Amrit Bharat Express: पुणेकरांसाठी मोठी खुशखबर! बिहारसाठी दुसरी ‘अमृत भारत’ एक्स्प्रेस धावणार; जाणून घ्या मार्ग, थांबे आणि वेळापत्रक

पुणे: पुणे विभागाची पहिली तर पुण्याहून सुटणारी दुसरी ‘अमृत भारत’ एक्स्प्रेस आता लवकरच सुरू होणार आहे. रेल्वे प्रशासनाने पुणे-दानापूर अमृत भारत एक्स्प्रेस सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या पुणे-दानापूर विशेष रेल्वे धावत आहे. आता त्याच्या जागी अमृत भारत एक्स्प्रेस धावणार आहे. पुण्याहून उत्तर भारतासाठी ही दुसरी अमृत भारत एक्स्प्रेस सुरू होत आहे. पुण्याहून महाराष्ट्रातील अन्य ठिकाणी मात्र अद्याप ही सेवा सुरू झालेली नाही. .MPSC Success Story: पीएसआयची संधी हुकली, पण हार मानली नाही; अखेर MPSC मधून निळकंठ गुडपळे महसूल सहाय्यकपदाला गवसणी, जिद्दीने गाठले यश.. .पुण्याहून दानापूरला जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या जास्त आहे. गर्दीच्या हंगामात या स्थानकांवर थांबा: दौंड कॉर्ड लाइन, अहिल्यानगर, बेलापूर, कोपरगाव, मनमाड, भुसावळ, खंडवा, इटारसी, जबलपूर, कटनी, प्रयागराज, पंडित दीनदयाळ उपाध्याय, बक्सर.वेळापत्रकपुणे-दानापूर (गाडी क्रमांक ११४३१) : दर शनिवारी दुपारी साडेतीन वाजता पुण्याहून सुटेल. खंडवा, माणिकपूरमार्गे दानापूरला रविवारच्या मध्यरात्री दीड वाजता पोहोचेल.दानापूर- पुणे (गाडी क्रमांक ११४३२) : दर सोमवारी पहाटे साडेतीन वाजता दानापूरहून सुटेल. मंगळवारी सकाळी ११ वाजून ५ मिनिटांनी पुण्याला पोहोचेल..MPSC Success Story भावाने उचलली शिक्षणाची जबाबदारी; बहिणीची जिद्दीच्या जोरावर MPSC मध्ये भरारी, पूजा घोडके यांचा प्रेरणादायी प्रवास...अशी आहे एक्स्प्रेसपुश-पूल तंत्रज्ञानाचा वापर. रेल्वेला गती घेण्यासाठी व वेग कमी करण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेत बचत. प्रवासाचा वेळ २० टक्क्यांनी कमी.सेमी-परमनंट कपलरमुळे दोन डब्यांमधील अंतर स्थिर राहते.प्रवासात प्रवाशांना धक्के बसत नाही.रेल्वेचा वेग - ताशी १३० किलोमीटर.एकूण २२ डबे - यात १२ स्लीपर क्लास, ८ जनरल व २ गार्ड पार्सल व्हॅन.हे सर्व डबे वातानुकूलित नाहीत; पण त्यांची रचना वंदे भारतच्या धर्तीवर आधुनिकप्रत्येक डब्यात सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि अग्निशमन यंत्रणा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.