे सोनं. Reserve Bank of India च्या राखीव निधी साठ्याच्या व्यवस्थापनाविषयक अर्धवार्षिक अहवालानुसार मार्च २०२६ अखेर रिझर्व्ह बँकेकडे एकूण सोन्याचा साठा होता, ८८०.५२ मेट्रिक टनत्यापैकी भारतात ठेवलेले सोनं आहे, ६८०.०५ मेट्रिक टनतर परदेशात (Bank of England आणि BIS कडे): १९७.६७ मेट्रिक टनतर सोन्याच्या ठेवींच्या स्वरुपात २.८० मेट्रिक टन इतकं सोनं होत..रिझर्व्ह बँकेचा राखीव निधी साठ्याविषयकचा अहवाल सांगतो की, मध्यवर्ती बँकेच्या आकडेवारीनुसार, भारताच्या एकूण सुवर्णसाठ्यापैकी दोन-तृतीयांशपेक्षा जास्त साठा आता देशांतर्गत ठेवण्यात आला आहे.मार्च २०२६ अखेर आरबीआयकडे ८८०.५२ मेट्रिक टन सोने होते, त्यापैकी ६८०.०५ मेट्रिक टन देशांतर्गत साठवलेले होते.गेल्या दोन वर्षांत, भारताने परदेशात ठेवलेल्या सोन्याचा मोठा हिस्सा परत आणला आहे. मार्च २०२४ पर्यंत, देशांतर्गत सोन्याच्या साठ्यापैकी निम्म्याहून कमी साठा ठेवण्यात आला होता.ही वाढ दाखवते की, मध्यवर्ती बँका त्यांच्या राखीव निधीमध्ये विविधता आणण्यासाठी सराफामधील वाटप वाढवत आहेत. भारताचा एकूण परकीय चलन साठा सहा महिन्यांपूर्वीच्या $७००.०९ अब्ज वरून मार्च अखेरपर्यंत $६९१.११ अब्ज पर्यंत घसरला..दुसरीकडे मॉर्गन स्टॅन्ली २०२५चा अहवाल सांगतो की, भारताने June 2025 पर्यंत एकूण ३४,६०० टन सोनं साठवलं आहे. हे सोनं भारताच्या जीडीपीच्या तब्बल ८८-८९ टक्के इतकं आहे. सोन्याचा घरगुती साठा, इक्विटीमधील गुंतवणूक यापेक्षा ते ३.१ पटीने जास्त आहे..Premium|PM Modi gold appeal: सोनं खरेदी टाळल्याने परकीय चलनाचं गणित सुटेल का?.२०२६मध्ये भारतात सोन्याचा घरगुती साठा किती आहे?IIFL Capital Outlook 2026 चा रिपोर्ट सांगतो की, भारतीय घरांमधील सोन्याची मार्केट व्हॅल्यु भारतीयांच्या जीडीपीच्या जवळपास ८०% आहे. तर The Associated Chambers of Commerce and Industry of Indiaचा अहवाल सांगतो की, भारतात, अंदाजे २५ हजार ते ३० हजार मेट्रीक टन इतका सोन्याचा साठा आहे. आता हे सगळं सोनं आहे तरी कुणाकडे, हा प्रश्न पडतो. त्याचं उत्तर द्यायचं झालं तर असं सांगता येईल की भारतात सोनं ही फक्त श्रीमंतांची मालमत्ता नाही. मध्यमवर्गीय आणि ग्रामीण कुटुंबांच्या बचतीचा भाग आहे. मात्र सोन्याच्या एकूण मूल्याचा disproportionately मोठा हिस्सा उच्च-उत्पन्न गटांकडे केंद्रित असल्याची शक्यता अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करतात. सोप्या शब्दांत सांगता येईल की, ग्रॅमच्या प्रमाणातील सोनं कदाचित मध्यमवर्गाकडे अधिक असेलही पण किलोच्या प्रमाणातील आणि ज्या सोन्याची किंमत अधिक आहे असं सोनं निसंशय श्रीमंत-अतिश्रीमंतांकडे एकवटलं आहे.जगातील सर्वाधिक अधिकृत सोन्याचा साठा असलेल्या देशांत भारत आता पहिल्या १०मध्ये आहे..Premium|Gold price crash analysis : पुन्हा ‘सोन्याचे’ दिवस येतील का?.गोल्ड मॉनिटायझेशन म्हणजे काय?