Alandi News: इंद्रायणीचे पाणी प्रदूषित; आळंदीत २० रुपयांत शुद्ध पाण्याने स्नान, ‘अमृत स्तंभ’ उपक्रम चर्चेत

आळंदी: श्री क्षेत्र आळंदीत इंद्रायणी नदीच्या प्रदूषित पाण्यामुळे तीर्थस्नानाला मुकलेल्या भाविकांसाठी नगर परिषदेने ‘अमृत स्तंभ’ हा अभिनव उपक्रम सुरू केला आहे. याअंतर्गत नदीघाटावरच पाणी शुद्ध करून केवळ वीस रुपये शुल्कात स्नानासाठी उपलब्ध करून दिले जात आहे. या योजनेमुळे भाविकांना स्वच्छ आणि सुरक्षित स्नानाचा पर्याय मिळाला आहे..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.श्री संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या दर्शनासाठी देशभरातून आळंदीत येणाऱ्या लाखो भाविकांसाठी इंद्रायणी नदीतील स्नान हे श्रद्धेचे स्थान आहे. मात्र, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेकडून सोडण्यात येणाऱ्या सांडपाण्यामुळे नदीला गटारगंगेचे स्वरूप आले होते. त्यामुळे गेली अनेक वर्षे भाविकांना तीर्थस्नानापासून वंचित राहावे लागत होते. यावर तोडगा म्हणून आळंदी नगर परिषदेने हा उपक्रम हाती घेतला आहे. ‘अमृत स्तंभ’ सुविधेमुळे भाविकांना नदीत स्नान केल्यानंतरही शुद्ध पाण्याने पुन्हा स्नान करता येते. .विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले आणि ज्यांना नदीच्या पाण्यात उतरून स्नान करणे शक्य नाही, त्यांच्यासाठी ही सोय अत्यंत उपयुक्त ठरत आहे. या उपक्रमाला भाविकांकडून उत्तम प्रतिसाद मिळत असून, घाट परिसरातील व्यवस्थापनातही यामुळे सुधारणा झाली आहे. भोसरी येथील दर्शन इंडस्ट्रीज इंटरनॅशनल प्रा. लि. या कंपनीने ‘अमृत स्तंभ’ विकसित केला आहे. कंपनीचे संचालक सी. पी. ठक्कर यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या या उपक्रमात नदीचे पाणी जागेवरच शुद्ध केले जाते..या कंपनीला जलशुद्धीकरण तंत्रज्ञानाचा २५ वर्षांहून अधिक अनुभव आहे. ‘अमृत स्तंभ’ यंत्रणेद्वारे साधारण सहा मिनिटांत १८ लिटर शुद्ध पाणी स्नानासाठी उपलब्ध होते. यामध्ये पाणी शुद्धीकरणासाठी आठ प्रकारचे फिल्टर बसविण्यात आले आहेत. या यंत्रणेद्वारे इंद्रायणी नदीतील पाणी जागेवरच शुद्ध करून शॉवरद्वारे भाविकांना स्नानासाठी उपलब्ध करून दिले जाते. या यंत्रणेची उभारणी, देखभाल-दुरुस्ती आणि मनुष्यबळाची व्यवस्था खासगी कंपनीमार्फत केली जाते. महिला भाविकांसाठी कपडे बदलण्याची स्वतंत्र व्यवस्थाही करण्यात आली आहे..धार्मिक श्रद्धा जपत भाविकांना स्वच्छ पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देणे, घाट परिसरातील स्नानव्यवस्था अधिक सुलभ करणे आणि ज्येष्ठ नागरिक व लहान मुलांची गैरसोय कमी करणे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.- माधव खांडेकर, मुख्याधिकारी, आळंदी नगर परिषद.Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...उपक्रमाचीउद्दिष्ट्येभाविकांना स्वच्छ आणि सुरक्षित स्नानाची सोय करणे.नदीघाट परिसरातील गैरसोय टाळणे.ज्येष्ठ नागरिक आणि लहान मुलांसाठी सुलभ व्यवस्था निर्माण करणे.धार्मिक महत्त्व जपत आधुनिक सुविधा पुरवणे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.