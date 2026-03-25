Ajit Pawar conspiracy allegation : बारामती विमान अपघातप्रकरणी अखेर 'झिरो एफआयआर'ने बंगळूर येथील पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. या अपघातात तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह पाच जणांचा मृत्यू झाला. या भीषण अपघातामागे मोठे गुन्हेगारी कटकारस्थान असल्याचा गंभीर आरोप फिर्यादीत केला आहे. .'व्हीएसआर व्हेंचर्स'च्या मालकीचे लिअरजेट ४५ हे विमान मुंबईहून बारामतीकडे जाताना २८ जानेवारीला सकाळी पावणेनऊच्या सुमारास बारामती विमानतळाजवळ कोसळले. त्यात अजित पवार, वैमानिक सुमित कपूर, सहवैमानिक शांभवी पाठक, विदीप जाधव आणि पिंकी माळी, अशा पाच जणांचा मृत्यू झाला..याप्रकरणी आमदार रोहित पवार यांनी कर्नाटकातील बंगळूर येथील 'हाय ग्राउंड्स' पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. त्यानुसार अपघातास जबाबदार संबंधितांविरुद्ध २३ मार्चला 'झिरो एफआयआर'ने गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हे प्रकरण पुढील तपासासाठी पुणे ग्रामीण पोलिसांकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. दरम्यान, 'एफआयआर'ची प्रत पुणे ग्रामीण पोलिस ठाण्याकडे प्राप्त झाली नसल्याचे पोलिसांनी सांगितले..महाराष्ट्रातील विविध पोलिस ठाण्यांमध्ये तक्रार देऊनही गुन्हा नोंदविण्यात आला नाही. त्यामुळे अखेर हा मार्ग अवलंबावा लागल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. फिर्यादीनुसार, हा विमान अपघात नसून, नियोजित कटकारस्थानाचा भाग आहे. विमान कंपनीकडून सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन, उड्डाण तासांच्या नोंदींमध्ये फेरफार, देखभालीतील गंभीर त्रुटी आणि संचालनातील निष्काळजीपणा यामुळेच दुर्घटना घडली, असा आरोप केला आहे. पुणे 'सीआयडी'कडून केवळ अपघाती मृत्यूच्या दृष्टिकोनातून तपास सुरू आहे. त्यामुळे स्वतंत्र फौजदारी तपासाची मागणी केली होती..नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाच्या (डीजीसीए) सुरक्षा अहवालानुसार संबंधित कंपनीची विमाने उड्डाणास अयोग्य ठरवून ग्राउंड केली होती. अपघाताच्या दिवशी बारामती परिसरात कमी दृश्यमानता असूनही विमानाला लँडिंगची परवानगी दिली. विमानाच्या प्रमाणपत्र प्रक्रियेतही विसंगती आढळली आहे. अपघातावेळी वैमानिक सुमीत कपूर यांचा मद्यप्राशनासंबंधीचा पूर्वइतिहास, शेवटच्या क्षणी वैमानिक बदल, उड्डाणातील विलंब आणि धोकादायक धावपट्टीची निवड या बाबीही संशयास्पद असल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे..विमान कंपनीस ८० कोटी दिलेउपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर संबंधित विमान कंपनीला राज्य सरकारने ८० कोटी रुपयांचे बिल अदा केले होते, अशी धक्कादायक माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेस- शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी विधानसभेत दिली.सहवैमानिकाचे 'ओह शीट' उद्गारमूळ नियोजित वैमानिकास शेवटच्या क्षणी बदलण्यात आले. उड्डाणाला ७० मिनिटांचा विलंब झाला. धोकादायक धावपट्टीची निवड करण्यात आली, या बाबीही संशयास्पद आहेत. शेवटच्या क्षणी सहवैमानिकाने 'ओह शीट' असे उद््गार काढल्याची नोंद असून, प्रमुख वैमानिकाकडून आपत्कालीन प्रतिक्रिया न मिळाल्याचे त्यात म्हटले आहे.