सोन्याचं प्रवाही, तरल पैशात रुपांतरण. जेव्हा परकीय चलन साठा कमी होतो त्यावेळी अनेकदा अर्थतज्ज्ञ असं सुचवतात की घरगुती सोनं व्यवहारात आणा. तेच हे गोल्ड मॉनिटायझेशन. घरांमध्ये, कपाटांत निष्क्रीय पडलेलं सोनं अर्थव्यवस्थेत सक्रिय वापरासाठी आणणं. याआधीसुद्धा भारत सरकारला वाटलं होतं की, भारतीयांच्या घरात आणि मंदिरात खूप सोनं निष्क्रीय पडून आहे. त्यामुळेच मोदी सरकारच्या पहिल्या टर्मच्या काळातच २०१५मध्ये Gold Monetisation Scheme सुरू करण्यात आली. त्यानंतर २०२१मध्ये त्यात काही सुधारणाही करण्यात आल्या. .त्यावेळी सरकारचं असं मत होतं की, भारतातील निष्क्रिय सोन्याचा साठा (अंदाजे २५,००० ते ३०,००० मेट्रिक टन) आहे. तो औपचारिक व्यवस्थेत आणण्यासाठी तयार करण्यात यावा. भारतीय कुटुंब, मंदिरं यांच्याकडील सोनं शुद्ध करून औद्योगिक वापरासाठी उपलब्ध करून दिलं जावं. कारण तसं झालं तर मग देशाला नव्याने होणारी सोन्याची आयात कमी करता येते. त्यातून चलन वाचतं.म्हणूनच सरकारने गोल्ड मॉनिटायझेशन स्कीम सुरू केली. Gold Monetisation Scheme (GMS) सुरू केली. त्या योजनेअंतर्गत लोक आपलं सोनं बँकेत जमा करू शकतात. त्यावर त्यांना व्याज मिळतं आणि ते सोनं रिफाइन करून उद्योगात वापरलं जातं. मुदत संपल्यानंतर लोक पुन्हा आपले पैसे किंवा सोनं परत मिळवू शकतात.पण या योजनेला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. कारण यात दागिने वितळवले जायचे. म्हणजे सोनं आणि त्याची किंमत तर कायम राहायची पण त्यातली भावना मात्र पूर्णपणे नष्ट होऊन जात असे..Premium|Capital Gain Tax on Gold : जुने सोने विकून मालामाल होण्यापूर्वी सावधान! प्राप्तिकर विभागाचा 'हा' नवा नियम तुम्हाला माहिती आहे का?.२०२१ मध्ये सरकारने योजना बदलून jewellers ना collection आणि purity testing centres म्हणून काम करण्याची परवानगी दिली. बँकांना locally refined gold स्वीकारण्याची मुभाही दिली. उद्देश असा होता की जास्त लोकांनी आपलं सोनं औपचारिक व्यवस्थेत आणावं.तरीही नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत फक्त ३१ टन सोनंच या योजनेत जमा झालं..सोनं विकत घ्यायचं असेल तर टप्प्याटप्प्याने आताच विकत घ्या. कारण सोन्याच्या भारतीय भावात जरी बदल दिसला तरी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भाव बऱ्यापैकी सारखेच आहेत.ऋषिकेश उगले, कमॉडिटी तज्ज्ञ .मध्यमवर्गाने सोनं विकावं का ?या प्रश्नाचं हो किंवा नाही मध्ये थेट उत्तर नाही. कारण भारतात सोनं ही फक्त मालमत्ता नसून तो एक भावनिक गुंतवणूकीचा प्रकार असतो. अनेक घरांतील सोनं हे स्त्रीधन म्हणजे सूनेला तिच्या लग्नात मिळालेलं सोनं असू शकतं. त्यावर तिचाच हक्क असतो. त्यामुळे मध्यमवर्गाने सोनं विकावं का या प्रश्नाकडे जायच्या आधी २ प्रश्नांची उत्तरं मिळवणं गरजेचं आहे. सोनं कधी विकलं तर नफा मिळेल? जर अधिक व्याजदराचं कर्ज डोक्यावर असेल तर घरातील काही सोनं monetize करणं आर्थिकदृष्ट्या योग्य ठरू शकतं.