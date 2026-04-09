Baramati By-Election : मोठी बातमी ! बारामतीची पोटनिवडणूक बिनविरोध होणार, मल्लिकार्जून खर्गेंचे शरद पवार यांना आश्वासन

बारामतीची निवडणूक बिनविरोध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे मात्र कॉंग्रेसने उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. कॉंग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे यांनी शरद पवार यांना माघार घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. ही निवडणूक बिनविरोध होण्याची आशा धुसर झाली होती. सुनेत्रा पवार यांनी कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांना दोन वेळा फोन केला. यानंतर गुरुवारी सकाळी राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी देखील सपकाळ यांची भेट घेतली, शरद पवार यांनी देखील बारामतीची पोटनिवडणूक बिनविरोध करावी अशी कॉंग्रेसला सल्ला दिला होता. .यानंतर कॉंग्रेसचे राज्यातील वरिष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीतून माघार घ्यावी असा राज्यातील नेत्यांचा निर्णय झाला आहे. आमचा निर्णय हायकमांडना कळवणार असून आज दुपारपर्यंत यावर हायकमांड निर्णय घेतील. यानंतर आता मल्लिकार्जून खर्गे यांनी माघार घेत असल्याचे शरद पवार यांना आश्वासन दिले आहे. .शरद पवार यांनी दिल्लीतील कॉंग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा केली होती, तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांना फोन करुन निवडणुकीतून माघार घेण्याबाबत विनंती केली होती. याआधी राष्ट्रवादीच्या उमेदवार सुनेत्रा पवार यांनी देखील सपकाळ यांना दोनदा फोन केला होता. राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनीही सपकाळ यांची भेट घेत बारामतीची निवडणूक बिनविरोध करण्याची विनंती केली होती..देशाचे लक्ष लागलेल्या बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा आज शेवटचा दिवस आहे. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनाने बारामतीची विधानसभेची जागा रिक्त झाली होती.त्या जागेवर ही पोटनिवडणूक होत आहे. महायुतीने ही पोटनिवडणूक बिनविरोध व्हावी यासाठी प्रयत्न केले आहेत, मात्र कॉंग्रेसने सुनेत्रा पवार यांच्याविरोधात उमेदवार दिल्याने बिनविरोधती आशा धूसर झाली.