तुम्ही सगळी बचत, गुंतवणूक फक्त सोन्यातच केली असेल तर अशावेळी त्यातील काही निष्क्रीय सोनं आर्थिकदृष्ट्या सक्रिय करणं उपयोगाचं ठरतं. म्हणजेच विमा, इमर्जन्सी फंड, निवृत्ती नियोजन या सगळ्याऐवजी केवळ सोन्याला महत्त्व दिलं असेल तर ते सोनं पुढे diversified investments, emergency corpus, productive assets यामध्ये रुपांतरीत करणं महत्त्वाचं ठरतं. .भाव वाढेल याची वाट पाहून सोनं राखून ठेवत असाल तरीही त्यात रिस्क असतेच. त्यामुळे ज्यावेळी उत्तम भाव असेल अशावेळी सोनं विकलेलं अधिक उत्तम. कारण निष्क्रीय सोन्यातून काहीच उत्पन्न मिळत नाही, ना त्यातून लाभांश मिळतो. त्यामुळे तुमची संपत्ती संपूर्णपणे सोन्याच्या रुपात ठेवणं थोडं जोखमीचं असतं.गरजेच्यावेळी इमर्जन्सी असताना जेव्हा बाहेरून उत्पन्नाचे, पैशाचे कोणतेच पर्याय नसतात, अशावेळी सोनं विकून पैसा उभा करता येतोच..सोनं कधी विकू नये?जेव्हा तुम्ही वैविध्यपूर्ण गुंतवणूक केली असेल. तुमचा विमा, निवृत्ती नियोजन, पीएफ आणि इमर्जन्सी फंड व्यवस्थित असेल तर अशावेळी तुम्ही सोनं न विकता होल्ड करणं योग्य ठरतं. कारण त्यात भावनिक गुंतवणूकसुद्धा असते. फायनान्शिअल प्लॅनर म्हणता, घरगुती संपत्तीचा काही वाटा सोन्यात असू द्यावा पण पूर्ण नाही..मग घरातील सोनं विकायचं का?भांडवली बाजाराचे विश्लेषक आणि आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक सुहास राजदरेकर सांगतात, सरकार सोनं विका असं म्हणत नाहीये. सरकार सांगत आहे की, नव्याने सोनं विकत घेऊ नका. कारण सोनं आपल्याला बाहेरून आयात करावं लागतं. पण सोन्यात जर गुंतवणूक करायची असेल तर ती ७-८ टक्क्यांच्या वर नसावी, हे मात्र मी नक्की सांगेन.अगदीज गरज असेल तर सोनं विकण्यास हरकत नाही पण आज सोन्याची किंमत वाढलीय म्हणून सोनं विकून टाका, असं मी सांगणार नाही. सोन्याचे दागिने विकण्यात तर अजिबात अर्थ नाही कारण दागिने घडवून घेताना तुम्ही जी घडणावळ दिली आहे, ती काही परत येणार नाहीये..युद्धानंतर मंदी येईल अशी एक चर्चा सगळीकडे ऐकू येते. त्यावेळी लोक म्हणतात की, सोन्यात पैसे गुंतवले असतील तर चांगलं. सोनं कधी कमी होत नाही. मग हे योग्य की अयोग्य असा प्रश्न पडतो.युद्धामुळे मंदीचं सावट असताना सोनं खरेदी करावं की नाही? या प्रश्नाला राजदरेकर म्हणतात, मंदी येईल असं चित्र तूर्तास तरी नाही. आपल्या अर्थव्यवस्थेतील महागाई दर, जीडीपीची वाढ, करंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट या सगळ्याची स्थिती सध्या चांगली आहे. त्यामुळे युद्धामुळे लगेचच मंदी येईल, असं चित्र नाही. मंदीला घाबरून सोनं खरेदी करू नये. कारण सोन्याची किंमत कायमच वाढत जाते हा एक गैरसमज आहे. सोन्याची किंमतसुद्धा कमी होऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.